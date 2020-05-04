Трамп: Китай "пытался скрыть ошибку" в ситуации с коронавирусом

"Я думаю, что они (КНР) совершили ужасную ошибку и они не хотели ее признать. Мы хотели приехать (в Китай для расследования), они не хотели нас пускать, даже ВОЗ не хотели пускать. Они признали это, но гораздо позднее, а не сразу. Мое мнение: они совершили ошибку и пытались ее скрыть, пытались загасить это, как огонь", - сказал Трамп в эфире телеканала Fox News.