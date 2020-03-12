Лена и Тамара были здесь. Что и где портят туристы-вандалы

Фрески Рафаэля в Папском дворце в Ватикане пострадали не только от рук Лены и Тамары из Винницы (которые нацарапали там свои имена). В XVI веке на этих же стенах оставили автографы наемники императора Карла V.
Итальянский живописец, график и зодчий Рафаэль Санти трудился над фресками вместе с учениками с 1508 по 1517 год.
Фрески Рафаэля в Папском дворце в Ватикане пострадали не только от рук Лены и Тамары из Винницы (которые нацарапали там свои имена). В XVI веке на этих же стенах оставили автографы наемники императора Карла V.
Итальянский живописец, график и зодчий Рафаэль Санти трудился над фресками вместе с учениками с 1508 по 1517 год.
Пляж в Уссурийском заливе (Стеклянную бухту) в пригороде Владивостока регулярно разворовывают китайские туристы. Они собирают разноцветную полупрозрачную гальку, в которую превратило море битую стеклянную посуду и фарфор — с ближайшей свалки. Ее закрыли в 2012 году. По мнению ученых Дальневосточного федерального университета, разноцветного слоя мозаики хватит только лет на 20, а "браконьеров" контролировать крайне сложно.
Пляж в Уссурийском заливе (Стеклянную бухту) в пригороде Владивостока регулярно разворовывают китайские туристы. Они собирают разноцветную полупрозрачную гальку, в которую превратило море битую стеклянную посуду и фарфор — с ближайшей свалки. Ее закрыли в 2012 году. По мнению ученых Дальневосточного федерального университета, разноцветного слоя мозаики хватит только лет на 20, а "браконьеров" контролировать крайне сложно.
Ворота базилики Санта-Мария-Маджоре в Риме пробил камнем румынский бомж в декабре 2011 года. Он швырял булыжниками в одну из четырех главных церквей, пытаясь сбить барельефы на бронзовых воротах, и в итоге некоторые из них повредил.
Одну из семи паломнических базилик Рима начали возводить по распоряжению папы Сикста III в 432 году. Работы продолжались до 1750-го. Ранее там стояла церковь, которую еще в IV веке построили папа Либерий и богатый римлянин Джованни Патрицио. По легенде, им явилась во сне Дева Мария и приказала поставить храм там, где наутро выпадет снег.
Ворота базилики Санта-Мария-Маджоре в Риме пробил камнем румынский бомж в декабре 2011 года. Он швырял булыжниками в одну из четырех главных церквей, пытаясь сбить барельефы на бронзовых воротах, и в итоге некоторые из них повредил.
Одну из семи паломнических базилик Рима начали возводить по распоряжению папы Сикста III в 432 году. Работы продолжались до 1750-го. Ранее там стояла церковь, которую еще в IV веке построили папа Либерий и богатый римлянин Джованни Патрицио. По легенде, им явилась во сне Дева Мария и приказала поставить храм там, где наутро выпадет снег.
Чего только ни происходило с символом Копенгагена — Русалочкой из знаменитой сказки Ганса Христиана Андерсена на пристани Лангелиние. Бронзовую статую, установленную в 1913 году, несколько раз лишали головы, а в 1984-м отпилили правую руку. В 2003 году Русалочку сбросили с постамента, в 2004-м нарядили в паранджу. Чаще всего ее поливали краской.
Чего только ни происходило с символом Копенгагена — Русалочкой из знаменитой сказки Ганса Христиана Андерсена на пристани Лангелиние. Бронзовую статую, установленную в 1913 году, несколько раз лишали головы, а в 1984-м отпилили правую руку. В 2003 году Русалочку сбросили с постамента, в 2004-м нарядили в паранджу. Чаще всего ее поливали краской.
Статуе XII века на фасаде кафедрального собора Святого Иакова в Сантьяго-де-Компостела в Испании фанаты группы Kiss в 2018 году пририсовали темной краской кошачьи усы, напоминающие сценический грим барабанщика Эрика Сингера. И написали название любимого коллектива.
