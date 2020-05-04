AP: Китай скрывал данные о коронавирусе для накопления лекарств

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Американская разведка утверждает, что Китай скрыл масштабы вспышки нового типа коронавируса и степень его заразности, чтобы запастись товарами медицинского назначения, необходимыми для борьбы с ним, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на документы.
В докладе разведки говорится, что, преуменьшая степень серьезности коронавируса, Китай увеличил импорт и сократил экспорт предметов медицинского назначения. При этом власти пытались утаить это, "отрицая наличие экспортных ограничений, запутывая и задерживая предоставление своих торговых данных".
Кроме того, утверждается, что Китай почти весь январь скрывал от Всемирной организации здравоохранения информацию о заразности коронавируса.
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что американская сторона рассматривает версии, что новый коронавирус возник в лаборатории в китайском городе Ухань, и намерена установить его происхождение. Американский президент пригрозил Китаю последствиями, если выяснится, что Пекин сознательно допустил вспышку COVID-19.
МИД КНР в свою очередь заявлял, что Китай с самого начала придерживался открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,3 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.