Трамп: Китай "пытался скрыть ошибку" в ситуации с коронавирусом

ВАШИНГТОН, 4 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай в ситуации с появлением коронавируса "совершил ошибку и пытался ее скрыть".
"Я думаю, что они (КНР) совершили ужасную ошибку и они не хотели ее признать. Мы хотели приехать (в Китай для расследования), они не хотели нас пускать, даже ВОЗ не хотели пускать. Они признали это, но гораздо позднее, а не сразу. Мое мнение: они совершили ошибку и пытались ее скрыть, пытались загасить это, как огонь", - сказал Трамп в эфире телеканала Fox News.
По его словам, самое плохое, что сделали власти КНР, заключалось в том, что "они запретили въезд в Китай, но не запретили въезд (жителям КНР) в США и по всему миру".
"В нужное время мы получил отчет о том, что именно произошло. Думаю, это будет очень подробный (отчет)", - добавил он.
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