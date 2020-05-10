В Гвинейском заливе пираты атаковали два судна с россиянами на борту

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. В Гвинейском заливе пираты атаковали грузовое судно RIO MITONG, сообщила компания Dryad Global, специализирующаяся на морской безопасности.
Инцидент произошел в двух морских милях от города Малабо, столицы Экваториальной Гвинеи. Злоумышленники воспользовались лестницами для посадки на корабль и похитили двух членов экипажа — предположительно, граждан России и Украины. Остальные находятся в безопасности.
Согласно информации с сайта Marinetraffic, RIO MITONG ходит под флагом Коморских Островов.
Помимо этого, Dryad Global сообщил о еще одном инциденте в Экваториальной Гвинее, который произошел в порту Луба 9 мая. По предварительным данным, пираты похитили двух россиян с грузового судна DJIBLOHO.