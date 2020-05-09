Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область
Ленинградская область
2020-05-09T13:08
https://ria.ru/20200509/1571210736.html
Губернатор Ленинградской области поздравил ветеранов с Днем Победы
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/14/1565000459_0:69:989:626_1036x0_80_0_0_bcaeaf21a91a669eda5f48b2a2dda13e.png
РИА Новости

Губернатор Ленинградской области поздравил ветеранов с Днем Победы

13:08 09.05.2020
35
© Фото : официальный сайт Правительства Ленинградской областиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко награждает юбилейными медалями "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" областных ветеранов
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко награждает юбилейными медалями 75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов областных ветеранов
© Фото : официальный сайт Правительства Ленинградской области
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко награждает юбилейными медалями "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" областных ветеранов
С. - ПЕТЕРБУРГ, 9 мая – РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и жителей региона с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.
"День Великой Победы мы на этот раз отмечаем в особых условиях, когда невозможны массовые мероприятия, когда праздник проходит только в кругу самых близких людей. Но уверен, он запомнится и ветеранам, и всем нам — особой атмосферой заботы, теплоты, сердечности — тем, что так свойственно нашей большой Ленинградской семье", - написал Дрозденко на своей личной странице в социальной сети Instagram.
Он отметил, что жители Ленинградской области гордятся мужеством, силой духа и стойкостью предков: фронтовиков, партизан, подпольщиков, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда, малолетних узников нацизма, детей войны, всех, на чью долю выпало жить и сражаться в суровое военное время.
"В этот день мы вспоминаем страшные и героические дни Великой Отечественной войны. Три года на территории нашей области шли непрерывные боевые действия. Ленинградская земля обильно полита кровью советских солдат. Мы до сих пор находим неразорвавшиеся мины и снаряды, а каждый год поисковые отряды находят захороненных бойцов и торжественно предают их на захоронение нашей земле", - подчеркнул губернатор.
Дрозденко от всей души пожелал ленинградским ветеранам крепкого здоровья, долголетия, счастья и благополучия, а также здоровья и добра — всем ленинградцам.
Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Авиационные парады Победы в российских регионах
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Из-за эпидемии коронавируса власти приняли решение перенести торжественные мероприятия, в том числе и парад Победы, на более поздний срок. Девятого мая в ряде городов, включая Москву, состоялись авиационные парады.

Воздушный парад Победы в Москве
1 из 13

Из-за эпидемии коронавируса власти приняли решение перенести торжественные мероприятия, в том числе и парад Победы, на более поздний срок. Девятого мая в ряде городов, включая Москву, состоялись авиационные парады.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

В столице над Красной площадью пролетели 75 самолетов и вертолетов.

Авиационный комплекс дальнего радиолокационного обнаружения А-50 на воздушном параде Победы в Москве
2 из 13

В столице над Красной площадью пролетели 75 самолетов и вертолетов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Парад открыли тяжелый вертолет Ми-26 и многоцелевые Ми-8.

Тяжелый вертолет Ми-26 и многоцелевые вертолеты Ми-8 на воздушном параде Победы в Москве
3 из 13

Парад открыли тяжелый вертолет Ми-26 и многоцелевые Ми-8.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДевушка наблюдает за воздушным парадом Победы в Москве. На втором плане: стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 и дальние сверхзвуковые бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3.
Девушка наблюдает за воздушным парадом Победы в Москве
4 из 13
Девушка наблюдает за воздушным парадом Победы в Москве. На втором плане: стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 и дальние сверхзвуковые бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3.
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтрой "тактическое крыло" из истребителей Су-30СМ, Су-35С и бомбардировщиков Су-34 на воздушном параде Победы в Москве.
Воздушный парад Победы в Москве
5 из 13
Строй "тактическое крыло" из истребителей Су-30СМ, Су-35С и бомбардировщиков Су-34 на воздушном параде Победы в Москве.
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанк

Пилотажные группы "Русские витязи" и "Стрижи" пролетели на истребителях МиГ-29 и Су-30СМ.

Истребители МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп Русские витязи и Стрижи на воздушном параде Победы в Москве
6 из 13

Пилотажные группы "Русские витязи" и "Стрижи" пролетели на истребителях МиГ-29 и Су-30СМ.

© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВоздушный парад Победы в Москве.
Воздушный парад Победы в Москве
7 из 13
Воздушный парад Победы в Москве.
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Тяжелые транспортные самолеты Ил-76.

Тяжелые транспортные самолеты Ил-76 на воздушном параде Победы в Москве
8 из 13

Тяжелые транспортные самолеты Ил-76.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанк

Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57.

Воздушный парад Победы в Москве
9 из 13

Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Штурмовики Су-25 окрасили небо в цвета российского триколора.

Воздушный парад Победы в Москве
10 из 13

Штурмовики Су-25 окрасили небо в цвета российского триколора.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Воздушный парад прошел и в Санкт-Петербурге. В нем приняли участие истребители Су-35С, Су-30СМ, истребители-бомбардировщики Су-34, истребители-перехватчики МиГ-31, военно-транспортные самолеты Ан-12 и Ан-26, а также вертолеты.

Военно-транспортный самолет Ан-12 во время воздушного парада Победы в Санкт-Петербурге
11 из 13

Воздушный парад прошел и в Санкт-Петербурге. В нем приняли участие истребители Су-35С, Су-30СМ, истребители-бомбардировщики Су-34, истребители-перехватчики МиГ-31, военно-транспортные самолеты Ан-12 и Ан-26, а также вертолеты.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

Вертолеты Ми-8 на воздушном параде Победы в Чите.

