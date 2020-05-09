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75 лет Великой Победы
2020-05-09T01:29
https://ria.ru/20200509/1571193033.html
От Калининграда до Владивостока: российские регионы празднуют День Победы
https://cdn23.img.ria.ru/images/155339/81/1553398161_0:170:3072:1898_1036x0_80_0_0_57155eea46712d12814a731b65690e9e.jpg
РИА Новости

От Калининграда до Владивостока: российские регионы празднуют День Победы

01:18 09.05.2020 (обновлено: 01:29 09.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПраздничный салют в честь Дня Победы
Праздничный салют в честь Дня Победы
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Праздничный салют в честь Дня Победы. Архивное фото
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Российские регионы, несмотря на режим самоизоляции из-за коронавируса, проведут 9 мая торжественные мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
В этот день в Калининграде пройдет авиапарад: около 20 самолетов и вертолетов Балтийского флота пролетят над городом. Вечернее небо украсят залпы салюта из пушек ЗИС-3, участвовавших в штурме Кёнигсберга в 1945 году.
В Санкт-Петербурге в акваторию Невы под песни времен войны зайдут пять кораблей, а над самим городом пролетит боевая авиация. Весь день в онлайн-трансляции будут звучать праздничные концерты, а с наступлением вечера с территории Петропавловской крепости прозвучат залпы традиционного праздничного салюта.
В Великом Новгороде под окнами ветеранов пройдут парадные расчеты, а по телевизору покажут праздничный концерт "Минувших лет живая память", записанный в пустом зале Новгородской областной филармонии.
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В регионах Центральной России в День Победы пройдут концерты под окнами ветеранов, традиционные праздничные салюты и авиашоу, а на улицах прозвучат музыка и песни военных лет.
Власти Калужской области призвали присоединиться к международной акции "Сад памяти" и посадить у себя на участке дерево. Над Ростовом-на-Дону экипажи истребителей Су-30 и штурмовиков Су-25 выстроятся в боевой порядок в виде цифры 75, а артисты ансамбля песни и пляски ЮВО исполнят концерты для жителей ростовских дворов.
Торжественный пролет авиационной техники состоится также над Краснодаром и Новороссийском. В День Победы праздничные салюты озарят небо Севастополя, Керчи и Симферополя. В небе над городами-героями пролетят более полусотни самолетов и вертолетов морской авиации Черноморского флота и других соединений. На рейде в Севастополе в парадной линии выстроятся корабли. Впервые в ознаменование 75-й годовщины Победы со всех кораблей парадной линии будут произведены холостые артиллерийские выстрелы.
В Волгограде состоится акция "Бессмертный полк", но вместо шествия по городу проедут колонны ретро-автомобилей и военной техники с портретами героев Советского Союза. Среди участников машины УАЗ, ГАЗ, Willys, в колонне поедут "Катюша" и танк Т-34. Акция "Свет Великой Победы", которая ежегодно проводится на Мамаевом кургане с 2016 года и представляет собой видеоинсталляцию на монументе "Родина-мать зовет!", в этом году пройдет без зрителей, но будет вестись теле- и интернет-трансляция.
Самолеты Ту-95 по пути с Энгельсской авиабазы на авиационный парад Победы в Москву пролетят в небе над Саратовом. Из столицы в Уфу 9 мая на вечное хранение доставят медаль "Золотая Звезда" генерал-майора Минигали Шаймуратова, посмертно удостоенного звания героя России за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны.
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Композиция "День Победы" на удмуртском языке прозвучит на улицах Ижевска в рамках акции "Голоса Победы". Флешмоб "Фонарики Победы" состоится в Пермском крае: жители у окон своих квартир и домов одновременно зажгут свечи, бытовые фонарики или экраны телефонов. По улицам городов и поселков Оренбургской области в этот день проедут ретро-автомобили.
По улицам Екатеринбурга впервые проедет колонна из 11 военных грузовиков с платформами-баннерами с изображением основных этапов войны, а также трамвайная платформа, оформленная в стиле фронтовых концертных бригад, а артисты ансамбля песни и пляски ЦВО исполнят знаменитые песни военных лет. Над центральной площадью уральской столицы в парадном строю пролетят 22 самолета и вертолета оперативно-тактической, армейской и транспортной авиации.
В День Победы состоится воздушный парад, участие в котором во всех регионах ВВО примут около 100 самолетов и вертолетов. Истребители из Комсомольска-на-Амуре пролетят над Биробиджаном (ЕАО), Благовещенском и Белогорском (Амурская область). Над Хабаровском пролетят 30 единиц техники, в том числе вертолеты "Ми-8амтш", "Ка-52", самолеты военно-транспортной авиации Ан-26, Ан-12, Ту-134, истребители Су-35С и истребители-бомбардировщики Су-34.
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Вечером в нескольких городах Дальнего Востока: Хабаровске, Владивостоке, Уссурийске, Южно-Сахалинске, Белогорске, Чите, Улан-Удэ, Петропавловске-Камчатском пройдут праздничные салюты. Всего будет задействовано будет 60 единиц вооружения и военной техники, а также более 900 человек личного состава.
В связи с эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса большинство праздничных мероприятий в российских регионах пройдут в онлайн-режиме и будут транслироваться местными телеканалами.
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75 лет Великой ПобедыРоссияВеликая Отечественная война (1941-1945)
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