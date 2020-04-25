Минкомсвязь опубликовала данные о ближайших вывозных рейсах

Вид из окна российского самолета во время полета

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Минкомсвязь опубликовала информацию о ряде вывозных рейсов для россиян, запланированных на ближайшие дни. Среди стран, откуда ожидаются вылеты в Россию, - ОАЭ, Армения, Мальдивы, Шри-Ланка и Израиль. Минкомсвязь опубликовала информацию о ряде вывозных рейсов для россиян, запланированных на ближайшие дни. Среди стран, откуда ожидаются вылеты в Россию, - Италия

Так, вывозной рейс SVR3804 Дубай (ОАЭ) - Уфа намечен на 12.30 местного времени (13.30 мск) воскресенья, 26 апреля.

"Согласно предварительному графику вывоза российских граждан из-за рубежа в РФ: вылет рейса № AFL2419 Рим — Санкт-Петербург — Москва на 29 апреля 2020 в 14.10 (местное время, 15:10 мск)", - уточнило ведомсвто.

Жители данных регионов также смогут вылететь из Еревана в понедельник. "Вылет рейса № AFL1861 Ереван — Санкт-Петербург — Москва на 27 апреля 2020 в 13.45 (местное время, 14.45 мск)", - говорится в сообщении Минкомсвязи.

Рейс Мале — Коломбо — Санкт-Петербург — Москва состоится в среду. "Вылет рейса № SDM6266 Мале (Мальдивы) — Коломбо (Шри-Ланка) — Санкт-Петербург — Москва на 29 апреля 2020 в 15.20 (местное время)", - говорится в сообщении.

Из Тель-Авива жители Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области смогут вылететь во вторник. "Вылет рейса № AFL503 Тель-Авив — Санкт-Петербург — Москва на 28 апреля 2020 в 15.00 (местное время)", - сообщила Минкомсвязь РФ.