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Украинский журналист захотел присоединить Крым и Смоленск к Литве
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РИА Новости

Украинский журналист захотел присоединить Крым и Смоленск к Литве

15:30 25.12.2019 (обновлено: 17:12 25.12.2019)
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© РИА Новости / Олег Минеев / Перейти в фотобанкСмоленск
Смоленск
© РИА Новости / Олег Минеев
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Смоленск. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Ведущий крымско-татарского телеканала ATR Айдер Муждабаев предложил "воссоздать Великое княжество Литовское" и присоединить к нему Польшу, Украину и часть российской территории. Об этом он заявил в видеоблоге, опубликованном на его ютьюб-канале.
Журналист считает, что в состав Литвы могли бы войти Смоленская область и Можайск. На каком основании это должно произойти, он не объяснил. Вместе с тем Муждабаев вспомнил, что когда-то границы Литвы пролегали не так далеко от Москвы (это было в XV веке. — Прим. ред.).
Он пояснил, что идея заключается в "воссоздании Великого княжества Литовского" с включением в его состав Польши и Украины. Такое государственное образование телеведущий сравнил с Бенилюксом.
"Естественно, с включением земель Крыма, Крымского ханства в единое государство, все это прекрасно", — заявил Муждабаев.
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Украинские политики и общественные деятели ранее не раз говорили о желании "присвоить" часть российских территорий. Так, лидер нацбатальона "Азов" Андрей Билецкий заявлял, что Киеву придется силой "вернуть" Кубань и Кавказ, так как там, по его словам, достаточно высокий уровень "национального украинского сознания". Депутат от партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко призывал сделать из Кубани "украинскую Кубу". А основатель "Украинской добровольческой армии"* Дмитрий Ярош, в свою очередь, грозился "захватить" Кубань, Воронеж и часть Ростовской области.
В Госдуме предложили Ярошу начать "захват" с Воркуты, так как там ему уже приготовили место в тюрьме. В Совфеде же подобные заявления о "возвращении" территорий назвали маниакальным бредом и посоветовали украинским политическим деятелям обратиться за психиатрической помощью.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.
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Экс-глава МИД Польши дал Украине совет по "возвращению" Крыма
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Айдер МуждабаевСитуация на УкраинеПольшаСмоленская областьРоссияЛитваУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Крымские татары - это литовцы? Не знал.
25 декабря, 15:35
Naum Vygodsky
3180000
Так пусть создают, если Украине, а особенно Польше хочется стать Литвой. А Россия здесь при чем?
25 декабря, 15:55
Яна Лита
1220000
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