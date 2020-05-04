AP: Китай скрывал данные о коронавирусе для накопления лекарств

В докладе разведки говорится, что, преуменьшая степень серьезности коронавируса, Китай увеличил импорт и сократил экспорт предметов медицинского назначения. При этом власти пытались утаить это, "отрицая наличие экспортных ограничений, запутывая и задерживая предоставление своих торговых данных".