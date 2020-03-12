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Искусство
Культура
2020-03-12T10:14+0300
https://ria.ru/20200312/1568444649.html
Лена и Тамара были здесь. Что и где портят туристы-вандалы
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568444386_0:63:3072:1791_1036x0_80_0_0_0ef707c7b08e465b033f53329fd5782c.jpg
РИА Новости

Лена и Тамара были здесь. Что и где портят туристы-вандалы

08:00 12.03.2020 (обновлено: 10:14 12.03.2020)
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости, Галина Нилова. В соцсетях вызвало ажиотаж видео с оставленными украинскими туристками автографами на фреске в Станцах Рафаэля в Папском дворце Ватикана. Ria.ru вспоминает другие подобные примеры вандализма.
CC BY-SA 3.0 / 0ro1 / Fresco.

Фрески Рафаэля в Папском дворце в Ватикане пострадали не только от рук Лены и Тамары из Винницы (которые нацарапали там свои имена). В XVI веке на этих же стенах оставили автографы наемники императора Карла V.

Итальянский живописец, график и зодчий Рафаэль Санти трудился над фресками вместе с учениками с 1508 по 1517 год.

Фреска Рафаэля в Ватикане
1 из 10

Фрески Рафаэля в Папском дворце в Ватикане пострадали не только от рук Лены и Тамары из Винницы (которые нацарапали там свои имена). В XVI веке на этих же стенах оставили автографы наемники императора Карла V.

Итальянский живописец, график и зодчий Рафаэль Санти трудился над фресками вместе с учениками с 1508 по 1517 год.

CC BY-SA 3.0 / 0ro1 / Fresco.
© Depositphotos / SergeyVidyulin

Пляж в Уссурийском заливе (Стеклянную бухту) в пригороде Владивостока регулярно разворовывают китайские туристы. Они собирают разноцветную полупрозрачную гальку, в которую превратило море битую стеклянную посуду и фарфор — с ближайшей свалки. Ее закрыли в 2012 году. По мнению ученых Дальневосточного федерального университета, разноцветного слоя мозаики хватит только лет на 20, а "браконьеров" контролировать крайне сложно.

Бухта Стеклянная во Владивостоке
2 из 10

Пляж в Уссурийском заливе (Стеклянную бухту) в пригороде Владивостока регулярно разворовывают китайские туристы. Они собирают разноцветную полупрозрачную гальку, в которую превратило море битую стеклянную посуду и фарфор — с ближайшей свалки. Ее закрыли в 2012 году. По мнению ученых Дальневосточного федерального университета, разноцветного слоя мозаики хватит только лет на 20, а "браконьеров" контролировать крайне сложно.

© Depositphotos / SergeyVidyulin
© AFP 2020 / Andreas Solaro

Ворота базилики Санта-Мария-Маджоре в Риме пробил камнем румынский бомж в декабре 2011 года. Он швырял булыжниками в одну из четырех главных церквей, пытаясь сбить барельефы на бронзовых воротах, и в итоге некоторые из них повредил.

Одну из семи паломнических базилик Рима начали возводить по распоряжению папы Сикста III в 432 году. Работы продолжались до 1750-го. Ранее там стояла церковь, которую еще в IV веке построили папа Либерий и богатый римлянин Джованни Патрицио. По легенде, им явилась во сне Дева Мария и приказала поставить храм там, где наутро выпадет снег.

Люди у входной двери Базилики Санта-Мария-Маджоре в Риме, которую пробил камнем вандал
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Ворота базилики Санта-Мария-Маджоре в Риме пробил камнем румынский бомж в декабре 2011 года. Он швырял булыжниками в одну из четырех главных церквей, пытаясь сбить барельефы на бронзовых воротах, и в итоге некоторые из них повредил.

Одну из семи паломнических базилик Рима начали возводить по распоряжению папы Сикста III в 432 году. Работы продолжались до 1750-го. Ранее там стояла церковь, которую еще в IV веке построили папа Либерий и богатый римлянин Джованни Патрицио. По легенде, им явилась во сне Дева Мария и приказала поставить храм там, где наутро выпадет снег.

