СМИ: данные о якобы сокрытии Китаем новостей по коронавирусу шли из США

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Информация о сокрытии Китаем данных о коронавирусе, которая ранее была опубликована в австралийской газете, скорее всего, была предоставлена США, предположительно чтобы оказать давление на Пекин, пишет британская газета Guardian со ссылкой на источник в австралийской разведке.
Ранее австралийская Daily Telegraph со ссылкой на 15-страничный доклад разведывательного союза "Пять глаз" (США, Австралии, Новой Зеландии, Канады и Британии) написала, что Китай якобы намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса. В документе утверждается, что Китай уничтожал доказательства наличия коронавируса в лабораториях и отказывался предоставлять биоматериалы ученым, разрабатывающим вакцину. Власти Китая неоднократно заявляли, что с самого начала придерживались открытой и ответственной позиции по публикации данных об эпидемии.
По данным Guardian, в австралийской разведке считают, что информация в Daily Telegraph "изначально шла из США".
"Мое чутье подсказывает, что это был способ выстроить контрпропаганду и оказать давление на Китай", - приводит газета слова представителя австралийской разведки.
Газета также пишет, что 15-страничный доклад, на который ссылалась Daily Telegraph, был составлен не на основе данных от "Пяти глаз", и доказательств того, что коронавирус возник в лаборатории в Ухане, на данный момент нет. В британском руководстве тоже считают, что доклад не основывался на конфиденциальной информации, которую предоставили британские разведывательные службы, пишет Guardian со ссылкой на источники.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,3 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
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