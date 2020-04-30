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2020-04-30T07:28
https://ria.ru/20200430/1570780239.html
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2020 году
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РИА Новости

Случаи предотвращения терактов на территории России в 2020 году

07:28 30.04.2020
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© РИА Новости / Павел ЛисицынСотрудник ФСБ
Сотрудник ФСБ
© РИА Новости / Павел Лисицын
Сотрудник ФСБ. Архивное фото
30 апреля в Екатеринбурге ФСБ предотвратила подготовку терактов. По сообщению Национального антитеррористического комитета, в ходе контртеррористической операции нейтрализованы трое бандитов, причастных к террористической деятельности. На месте проведения операции в Чкаловском районе Екатеринбурга обнаружены самодельные взрывные устройства, оружие и боеприпасы.
22 апреля ФСБ предотвратила нападение на учебное заведение в Тюменской области. Как сообщает Центр общественных связей ФСБ, за подготовку массового убийства в одном из местных учебных заведений задержали жителя Тюменской области. У него изъяли гладкоствольное охотничье ружье с патронами, два ножа, аммиачную селитру, средства связи, а также интернет-инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств. Намерение совершить преступление подтвердил сам 19-летний задержанный, а также свидетели. Возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к убийству общеопасным способом двух и более лиц".
16 апреля Центр общественных связей ФСБ сообщил о задержании в Красноярске подростка за подготовку вооруженного нападения на школу. Задержанный 2006 года рождения. У него изъяли обрез охотничьего ружья с патронами, предположительно, самодельные взрывные устройства, а также средства связи и личные дневники с информацией о планируемом преступлении. На видеозаписи, которую опубликовала ФСБ, подросток подтвердил, что изъятое принадлежит ему. Он также заявил, что оружие было нужно "для расстрела в школе", который планировался на 19-20 апреля.
По сообщению краевого управления ФСБ, изменение учебного формата, вызванное эпидемией коронавируса, поменяло планы красноярского подростка, готовившего теракт в школе. Возбуждены уголовные дела по трем статьям, в том числе о приготовлении к теракту.
15 апреля пресс-служба ФСБ РФ сообщила о задержании в Крыму группы украинских разведчиков. Задержанные вербовали россиян, а также пытались организовать теракты и похитить сведения, содержащие государственную тайну. По данным следствия, разведчики действовали под руководством начальника херсонского подразделения украинской военной разведки – полковника Ахмедова Олега Алишеровича. В состав группы Ахмедова входили российская военнослужащая, которую подозревают в выдаче Киеву в 2017-2018 гостайны, и гражданин Украины, которого подозревают в шпионаже.
4 апреля ночью в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в Мурманске органами ФСБ России было установлено местонахождение вооруженного бандита, планировавшего совершить теракт. При попытке задержания он открыл огонь по сотрудникам спецназа и был нейтрализован. На месте перестрелки обнаружили готовое к применению самодельное взрывное устройство, оружие и боеприпасы к нему. Преступник являлся приверженцем террористической организации "Исламское государство"* и планировал после теракта выехать на Ближний Восток для участия в деятельности международной террористической организации.
3 апреля ФСБ сообщила о предотвращении терактов в людных местах на Ставрополье и в Ханты-Мансийском автономном округе.
По информации ведомства, в городе Нефтекумске Ставропольского края была пресечена деятельность законспирированной ячейки "Исламского государства"*, в состав которой входили местный житель и выходец из Дагестана, планировавшие нападения на сотрудников полиции и совершение терактов на объектах массового пребывания граждан. Один преступник был задержан, второй оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован.
В городе Лянторе Ханты-Мансийского автономного округа задержаны члены ячейки запрещенной на территории РФ международной террористической организации "Имарат Кавказ"*, состоявшей из трех местных жителей, подготовивших террористический акт в одном из торговых объектов города". У них было обнаружено и изъято готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления СВУ, оружие и боеприпасы.
27 марта стало известно о предотвращении теракта в Краснодаре. Силовики задержали гражданина России 26-27 лет. В машине у него нашли самодельную бомбу, а в телефоне – переписку с членами ИГ*.
23 марта сотрудники Федеральной службы безопасности нейтрализовали троих боевиков в Кабардино-Балкарии. По данным Национального антитеррористического комитета, получив информацию о подготовке теракта, правоохранители провели проверку по месту жительства одного из подозреваемых, где обнаружили два самодельных взрывных устройства, а также компоненты для их изготовления. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий было установлено местонахождение троих бандитов. Они были заблокированы на участке местности вблизи селения Кременчуг-Константиновское Баксанского района Кабардино-Балкарии. При задержании преступники открыли огонь по оперативникам и были ликвидированы. На месте перестрелки было обнаружено автоматическое оружие, переделанные под стрельбу боевыми патронами травматические пистолеты, боеприпасы к ним и СВУ. В результате операции никто не пострадал.
21 марта в Башкирии ФСБ нейтрализовала бандита, планировавшего совершить теракт. Вечером на автодороге в пригороде Уфы сотрудники правоохранительных органов попытались остановить легковой автомобиль, где находился вооруженный бандит. На требование сложить оружие и сдаться властям он открыл огонь. В результате последовавшего боеконтакта преступник был нейтрализован. На месте перестрелки были обнаружены пистолет и готовое к применению самодельное взрывное устройство. По данным ФСБ, нейтрализованный злоумышленник входил в ИГ*, готовился совершить теракт в Уфе.
18 февраля ФСБ сообщила о пресечении подготовки террористических актов в двух образовательных учреждениях в городе Керчь Республики Крым. Силовиками задержаны их исполнители – жители города Керчи, 2004 и 2003 годов рождения. По адресам проживания у задержанных были изъяты самодельные взрывные устройства с поражающими элементами. Подростки успели смастерить бомбы по инструкциям из интернета, а также опробовать их на домашних животных.
24 января Федеральная служба безопасности заявила о задержании жителя Крыма, который по заданию украинских спецслужб устраивал схроны со взрывчаткой. В обустроенных им в Симферополе тайниках было изъято девять электродетонаторов, три запала, взрыватели замедленного действия и бризантное взрывчатое вещество общей массой более пяти килограммов. Когда и что планировалось взрывать, не уточнялось.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости
1100002
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)СправкиПроисшествия
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