Статуе XII века на фасаде кафедрального собора Святого Иакова в Сантьяго-де-Компостела в Испании фанаты группы Kiss в 2018 году пририсовали темной краской кошачьи усы, напоминающие сценический грим барабанщика Эрика Сингера. И написали название любимого коллектива.
Знаменитая цитадель инков Мачу-Пикчу в Перу на высоте 2400 метров также пострадала от рук любителей древностей. Туристы из Аргентины, Бразилии, Чили и Франции (шесть человек) незаконно проникли на территорию памятника в январе 2020 года и спровоцировали падение камня из одной из стен города. Мачу-Пикчу относится к новым чудесам света. Попасть сюда можно только с лицензированным гидом.
Знаменитая цитадель инков Мачу-Пикчу в Перу на высоте 2400 метров также пострадала от рук любителей древностей. Туристы из Аргентины, Бразилии, Чили и Франции (шесть человек) незаконно проникли на территорию памятника в январе 2020 года и спровоцировали падение камня из одной из стен города. Мачу-Пикчу относится к новым чудесам света. Попасть сюда можно только с лицензированным гидом.
В пещерах горного массива Тадрарт-Акакус в пустыне Сахара (Ливия) вандалы регулярно наносят граффити поверх древних рисунков возрастом до 12 тысяч лет, изображающих крокодилов, жирафов и носорогов. Предположительно, люди ушли отсюда в первом веке нашей эры. В 1985 году эти пещерные рисунки признали объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В пещерах горного массива Тадрарт-Акакус в пустыне Сахара (Ливия) вандалы регулярно наносят граффити поверх древних рисунков возрастом до 12 тысяч лет, изображающих крокодилов, жирафов и носорогов. Предположительно, люди ушли отсюда в первом веке нашей эры. В 1985 году эти пещерные рисунки признали объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
На статую Нептуна на центральной площади Синьория в итальянской Флоренции в 2005 году взобрались двое пьяных, откололи руку и сильно повредили трезубец. Высота скульптуры, работу над которой закончили в 1565 году, — 4,2 метра. Считается, что морского царя ваяли с заказчика — герцога Козимо Медичи. А более 200 лет назад, в 1830 году, во время карнавала украли одного из смеющихся сатиров, стоящих по периметру фонтана.
На статую Нептуна на центральной площади Синьория в итальянской Флоренции в 2005 году взобрались двое пьяных, откололи руку и сильно повредили трезубец. Высота скульптуры, работу над которой закончили в 1565 году, — 4,2 метра. Считается, что морского царя ваяли с заказчика — герцога Козимо Медичи. А более 200 лет назад, в 1830 году, во время карнавала украли одного из смеющихся сатиров, стоящих по периметру фонтана.
С крыльев грифонов на Банковском мосту в Санкт-Петербурге вандалы регулярно стирают позолоту, соскабливают краску с декоративных элементов перил. Мост открылся после реставрации 19 июня 2019 года, и уже через день появились потертости на "шариках". Автор скульптур — Павел Соколов. Львов отлили из чугуна в 1828 году, крылья — из позолоченной листовой меди.
С крыльев грифонов на Банковском мосту в Санкт-Петербурге вандалы регулярно стирают позолоту, соскабливают краску с декоративных элементов перил. Мост открылся после реставрации 19 июня 2019 года, и уже через день появились потертости на "шариках". Автор скульптур — Павел Соколов. Львов отлили из чугуна в 1828 году, крылья — из позолоченной листовой меди.
На одной из последних работ Бэнкси в Бристоле спустя всего 48 часов возникла нецензурная надпись. Девочку, которая из рогатки целится в небо, и красный взрыв в правом верхнем углу стены всемирно известный стрит-артист нарисовал в этом году ко Дню святого Валентина.
На одной из последних работ Бэнкси в Бристоле спустя всего 48 часов возникла нецензурная надпись. Девочку, которая из рогатки целится в небо, и красный взрыв в правом верхнем углу стены всемирно известный стрит-артист нарисовал в этом году ко Дню святого Валентина.