Многоцелевые вертолеты Ми-8 на воздушном параде Победы в Чите
12 из 13

Вертолеты Ми-8 на воздушном параде Победы в Чите.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Ми-24 во время воздушного парада Победы в Новосибирске.

Вертолеты Ми-24 во время воздушного парада Победы в Новосибирске
13 из 13

Ми-24 во время воздушного парада Победы в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
1 из 13

Из-за эпидемии коронавируса власти приняли решение перенести торжественные мероприятия, в том числе и парад Победы, на более поздний срок. Девятого мая в ряде городов, включая Москву, состоялись авиационные парады.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
2 из 13

В столице над Красной площадью пролетели 75 самолетов и вертолетов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
3 из 13

Парад открыли тяжелый вертолет Ми-26 и многоцелевые Ми-8.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
4 из 13
Девушка наблюдает за воздушным парадом Победы в Москве. На втором плане: стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 и дальние сверхзвуковые бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3.
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
5 из 13
Строй "тактическое крыло" из истребителей Су-30СМ, Су-35С и бомбардировщиков Су-34 на воздушном параде Победы в Москве.
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
6 из 13

Пилотажные группы "Русские витязи" и "Стрижи" пролетели на истребителях МиГ-29 и Су-30СМ.

© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
7 из 13
Воздушный парад Победы в Москве.
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
8 из 13

Тяжелые транспортные самолеты Ил-76.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
9 из 13

Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
10 из 13

Штурмовики Су-25 окрасили небо в цвета российского триколора.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
11 из 13

Воздушный парад прошел и в Санкт-Петербурге. В нем приняли участие истребители Су-35С, Су-30СМ, истребители-бомбардировщики Су-34, истребители-перехватчики МиГ-31, военно-транспортные самолеты Ан-12 и Ан-26, а также вертолеты.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
12 из 13

Вертолеты Ми-8 на воздушном параде Победы в Чите.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
13 из 13

Ми-24 во время воздушного парада Победы в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
000000
Обсудить 0
Ленинградская областьДень ПобедыАлександр ДрозденкоВеликая Отечественная война (1941-1945)Ленинградская областьСанкт-Петербург
Рекомендуем
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус в лаборатории
В Алтайском крае выявили 20 случаев заражения коронавирусом
Репетиция парада ко Дню Победы в Минске
В Минске проходит военный парад по случаю 75-летия Победы
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский возложил цветы к Вечному огню в Киеве
Участники парада в Минске в честь 75-летия Победы
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
В Роспотребнадзоре рассказали, чем коронавирус отличается от гриппа
Мы непобедимы, когда мы вместе: Путин поздравил россиян с Днем Победы
Поздравление Владимира Путина с Днем Победы
Салехард
Мини-парад прошел для единственного участника ВОВ в Салехарде
Российские военные в Сирии спели «День Победы» на русском, арабском и фарси
Российские военные в Сирии исполнили "День Победы" на фарси
Пляж Навайо. Закинф, Греция
Греция предлагает разрешить туры между странами, справившимися с COVID-19
Медик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
В России за сутки выявили 10 817 случаев заражения коронавирусом
Главный храм Вооруженных сил России в парке Патриот
Завершилось строительство главного храма Вооруженных сил
Производство Toyota RAV4 в Санкт-Петербурге
Японский автопром начал восстанавливать работу заводов за рубежом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко поздравил Трампа с 75-летием победы над фашизмом
Актриса и певица Наталия Орейро на пресс-конференции, посвященной открытию пресс-центра чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в Колонном зале Дома Союзов в Москве
Наталья Орейро исполнила песню "Нам нужна одна победа"
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев
Мирзиеев оценил новый парк Победы в Ташкенте
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:17Сообщение о минировании больницы в Коммунарке оказалось ложным
17:16США прекратили доставку посылок в Эстонию из-за коронавируса
17:02Украинцы затравили Ольгу Куриленко за поздравление с Днем Победы
17:01В Госдуме назвали планы Зеленского установить колокол в Крыму кощунством
16:59Зеленский заявил, что ожидает от Саакашвили результата в ближайшие месяцы
16:57МИД Таджикистана вручил ноту послу Киргизии после инцидента на границе
16:53В ЛНР сшили 38-метровое полотно с именами ветеранов
16:51Глава Поморья возложил цветы к Вечному огню
16:50Получившего травму космонавта Тихонова не включили в осенний полет на МКС
16:48В Ростове-на-Дону УК оплатила коммунальные услуги ветеранам
16:46Косачев призвал политиков объединиться против фальсификации истории
16:41В Азербайджане еще 143 человека заразились COVID-19
16:40Судно для завершения "Северного потока — 2" прибыло в Германию
16:35В России почти две тысячи домов украсили георгиевскими лентами
16:35Полиция в Одессе составила несколько протоколов за георгиевские ленты
16:34Володин возложил цветы к братской могиле в Смоленской области
16:32В Аланье провели концерт "на колесах" по случаю 75-летия Победы
16:30Белый дом назвал победителями нацизма только США и Британию
16:29В аэропорту Триполи два самолета были повреждены ракетными ударами
16:26Россияне и итальянцы в День Победы возложили цветы на римском кладбище
Лента новостейМолния