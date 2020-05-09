Губернатор Ленинградской области поздравил ветеранов с Днем Победы

"В этот день мы вспоминаем страшные и героические дни Великой Отечественной войны. Три года на территории нашей области шли непрерывные боевые действия. Ленинградская земля обильно полита кровью советских солдат. Мы до сих пор находим неразорвавшиеся мины и снаряды, а каждый год поисковые отряды находят захороненных бойцов и торжественно предают их на захоронение нашей земле", - подчеркнул губернатор.