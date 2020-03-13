Климкин захотел спеть гимн Украины в Крыму и Донбассе

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Бывший глава МИД Украины Павел Климкин рассказал, когда, по его мнению, нормализуются отношения между Киевом и Москвой. Об этом он сообщил в эфире Четвертого канала.
Экс-министр отметил, что для восстановления отношений с Россией необходимо перейти к "гибридному миру". Он не уточнил, что понимает под этим термином.
"Что такое мир? Мир — это когда мы будем гимн петь в Симферополе, условно, и в Донецке. И в Луганске тоже можем спеть", — добавил Климкин.
При этом он призвал не возобновлять подачу воды в Крым, чтобы превратить полуостров в "проблему".
"Вода — это тоже оружие для нас, и мы должны его использовать", — заключил он.
Украинские политики и общественные деятели регулярно выступают с разнообразными инициативами и планами действий, которые, по их мнению, позволят "вернуть" Крым Киеву. Так, вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что полуостров сам "выскользнет" из рук России и станет украинским. Скандально известный журналист Айдер Муждабаев предлагал воссоздать Великое княжество Литовское и присоединить к нему Польшу, Украину и часть российской территории. Бывший украинский военный Евгений Яранцев призвал продать крымские земли американцам. Чиновник из Генического района Александр Воробьев рассказал о планах "присоединения" Крыма к Украине с помощью троллейбусного маршрута до Керчи.
Сенатор Сергей Цеков, комментируя одну из подобных инициатив, рассказал, что Украина действительно может воссоединиться с полуостровом, как только сама войдет в состав России.
Крым стал российским регионом после проведенного там в 2014 году референдума, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение. Голосование состоялось после госпереворота на Украине. Москва не раз заявляла, что жители полуострова демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН сделали выбор в пользу России. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
26 февраля, 13:23Зеленский признал, что Киев не сможет вернуть Крым в ближайшее время