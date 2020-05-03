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Распространение нового коронавируса
2020-05-03T18:24
https://ria.ru/20200503/1570929564.html
Помпео заявил о доказательствах сокрытия Китаем ситуации с коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/155947/17/1559471790_0:347:2730:1883_1036x0_80_0_0_297ce108cdc0462a33947db09acf6282.jpg
РИА Новости

Помпео заявил о доказательствах сокрытия Китаем ситуации с коронавирусом

17:26 03.05.2020 (обновлено: 18:24 03.05.2020)
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© РИА Новости / Геннадий МельникГосударственный секретарь США Майк Помпео
Государственный секретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Государственный секретарь США Майк Помпео. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 мая — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил о наличии у США доказательств, что Китай скрывал ситуацию с коронавирусом.
Ранее австралийская газета Daily Telegraph со ссылкой на доклад разведывательного союза "Пять глаз" (США, Австралия, Новая Зеландия, Канада и Великобритания) написала, что Китай якобы намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса.
В документе утверждается, что Китай уничтожал доказательства наличия коронавируса в лабораториях и отказывался предоставлять биоматериалы ученым, разрабатывающим вакцину. Между тем власти КНР неоднократно заявляли, что с самого начала придерживались открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавируса.
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"Мы можем подтвердить, что Коммунистическая партия Китая делала все, чтобы мир не узнал своевременно о том, что происходило. Есть много доказательств этого, некоторые доступны публично", — сказал Помпео в интервью телеканалу ABC.
По его словам, власти Китая "пытались заглушить" тех, кто пытался сообщить о реальной ситуации в городе Ухань, где изначально произошла вспышка. Также он обвинил Пекин в проведении "классической коммунистической кампании по дезинформации".

"Президент Трамп ясно дал понять, что мы намерены привлечь виновных в этом к ответственности, и мы сделаем это в свое время", — добавил госсекретарь.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что американская сторона рассматривает версии, что новый коронавирус возник в лаборатории в китайском городе Ухань, и намерена установить его происхождение. Американский президент пригрозил Китаю последствиями, если выяснится, что Пекин сознательно допустил вспышку COVID-19.
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Президент США также заявил, что Вашингтон прекращает финансирование ВОЗ, которая, по его словам, не предоставила информацию о коронавирусе своевременно, а также не довела правду до мировой общественности.
Критика Трампа в адрес ВОЗ прозвучала на фоне сложной ситуации с пандемией в США, которые вышли на первое место как по числу заболеваний, так и по числу умерших, а также обвинений в адрес самого президента в том, что он слишком поздно ввел необходимые для борьбы с пандемией меры.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Майк ПомпеоДональд ТрампВОЗВашингтон (город)УханьСШАВ мире
Популярные комментарии
Помпео и доказательства несовместимые вещи.
3 мая, 17:27
Андрей Романов
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"Некоторые доказательства есть в открытом доступе". Где? Как всегда, в соц.сетях?
3 мая, 17:50
АМАкакий Медведев
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