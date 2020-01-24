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ФСБ задержала жителя Крыма, работавшего на украинские спецслужбы
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РИА Новости

ФСБ задержала жителя Крыма, работавшего на украинские спецслужбы

10:51 24.01.2020 (обновлено: 11:47 24.01.2020)
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© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкСотрудники ФСБ РФ нашли схрон с оружием и боеприпасами в Крыму
Сотрудники ФСБ РФ нашли схрон с оружием и боеприпасами в Крыму
© РИА Новости / ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Федеральная служба безопасности задержала жителя Крыма, который по заданию украинских спецслужб устраивал схроны со взрывчаткой.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий в обустроенных им в Симферополе тайниках изъято девять электродетонаторов, три запала, взрыватели замедленного действия и бризантное взрывчатое вещество общей массой более пяти килограммов", — говорится в сообщении.

Сотрудники Федеральной службой безопасности РФ
29 декабря 2019, 20:46
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2019 году
Когда и что планировалось взрывать, пока не уточняется. ФСБ возбудила уголовное дело о незаконном хранении взрывчатки, суд отправил задержанного под стражу.
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ФСБ РФСимферопольКрымПроисшествия
Популярные комментарии
Посадить его на эти 5 кило взрывчатки и как........
24 января, 11:34
Д Денис Хорошев
3820010
Был у меня один такой, я его на бочку с порохом посадил, пущай полетает.(Иван Васильевич меняет профессию)
24 января, 11:40
Hellhound .
1762010
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