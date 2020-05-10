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2020-05-10T10:57
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В Гвинейском заливе пираты атаковали два судна с россиянами на борту
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РИА Новости

В Гвинейском заливе пираты атаковали два судна с россиянами на борту

09:41 10.05.2020 (обновлено: 10:57 10.05.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСудно в море
Судно в море
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Судно в море. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. В Гвинейском заливе пираты атаковали грузовое судно RIO MITONG, сообщила компания Dryad Global, специализирующаяся на морской безопасности.
Инцидент произошел в двух морских милях от города Малабо, столицы Экваториальной Гвинеи. Злоумышленники воспользовались лестницами для посадки на корабль и похитили двух членов экипажа — предположительно, граждан России и Украины. Остальные находятся в безопасности.
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Согласно информации с сайта Marinetraffic, RIO MITONG ходит под флагом Коморских Островов.
Помимо этого, Dryad Global сообщил о еще одном инциденте в Экваториальной Гвинее, который произошел в порту Луба 9 мая. По предварительным данным, пираты похитили двух россиян с грузового судна DJIBLOHO.
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