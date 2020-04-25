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Распространение нового коронавируса
2020-04-25T07:04
https://ria.ru/20200425/1570551257.html
Минкомсвязь опубликовала данные о ближайших вывозных рейсах
https://cdn24.img.ria.ru/images/156058/27/1560582726_0:0:3076:1731_1036x0_80_0_0_cff712b378cf9ebb658c6b07e605ecf9.jpg
РИА Новости

Минкомсвязь опубликовала данные о ближайших вывозных рейсах

07:04 25.04.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваВид из окна российского самолета во время полета
Вид из окна российского самолета во время полета
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Минкомсвязь опубликовала информацию о ряде вывозных рейсов для россиян, запланированных на ближайшие дни. Среди стран, откуда ожидаются вылеты в Россию, - Италия, ОАЭ, Армения, Мальдивы, Шри-Ланка и Израиль.
Так, вывозной рейс SVR3804 Дубай (ОАЭ) - Уфа намечен на 12.30 местного времени (13.30 мск) воскресенья, 26 апреля.
"Этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Самарской области, Нижегородской области, Оренбургской области, Башкортостане, Татарстане, Республике Удмуртия, Ульяновской области, Марий-Эл, Пермском крае, Кировской области", - сообщила Минкомсвязь
Для жителей Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области организованы рейсы из Рима (Италия), Еревана (Армения), Мале (Мальдивы), Коломбо (Шри-Ланка) и Тель-Авива (Израиль).
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"Согласно предварительному графику вывоза российских граждан из-за рубежа в РФ: вылет рейса № AFL2419 Рим — Санкт-Петербург — Москва на 29 апреля 2020 в 14.10 (местное время, 15:10 мск)", - уточнило ведомсвто.
Жители данных регионов также смогут вылететь из Еревана в понедельник. "Вылет рейса № AFL1861 Ереван — Санкт-Петербург — Москва на 27 апреля 2020 в 13.45 (местное время, 14.45 мск)", - говорится в сообщении Минкомсвязи.
Рейс Мале — Коломбо — Санкт-Петербург — Москва состоится в среду. "Вылет рейса № SDM6266 Мале (Мальдивы) — Коломбо (Шри-Ланка) — Санкт-Петербург — Москва на 29 апреля 2020 в 15.20 (местное время)", - говорится в сообщении.
Из Тель-Авива жители Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области смогут вылететь во вторник. "Вылет рейса № AFL503 Тель-Авив — Санкт-Петербург — Москва на 28 апреля 2020 в 15.00 (местное время)", - сообщила Минкомсвязь РФ.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минкомсвязь России)Общество
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