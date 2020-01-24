ФСБ задержала жителя Крыма, работавшего на украинские спецслужбы

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий в обустроенных им в Симферополе тайниках изъято девять электродетонаторов, три запала, взрыватели замедленного действия и бризантное взрывчатое вещество общей массой более пяти килограммов", — говорится в сообщении.