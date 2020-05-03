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Распространение нового коронавируса
2020-05-03T18:18
https://ria.ru/20200503/1570901014.html
США обдумывают такую месть, чтобы Китай позавидовал России
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570353522_0:0:3075:1731_1036x0_80_0_0_cb41e793bab35ea2bbf91c3177fe63c3.jpg
РИА Новости

США обдумывают такую месть, чтобы Китай позавидовал России

08:00 03.05.2020 (обновлено: 18:18 03.05.2020)
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп во время ежедневного брифинга по коронавирусу в Белом доме. 20 апреля 2020
Президент США Дональд Трамп во время ежедневного брифинга по коронавирусу в Белом доме. 20 апреля 2020
© REUTERS / Jonathan Ernst
Иван Данилов
Иван Данилов
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Идея о показательном и унизительном наказании Китая "за коронавирус" путем экспроприации одного триллиона долларов из китайских золотовалютных резервов, о которой мы уже писали, добралась до самых высоких кабинетов американской власти. Если еще две недели назад столь экзотический подход обсуждался сенаторами-республиканцами и ведущими вечерних ток-шоу на американских политических каналах, то сейчас дело дошло до Белого дома.
Как сообщает The Washington Post со ссылкой на источники из администрации Трампа, вопрос о том, чтобы "простить самим себе" все долги, которые Вашингтон набрал у Пекина, обсуждается в рамках стратегии принуждения Китая к выплате финансовой компенсации за ущерб, нанесенный коронавирусом. "Самовольное прощение" долга в данном случае может быть представлено американской аудитории как некая предоплата в этой компенсации: Пекин думал, что выдал Вашингтону деньги в кредит, а на самом деле он, оказывается, всего лишь заранее компенсировал ущерб за пандемию. Вероятно, по современному моральному кодексу заокеанских джентльменов, такой подход соответствует высоким идеалам нравственности и справедливости, строгому следованию которым так гордятся американские политики и их фанаты в России.
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Впрочем, если верить официальным заявлениям американского руководства, то роль главного врага Китая и наиболее рационального мыслителя в администрации Трампа, оказывается, играет сам президент. Он как бы и за то, чтобы "наказать" Китай материально (за ошибки, которые допустили США при подготовке к эпидемии), однако — ввиду наличия определенного бизнес-опыта — против слишком рискованных решений, которые могут подвергнуть опасности статус американской валюты.
The Washington Post описывает весь спектр обсуждаемых мер: "По словам источников (знакомых с разработкой мер мести в адрес КНР. — Прим. авт.), в последние дни президент Трамп демонстрировал свой гнев помощникам в связи с действиями Китая, обвиняя страну в сокрытии информации о вирусе, и обсуждал принятие серьезных мер, которые, вероятно, приведут к ответным действиям со стороны Пекина.
В частном порядке Трамп и его помощники обсуждали вопрос о лишении Китая его "суверенного иммунитета" с целью дать возможность правительству или (жертвам эпидемии в США) подать в суд на Китай за ущерб. Джордж Сориал, который ранее занимал должность топ-менеджера в компании Trump Organization и участвует в групповом иске против Китая, заявил The Washington Post, что он и высокопоставленные чиновники Белого дома обсуждали ограничение "суверенного иммунитета" Китая. Эксперты по правовым вопросам говорят, что попытка ограничить "суверенный иммунитет" Китая будет крайне затруднительной и для этого могут потребоваться законодательные акты конгресса.
Некоторые представители администрации также обсуждали вопрос о том, чтобы США отменили часть своих долговых обязательств перед Китаем, сказали два источника, знающие о внутренних дискуссиях. Неизвестно, поддержал ли президент эту идею".
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Сам президент позже прокомментировал ситуацию в довольно уклончивой манере, отметив, что "если начать играть в эти игры, то все сложно". И выразил беспокойство за "священность доллара" (sanctity of the dollar), вероятно, намекая на то, что селективный дефолт со стороны США может подорвать его использование в качестве главной мировой валюты. С другой стороны, Трамп тут же утешил собравшихся журналистов тем, что способ наказать Китай он обязательно найдет, упомянув другую идею — введение экстраординарно высоких тарифов на китайские товары с целью получить с КНР тот самый триллион. Вероятно, именно в эту сумму американский лидер и оценивает тот ущерб, который был нанесен американской экономике и его собственному рейтингу действиями или бездействием официального Пекина во время эпидемии.
