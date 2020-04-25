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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-25T14:02
https://ria.ru/20200425/1570562705.html
Названы регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570378042_0:93:1517:946_1036x0_80_0_0_8399425ec97584a71ec377178d2b418f.jpg
РИА Новости

Названы регионы с новыми случаями заражения коронавирусом

14:02 25.04.2020
27387
© Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанкПалата для пациентов в коронавирусном стационаре на базе медцентра Московского государственного университета
Палата для пациентов в коронавирусном стационаре на базе медцентра Московского государственного университета
© Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. В России за сутки зарегистрировано 5966 новых случаев заражения COVID-19 в 83 регионах, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.
Больше всего заболевших выявили в Москве – 2612, за ней следуют Московская область (605), Санкт-Петербург (215), Мурманская область (193), Дагестан (157) и Нижегородская область (118).
В Краснодарском крае зафиксировано 84 случая, в Тульской области – 73, в Челябинской области – 72, в Калужской области – 69, в Татарстане – 65, в Рязанской области – 64, в Алтайском крае – 63, в Оренбургской области – 56, в Пермском крае – 55.
Еще 51 человек заболел в Ростовской области, 49 – в Хакасии, 46 – в Карачаево-Черкессии, 45 – во Владимирской и Тамбовской областях, а также Мордовии, 44 – в Курской области, 43 – в Ленинградской области, 41 – в Ингушетии, 40 – в Кировской области, 38 – в Новосибирской области.
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В Ярославской области и Ямало-Ненецком АО зарегистрировали по 37 заболевших, в Башкорстоне и Чувашии – по 35, в Приморском крае – 34, в Свердловской области – 33, в Северной Осетии и Марий Эл – по 30, в Тверской области и Кабардино-Балкарии – по 29, в Хабаровском крае – 28.
За ними следуют Брянская, Ульяновская области и Ставропольский край с 27 случаями, Волгоградская область – 26, Орловская и Астраханская области – по 25, Самарская область – 24, Пензенская область – 23, Воронежская область и Чечня – по 22, Липецкая и Калининградская области – по 21.
В Саратовской области заразились 20 человек, в Белгородской области – 19, в Калмыкии и Красноярском крае – по 18, в Костромской, Тюменской и Смоленской областях – по 17, в Ивановской области и Ханты-Мансийском АО – по 16, в Новгородской области и Удмуртии – по 15, в Бурятии – 13, в Псковской области – 12.
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По десять случаев выявили в Архангельской области и Забайкальском крае, по девять – в Вологодской и Магаданской областях, а также Тыве, восемь – в Коми, семь – в Томской области, по шесть – в Кемеровской области и Еврейской АО.
В пяти регионах – Алтае, Карелии, Курганской, Иркутской и Амурской областях заразились по пять человек, в Омской области, Якутии и Крыму – по четыре, в Камчатском крае – три, в Адыгее – два, в Чукотском АО и Севастополе – по одному.
Всего в России зарегистрировано 74588 случаев заражения COVID-19 в 85 регионах, 651 человек скончались, 6250 выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияХанты-Мансийский автономный округРеспублика ДагестанРеспублика Марий ЭлЧеченская республика (Чечня)МоскваУдмуртская Республика (Удмуртия)Ленинградская областьИвановская областьМосковская область (Подмосковье)Еврейская автономная областьВолгоградская областьНовгородская областьСевастопольАлтайский крайТомская областьСанкт-ПетербургОбщество
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