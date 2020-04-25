Минкомсвязь опубликовала данные о ближайших вывозных рейсах

"Этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Самарской области, Нижегородской области, Оренбургской области, Башкортостане, Татарстане, Республике Удмуртия, Ульяновской области, Марий-Эл, Пермском крае, Кировской области", - сообщила Минкомсвязь
Для жителей Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области организованы рейсы из Рима (Италия), Еревана (Армения), Мале (Мальдивы), Коломбо (Шри-Ланка) и Тель-Авива (Израиль).
"Согласно предварительному графику вывоза российских граждан из-за рубежа в РФ: вылет рейса № AFL2419 Рим — Санкт-Петербург — Москва на 29 апреля 2020 в 14.10 (местное время, 15:10 мск)", - уточнило ведомсвто.
Жители данных регионов также смогут вылететь из Еревана в понедельник. "Вылет рейса № AFL1861 Ереван — Санкт-Петербург — Москва на 27 апреля 2020 в 13.45 (местное время, 14.45 мск)", - говорится в сообщении Минкомсвязи.
Рейс Мале — Коломбо — Санкт-Петербург — Москва состоится в среду. "Вылет рейса № SDM6266 Мале (Мальдивы) — Коломбо (Шри-Ланка) — Санкт-Петербург — Москва на 29 апреля 2020 в 15.20 (местное время)", - говорится в сообщении.
Из Тель-Авива жители Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области смогут вылететь во вторник. "Вылет рейса № AFL503 Тель-Авив — Санкт-Петербург — Москва на 28 апреля 2020 в 15.00 (местное время)", - сообщила Минкомсвязь РФ.
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