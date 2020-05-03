Помпео заявил о доказательствах сокрытия Китаем ситуации с коронавирусом

Новая Зеландия, Канада и Ранее австралийская газета Daily Telegraph со ссылкой на доклад разведывательного союза "Пять глаз" (США, Австралия Великобритания ) написала, что Китай якобы намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса.

В документе утверждается, что Китай уничтожал доказательства наличия коронавируса в лабораториях и отказывался предоставлять биоматериалы ученым, разрабатывающим вакцину. Между тем власти КНР неоднократно заявляли, что с самого начала придерживались открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавируса.

"Мы можем подтвердить, что Коммунистическая партия Китая делала все, чтобы мир не узнал своевременно о том, что происходило. Есть много доказательств этого, некоторые доступны публично", — сказал Помпео в интервью телеканалу ABC.

По его словам, власти Китая "пытались заглушить" тех, кто пытался сообщить о реальной ситуации в городе Ухань , где изначально произошла вспышка. Также он обвинил Пекин в проведении "классической коммунистической кампании по дезинформации".

"Президент Трамп ясно дал понять, что мы намерены привлечь виновных в этом к ответственности, и мы сделаем это в свое время", — добавил госсекретарь.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что американская сторона рассматривает версии, что новый коронавирус возник в лаборатории в китайском городе Ухань, и намерена установить его происхождение. Американский президент пригрозил Китаю последствиями, если выяснится, что Пекин сознательно допустил вспышку COVID-19.

Президент США также заявил, что Вашингтон прекращает финансирование ВОЗ , которая, по его словам, не предоставила информацию о коронавирусе своевременно, а также не довела правду до мировой общественности.

Критика Трампа в адрес ВОЗ прозвучала на фоне сложной ситуации с пандемией в США, которые вышли на первое место как по числу заболеваний, так и по числу умерших, а также обвинений в адрес самого президента в том, что он слишком поздно ввел необходимые для борьбы с пандемией меры.