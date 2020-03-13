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Климкин захотел спеть гимн Украины в Крыму и Донбассе
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РИА Новости

Климкин захотел спеть гимн Украины в Крыму и Донбассе

15:29 13.03.2020 (обновлено: 17:50 13.03.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТанк украинской армии в Донбассе
Танк украинской армии в Донбассе
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Танк украинской армии в Донбассе. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Бывший глава МИД Украины Павел Климкин рассказал, когда, по его мнению, нормализуются отношения между Киевом и Москвой. Об этом он сообщил в эфире Четвертого канала.
Экс-министр отметил, что для восстановления отношений с Россией необходимо перейти к "гибридному миру". Он не уточнил, что понимает под этим термином.

"Что такое мир? Мир — это когда мы будем гимн петь в Симферополе, условно, и в Донецке. И в Луганске тоже можем спеть", — добавил Климкин.

При этом он призвал не возобновлять подачу воды в Крым, чтобы превратить полуостров в "проблему".

"Вода — это тоже оружие для нас, и мы должны его использовать", — заключил он.

Пешеходный мост через реку Северный Донец у КПП Станица Луганская
8 марта, 22:40
Бывший украинский шпион рассказал о проигранной войне за Донбасс
Украинские политики и общественные деятели регулярно выступают с разнообразными инициативами и планами действий, которые, по их мнению, позволят "вернуть" Крым Киеву. Так, вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что полуостров сам "выскользнет" из рук России и станет украинским. Скандально известный журналист Айдер Муждабаев предлагал воссоздать Великое княжество Литовское и присоединить к нему Польшу, Украину и часть российской территории. Бывший украинский военный Евгений Яранцев призвал продать крымские земли американцам. Чиновник из Генического района Александр Воробьев рассказал о планах "присоединения" Крыма к Украине с помощью троллейбусного маршрута до Керчи.
Сенатор Сергей Цеков, комментируя одну из подобных инициатив, рассказал, что Украина действительно может воссоединиться с полуостровом, как только сама войдет в состав России.
Крым стал российским регионом после проведенного там в 2014 году референдума, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение. Голосование состоялось после госпереворота на Украине. Москва не раз заявляла, что жители полуострова демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН сделали выбор в пользу России. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
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РоссияСитуация на УкраинеДонбассПавел КлимкинРеспублика КрымУкраинаВ мире
Популярные комментарии
А кто мешает спеть сейчас? Правда, посмотрят как на ваньку хуторного что в Крыму, что на Донбассе. Может, побьют
13 марта, 15:33
ZNZlyden Nemets
55120000
Дался ему этот гимн... Сбацал бы лучше что-то типа "У Кууурского вокзалаааа Стою я молодооой, Подайте Христа ради Червонец золотооооой...
13 марта, 15:50
Gloomy Humorist
2970000
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