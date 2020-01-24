ФСБ задержала жителя Крыма, работавшего на украинские спецслужбы

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Федеральная служба безопасности задержала жителя Крыма, который по заданию украинских спецслужб устраивал схроны со взрывчаткой.
"В ходе оперативно-разыскных мероприятий в обустроенных им в Симферополе тайниках изъято девять электродетонаторов, три запала, взрыватели замедленного действия и бризантное взрывчатое вещество общей массой более пяти килограммов", — говорится в сообщении.
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Когда и что планировалось взрывать, пока не уточняется. ФСБ возбудила уголовное дело о незаконном хранении взрывчатки, суд отправил задержанного под стражу.