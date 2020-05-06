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2020-05-06T08:03
https://ria.ru/20200506/1570993979.html
Союзники против Трампа: защитить Китай, чтобы спасти себя
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РИА Новости

Союзники против Трампа: защитить Китай, чтобы спасти себя

08:00 06.05.2020 (обновлено: 08:03 06.05.2020)
29025
© РИА Новости / Сергей ГунеевПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
Все материалы
Времена, когда разведка представляла собой тотально закрытую сферу, о которой широкой общественности максимум было известно, что таковая существует, остались в прошлом. Ныне соответствующие службы на Западе активно участвуют в публичной политике, причем чем дальше, тем с более попсовым оттенком.
Британская Guardian сообщила, что ее источники опровергли наличие у союза "Пять глаз" (Five Eyes — разведывательный альянс пяти англоязычных стран — США, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Канады) доказательств того, что COVID-19 создан в лаборатории в китайском Ухане, откуда тот якобы и распространился в результате утечки.
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Также инсайдеры издания настаивают, что "15-страничное досье", согласно которому Пекин скрывал информацию о вирусе, не основано на данных организации. Дело в том, что за день до этого австралийская The Daily Telegraph рассказала об этом самом докладе, якобы рожденном в недрах "Пяти глаз", с обвинениями Китая во всех грехах, включая уничтожение доказательств присутствия коронавируса в своих лабораториях и отказе предоставлять биоматериалы ученым, разрабатывающим вакцину.
Да и вообще собеседник Guardian назвал происходящее провокацией американцев с целью давления на китайцев.
В самих США ситуация не менее запутанная.
Президент США Дональд Трамп на брифинге по поводу ситуации с коронавирусом
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Удастся ли Трампу наказать Китай за коронавирус
Неделю назад офис директора Национальной разведки официально поддержал мнение, что "COVID-19 не был искусственно создан или генетически модифицирован". Однако уже в понедельник агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило о докладе разведки, в котором Пекину якобы инкриминируют сокрытие информации о вирусе. А еще спустя несколько часов некий высокопоставленный чиновник из того же офиса директора рассказал телеканалу Си-Эн-Эн, что у его ведомства есть доказательства в пользу разных версий происхождения вируса, в том числе его рукотворной природы.
Можно только предполагать, является ли последний инсайд диверсией против Белого дома или сигналом SOS со стороны спецслужбы — или и тем и другим одновременно. Ведь в совокупности все три новости означают, что американская разведка: а) уверена в естественном происхождении вируса, б) намекает, что, если будет надо, сможет склепать любое обвинение против Китая и в) дает понять, что не хочет этого делать, но на нее давят в Вашингтоне.
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Очевидно, что бурная активность разведывательного сообщества Запада — часть коллективного противодействия Дональду Трампу и его администрации, которые все громче возлагают ответственность за пандемию на Китай.
Уже ясно, что работа идет по двум основным сценариям. По первому — наиболее жесткому — Китай изобличат в создании вируса и его утечке, а по второму — все ограничится обвинениями в утаивании на протяжении нескольких недель реального положения дел, что не позволило остальному миру принять адекватные меры противодействия. Президент США и госсекретарь прямо заявили о наличии доказательств сокрытия Пекином информации.
Хотя в чем именно обвинят Китай, разумеется, не принципиально. Это просто инструмент, с помощью которого Вашингтон намерен "наказать" Пекин, и уже в полный голос обсуждают такой термоядерный вариант, как отказ США платить по долгам (а речь идет ни много ни мало о триллионе долларов).
Председатель КНР Си Цзиньпин
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Тут скорее интереснее то, как все более энергично упираются и препятствуют подобному развитию событий даже самые близкие Штатам партнеры — другие англоязычные государства и собственные службы.
Отчасти играет свою роль неприятие многими представителями мирового истеблишмента фигуры американского президента, поэтому его администрации и вставляются палки в колеса. Да и глобалистская часть американских элит не дремлет, особенно в свете скорых президентских выборов, дающих надежду на реванш. Но это далеко не полное объяснение.
Главная мишень, без сомнения, — сами планы Трампа в отношении Китая, а цель — недопущение их реализации.
Выставка возле здания ВОЗ в Женеве во время пандемии коронавируса
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"ВОЗ облажалась". Как Трамп наказывает за сотрудничество с Китаем
В ходе предыдущих этапов торговой войны с Пекином (да и не только) Белый дом неоднократно сталкивался с противодействием планам и решениям других стран, особенно в Европе. Но никогда раньше это не носило столь слаженного и открытого характера.
Верить, что у Запада вдруг проснулась совесть и там осознали, как нехорошо устраивать армагеддон отдельно взятой стране на основании очередной "пробирки Колина Пауэлла", не приходится.
Куда более вероятна версия ясного понимания, что продумываемые в Вашингтоне планы в отношении Китая обернутся "концом света" не только для него, но и практически для всего мира. Тем более что Трамп никогда не скрывал, что его цель — спасение исключительно Соединенных Штатов и их экономики.
Мужчина в медицинской маске рядом с фигурой глобуса в парке в Ухане
9 апреля, 08:00
Китайцы захватили всемирное здравоохранение. Что теперь будет
И если китайцев — как и русских — никому, конечно, не жалко, то перспектива собственного краха заставляет Запад куда более активно шевелиться в попытке не допустить подобный исход.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Дональд ТрампКитайЕвропаСШААвторыМнение - Авторы
Популярные комментарии
Маленький и толстый Ким Чен Ын хохочет над давлением Трампа. А если серьезно говорить - в сша сейчас возня предвыборная идет, пооу Дональду Фредовичу нужно срочно найти виновных (конечно же из вне), чтобы объяснить своему электорату почему Лучшая страна и Лучшая медицина во вселенной дает Худший результат по больным и смертям. Вот и все.....а кто в этом виноват Китай, Россия или круглый мяч не важно....главное не сша
6 мая, 09:53
ooleg0812
53000032
Так это лучшее доказательство того, что к вирусу Штаты не имеют никакого отношения, остаётся вопрос - кто виновен?
6 мая, 14:20
Гарик Смотрящий
38020035
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