Все это можно было бы списать на предвыборную риторику. Но если бы еще лет 15 назад кто-то рассказал эксперту по международному праву и финансам о том, что США будут вводить санкции против российских компаний и банков за то, что Россия якобы "аннексировала чужую территорию" и якобы "эффективно вмешалась в американские выборы", причем эти санкции будет вводить тот же президент, на стороне которого Россия якобы это вмешательство производила, — эксперт бы долго смеялся, посчитав это некой сатирой на американскую политику.
Однако все это сбылось, причем по историческим меркам очень быстро. А уж во время серьезных глобальных кризисов (а эпидемия — это действительно глобальный кризис) история может начать двигаться в том темпе, о котором известный политический деятель прошлого века сказал, что бывают десятилетия, за которые ничего не происходит, и бывают недели, за которые происходят десятилетия.
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Стоит учитывать, что решение ограбить Китайскую Народную Республику примерно на 1,3 триллиона долларов, отменив росчерком президентского пера американские облигации, которые она держит, — не только экономическое, но и политическое. Наблюдая за трейлерами с трупами на площадях Нью-Йорка и заполняя (возможно, первый раз в жизни) заявление на пособие по безработице, имея непонятные перспективы в плане оплаты коммунальных платежей и ипотеки, десятки миллионов американских избирателей, которым осенью можно будет идти на президентские выборы, испытывают сильные негативные эмоции.
Если президент скажет, что он отменил долг перед страной, которая, по версии самого Трампа и по оценке многих американских журналистов, виновна в эпидемии, а сэкономленные деньги, например, раздаст уволенным нефтяникам-сланцевикам, то это будет мощный политический жест с хорошими электоральными бонусами.
С точки зрения управления рисками, в том числе политическими, сейчас может начаться медленный (чтобы не особо привлекать внимание Белого дома) вывод китайских валютных резервов из американских инструментов или, по крайней мере, сокращение их доли в резервах, потому что Трамп (и этому есть бесчисленные доказательства за последние несколько лет) может изменить свою официальную позицию в любой момент.
Как сообщает The Washington Post, "наказание Китая — это определенно то, к чему склоняется президент, заявил один из старших советников (Трампа)".
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30 апреля, 17:56На грани
Подделано под Китай. Трамп велел разведке найти и доказать вину КНРЕсли обнаружить, что Китай что-то недоговаривал, или сказать, что обнаружили, то сам собой отпадет этот зубодробительный вопрос: почему Трамп даже не чесался, когда зараза уже перешла все границы. Так потому, что его ввели в заблуждение.
Уничтожение примерно трети золотовалютных резервов КНР — вполне серьезное наказание по любым меркам, тем более что первой реакцией на статью о возможном дефолте по "китайскому долгу" было ослабление курса юаня на межбанковских торгах. А уж если такое принудительное списание долга действительно состоится, то давление на китайскую валюту окажется несравнимо более серьезным.
В конце концов, Трампу может показаться, что пожертвовать статусом доллара ради личного переизбрания — это отличная идея. А еще в Белом доме может укорениться идея о том, что если Федрезерв и так покупает американские облигации с рынка, то внешние кредиторы США вообще не нужны: печатный станок и бюджет спасет, и госдолг оплатит, и доллар обеспечит. Именно такую уверенность — хотя она не соответствует экономической реальности — воспитывали американцы в своих иностранных союзниках, и ничто (кроме здравого смысла, который сейчас в дефиците) не мешает им в это поверить самим.
В данном контексте в очередной раз можно вспомнить поговорку о том, что нет худа без добра: антироссийские санкции заставили нашу страну заранее позаботиться о собственной финансовой стабильности, наращивании доли золота в золотовалютных запасах и минимизации уязвимостей перед внешним валютным финансированием. С учетом тех рисков и катастроф, которые могут произойти с мировой финансовой системой, если Вашингтон действительно развяжет против Пекина не только торговую, но и финансовую войну, все эти предосторожности со стороны России окажутся невероятно своевременными.
Коронавирус
30 апреля, 15:46Россия-Китай: Главное
Лекарство от COVID: человечность или $?
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Распространение нового коронавирусаКитайСШАВ миреАвторыМнение - Авторы
Популярные комментарии
Неспособная победить вирус, но неоднократно спасающая планету в своих "голивудах" фкйк- страна угрожает в очередной раз ограбить кого -то. Украв маски у Италии и Франции они верят всвою исключительность.....скоро конец
3 мая, 09:46
ooleg0812
6917210541
Все знают, что санкции нам на пользу...если на цены не смотреть...
3 мая, 09:34
bboba608
19341040248
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