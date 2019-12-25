Украинский журналист захотел присоединить Крым и Смоленск к Литве

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Ведущий крымско-татарского телеканала ATR Ведущий крымско-татарского телеканала ATR Айдер Муждабаев предложил "воссоздать Великое княжество Литовское" и присоединить к нему Польшу Украину и часть российской территории. Об этом он заявил в видеоблоге, опубликованном на его ютьюб-канале

Журналист считает, что в состав Литвы могли бы войти Смоленская область и Можайск. На каком основании это должно произойти, он не объяснил. Вместе с тем Муждабаев вспомнил, что когда-то границы Литвы пролегали не так далеко от Москвы (это было в XV веке. — Прим. ред.).

Он пояснил, что идея заключается в "воссоздании Великого княжества Литовского" с включением в его состав Польши и Украины. Такое государственное образование телеведущий сравнил с Бенилюксом.

"Естественно, с включением земель Крыма, Крымского ханства в единое государство, все это прекрасно", — заявил Муждабаев.

Украинские политики и общественные деятели ранее не раз говорили о желании "присвоить" часть российских территорий. Так, лидер нацбатальона "Азов" Андрей Билецкий заявлял, что Киеву придется силой "вернуть" Кубань и Кавказ, так как там, по его словам, достаточно высокий уровень "национального украинского сознания". Депутат от партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко призывал сделать из Кубани "украинскую Кубу". А основатель "Украинской добровольческой армии"* Дмитрий Ярош, в свою очередь, грозился "захватить" Кубань, Воронеж и часть Ростовской области.

В Госдуме предложили Ярошу начать "захват" с Воркуты, так как там ему уже приготовили место в тюрьме. В Совфеде же подобные заявления о "возвращении" территорий назвали маниакальным бредом и посоветовали украинским политическим деятелям обратиться за психиатрической помощью.