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В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма "из ослабевших рук России"
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РИА Новости

В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма "из ослабевших рук России"

23:11 26.02.2020 (обновлено: 23:56 26.02.2020)
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© РИА Новости / Макс ВетровСимферопольское водохранилище в Крыму
Симферопольское водохранилище в Крыму
© РИА Новости / Макс Ветров
КИЕВ, 26 фев — РИА Новости. Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева. Об этом он сообщил в эфире радио "Новое время".
Кулеба рассказал, что его план состоит из 12 шагов. Последним пунктом является то, что "Крым выскользнет из ослабевших рук России", а Украина его перехватит. Каким образом "выскользнет" полуостров, он уточнять не стал.
"А то, как мы приходим к моменту ослабления России, насколько украинское государство будет готово перехватывать то, что выскользнет из рук, вот это в предыдущих 11 пунктах", — заявил вице-премьер.
Кроме того, Кулеба напомнил, что на прошлой Мюнхенской конференции по безопасности представили стратегию из 12 шагов для мира в Донбассе. Он рассчитывает, что на следующей конференции появится аналогичная стратегия по Крыму.
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Украинские политики и общественные деятели регулярно выступают с разнообразными инициативами и планами действий, которые, по их мнению, позволят "вернуть" Крым Киеву. Так, скандально известный журналист Айдер Муждабаев предлагал воссоздать Великое княжество Литовское и присоединить к нему Польшу, Украину и часть российской территории. Украинский военный Евгений Яранцев призвал продать крымские земли США. Председатель Генической райгосадминистрации Александр Воробьев рассказал о планах "присоединения" Крыма к Украине с помощью троллейбусного маршрута до Керчи.
Сенатор Сергей Цеков, комментируя одну из подобных инициатив, рассказал, что Украина действительно может воссоединиться с полуостровом. Но только если сама войдет в состав России.
Крым стал российским регионом после проведенного там в 2014 году референдума, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение. Голосование состоялось после госпереворота на Украине. Москва не раз заявляла, что жители полуострова демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН сделали выбор в пользу России. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
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"Крым был бы наш": на украинском ТВ поспорили из-за русского языка
9879031493191
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Дмитрий КулебаРеспублика КрымУкраинаВ мире
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