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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T05:22
https://ria.ru/20200505/1570971908.html
СМИ: данные о якобы сокрытии Китаем новостей по коронавирусу шли из США
https://cdn25.img.ria.ru/images/156378/52/1563785246_0:76:601:414_1036x0_80_0_0_ca6ba69099383a91bddb5297a7210100.jpg
РИА Новости

СМИ: данные о якобы сокрытии Китаем новостей по коронавирусу шли из США

03:21 05.05.2020 (обновлено: 05:22 05.05.2020)
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© РИА Новости / The Central Hospital of Wuhan / Перейти в фотобанкВ Центральном госпитале города Ухань
В Центральном госпитале города Ухань
© РИА Новости / The Central Hospital of Wuhan
Перейти в фотобанк
В Центральном госпитале города Ухань. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Информация о сокрытии Китаем данных о коронавирусе, которая ранее была опубликована в австралийской газете, скорее всего, была предоставлена США, предположительно чтобы оказать давление на Пекин, пишет британская газета Guardian со ссылкой на источник в австралийской разведке.
Ранее австралийская Daily Telegraph со ссылкой на 15-страничный доклад разведывательного союза "Пять глаз" (США, Австралии, Новой Зеландии, Канады и Британии) написала, что Китай якобы намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса. В документе утверждается, что Китай уничтожал доказательства наличия коронавируса в лабораториях и отказывался предоставлять биоматериалы ученым, разрабатывающим вакцину. Власти Китая неоднократно заявляли, что с самого начала придерживались открытой и ответственной позиции по публикации данных об эпидемии.
Глобус в парке в Ухани, Китай
4 мая, 09:21Распространение нового коронавируса
Эксперт оценил давление США на Китай из-за коронавируса
По данным Guardian, в австралийской разведке считают, что информация в Daily Telegraph "изначально шла из США".
"Мое чутье подсказывает, что это был способ выстроить контрпропаганду и оказать давление на Китай", - приводит газета слова представителя австралийской разведки.
Газета также пишет, что 15-страничный доклад, на который ссылалась Daily Telegraph, был составлен не на основе данных от "Пяти глаз", и доказательств того, что коронавирус возник в лаборатории в Ухане, на данный момент нет. В британском руководстве тоже считают, что доклад не основывался на конфиденциальной информации, которую предоставили британские разведывательные службы, пишет Guardian со ссылкой на источники.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,3 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Президент США Дональд Трамп во время ежедневного брифинга по коронавирусу в Белом доме. 20 апреля 2020
3 мая, 08:00Распространение нового коронавируса
США обдумывают такую месть, чтобы Китай позавидовал России
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВеликобританияНовая ЗеландияКанадаКитайАвстралияУханьСШАВ мире
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