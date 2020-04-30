Случаи предотвращения терактов на территории России в 2020 году

сотрудники Федеральной службы безопасностив Кабардино-Балкарии. По данным Национального антитеррористического комитета, получив информацию о подготовке теракта, правоохранители провели проверку по месту жительства одного из подозреваемых, где обнаружили два самодельных взрывных устройства, а также компоненты для их изготовления. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий было установлено местонахождение троих бандитов. Они были заблокированы на участке местности вблизи селения Кременчуг-Константиновское Баксанского района Кабардино-Балкарии. При задержании преступники открыли огонь по оперативникам и были ликвидированы. На месте перестрелки было обнаружено автоматическое оружие, переделанные под стрельбу боевыми патронами травматические пистолеты, боеприпасы к ним и СВУ. В результате операции никто не пострадал.