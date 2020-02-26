В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма "из ослабевших рук России"

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости. Вице-премьер Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева. Об этом он сообщил в эфире радио "Новое время"

Кулеба рассказал, что его план состоит из 12 шагов. Последним пунктом является то, что " Крым выскользнет из ослабевших рук России", а Украина его перехватит. Каким образом "выскользнет" полуостров, он уточнять не стал.

"А то, как мы приходим к моменту ослабления России, насколько украинское государство будет готово перехватывать то, что выскользнет из рук, вот это в предыдущих 11 пунктах", — заявил вице-премьер.

Кроме того, Кулеба напомнил, что на прошлой Мюнхенской конференции по безопасности представили стратегию из 12 шагов для мира в Донбассе. Он рассчитывает, что на следующей конференции появится аналогичная стратегия по Крыму.

Украинские политики и общественные деятели регулярно выступают с разнообразными инициативами и планами действий, которые, по их мнению, позволят "вернуть" Крым Киеву. Так, скандально известный журналист Айдер Муждабаев предлагал воссоздать Великое княжество Литовское и присоединить к нему Польшу, Украину и часть российской территории. Украинский военный Евгений Яранцев призвал продать крымские земли США. Председатель Генической райгосадминистрации Александр Воробьев рассказал о планах "присоединения" Крыма к Украине с помощью троллейбусного маршрута до Керчи.

Сенатор Сергей Цеков, комментируя одну из подобных инициатив, рассказал, что Украина действительно может воссоединиться с полуостровом. Но только если сама войдет в состав России.