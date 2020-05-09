От Калининграда до Владивостока: российские регионы празднуют День Победы

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Российские регионы, несмотря на режим самоизоляции из-за коронавируса, проведут 9 мая торжественные мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В этот день в Калининграде пройдет авиапарад: около 20 самолетов и вертолетов Балтийского флота пролетят над городом. Вечернее небо украсят залпы салюта из пушек ЗИС-3, участвовавших в штурме Кёнигсберга в 1945 году.

Санкт-Петербурге в акваторию Невы под песни времен войны зайдут пять кораблей, а над самим городом пролетит боевая авиация. Весь день в онлайн-трансляции будут звучать праздничные концерты, а с наступлением вечера с территории Петропавловской крепости прозвучат залпы традиционного праздничного салюта.

Великом Новгороде под окнами ветеранов пройдут парадные расчеты, а по телевизору покажут праздничный концерт "Минувших лет живая память", записанный в пустом зале Новгородской областной филармонии.

В регионах Центральной России в День Победы пройдут концерты под окнами ветеранов, традиционные праздничные салюты и авиашоу, а на улицах прозвучат музыка и песни военных лет.

Власти Калужской области призвали присоединиться к международной акции "Сад памяти" и посадить у себя на участке дерево. Над Ростовом-на-Дону экипажи истребителей Су-30 и штурмовиков Су-25 выстроятся в боевой порядок в виде цифры 75, а артисты ансамбля песни и пляски ЮВО исполнят концерты для жителей ростовских дворов.

Керчи и Торжественный пролет авиационной техники состоится также над Краснодаром и Новороссийском. В День Победы праздничные салюты озарят небо Севастополя Симферополя . В небе над городами-героями пролетят более полусотни самолетов и вертолетов морской авиации Черноморского флота и других соединений. На рейде в Севастополе в парадной линии выстроятся корабли. Впервые в ознаменование 75-й годовщины Победы со всех кораблей парадной линии будут произведены холостые артиллерийские выстрелы.

Волгограде состоится акция "Бессмертный полк", но вместо шествия по городу проедут колонны ретро-автомобилей и военной техники с портретами героев Советского Союза. Среди участников машины УАЗ ГАЗ , Willys, в колонне поедут "Катюша" и танк Т-34 . Акция "Свет Великой Победы", которая ежегодно проводится на Мамаевом кургане с 2016 года и представляет собой видеоинсталляцию на монументе "Родина-мать зовет!", в этом году пройдет без зрителей, но будет вестись теле- и интернет-трансляция.

Самолеты Ту-95 по пути с Энгельсской авиабазы на авиационный парад Победы в Москву пролетят в небе над Саратовом . Из столицы в Уфу 9 мая на вечное хранение доставят медаль "Золотая Звезда" генерал-майора Минигали Шаймуратова, посмертно удостоенного звания героя России за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны.

Композиция "День Победы" на удмуртском языке прозвучит на улицах Ижевска в рамках акции "Голоса Победы". Флешмоб "Фонарики Победы" состоится в Пермском крае : жители у окон своих квартир и домов одновременно зажгут свечи, бытовые фонарики или экраны телефонов. По улицам городов и поселков Оренбургской области в этот день проедут ретро-автомобили.

По улицам Екатеринбурга впервые проедет колонна из 11 военных грузовиков с платформами-баннерами с изображением основных этапов войны, а также трамвайная платформа, оформленная в стиле фронтовых концертных бригад, а артисты ансамбля песни и пляски ЦВО исполнят знаменитые песни военных лет. Над центральной площадью уральской столицы в парадном строю пролетят 22 самолета и вертолета оперативно-тактической, армейской и транспортной авиации.

Хабаровске, Владивостоке, Уссурийске, Южно-Сахалинске, Белогорске, Чите, Улан-Удэ, Вечером в нескольких городах Дальнего Востока Петропавловске-Камчатском пройдут праздничные салюты. Всего будет задействовано будет 60 единиц вооружения и военной техники, а также более 900 человек личного состава.