© AFP 2020 / Andreas Solaro
© AP Photo

Чего только ни происходило с символом КопенгагенаРусалочкой из знаменитой сказки Ганса Христиана Андерсена на пристани Лангелиние. Бронзовую статую, установленную в 1913 году, несколько раз лишали головы, а в 1984-м отпилили правую руку. В 2003 году Русалочку сбросили с постамента, в 2004-м нарядили в паранджу. Чаще всего ее поливали краской.

Статуя Русалочки облитая краской в Копенгагенской гавани в парке Черчилль, Дания. 1970 год
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Чего только ни происходило с символом КопенгагенаРусалочкой из знаменитой сказки Ганса Христиана Андерсена на пристани Лангелиние. Бронзовую статую, установленную в 1913 году, несколько раз лишали головы, а в 1984-м отпилили правую руку. В 2003 году Русалочку сбросили с постамента, в 2004-м нарядили в паранджу. Чаще всего ее поливали краской.

© AP Photo
© Фото : Policia Nacional

Статуе XII века на фасаде кафедрального собора Святого Иакова в Сантьяго-де-Компостела в Испании фанаты группы Kiss в 2018 году пририсовали темной краской кошачьи усы, напоминающие сценический грим барабанщика Эрика Сингера. И написали название любимого коллектива.

Разукрашенная статуя Собора Святого Иакова в городе Сантьяго-де-Компостела, Испания
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Статуе XII века на фасаде кафедрального собора Святого Иакова в Сантьяго-де-Компостела в Испании фанаты группы Kiss в 2018 году пририсовали темной краской кошачьи усы, напоминающие сценический грим барабанщика Эрика Сингера. И написали название любимого коллектива.

© Фото : Policia Nacional
© AFP 2020 / Peruvian National Police

Знаменитая цитадель инков Мачу-Пикчу в Перу на высоте 2400 метров также пострадала от рук любителей древностей. Туристы из Аргентины, Бразилии, Чили и Франции (шесть человек) незаконно проникли на территорию памятника в январе 2020 года и спровоцировали падение камня из одной из стен города. Мачу-Пикчу относится к новым чудесам света. Попасть сюда можно только с лицензированным гидом.

Цитадель инков Мачу-Пикчу в Перу, где туристы выбили камень из стены
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Знаменитая цитадель инков Мачу-Пикчу в Перу на высоте 2400 метров также пострадала от рук любителей древностей. Туристы из Аргентины, Бразилии, Чили и Франции (шесть человек) незаконно проникли на территорию памятника в январе 2020 года и спровоцировали падение камня из одной из стен города. Мачу-Пикчу относится к новым чудесам света. Попасть сюда можно только с лицензированным гидом.

© AFP 2020 / Peruvian National Police
© AFP 2020 / Taha Jawashi

В пещерах горного массива Тадрарт-Акакус в пустыне Сахара (Ливия) вандалы регулярно наносят граффити поверх древних рисунков возрастом до 12 тысяч лет, изображающих крокодилов, жирафов и носорогов. Предположительно, люди ушли отсюда в первом веке нашей эры. В 1985 году эти пещерные рисунки признали объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Местный гид показывает граффити, нарисованные вандалами в пещере в горном массиве Акакус, пустыня Сахара, Ливия
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В пещерах горного массива Тадрарт-Акакус в пустыне Сахара (Ливия) вандалы регулярно наносят граффити поверх древних рисунков возрастом до 12 тысяч лет, изображающих крокодилов, жирафов и носорогов. Предположительно, люди ушли отсюда в первом веке нашей эры. В 1985 году эти пещерные рисунки признали объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

© AFP 2020 / Taha Jawashi
© AFP 2020 / STR

На статую Нептуна на центральной площади Синьория в итальянской Флоренции в 2005 году взобрались двое пьяных, откололи руку и сильно повредили трезубец. Высота скульптуры, работу над которой закончили в 1565 году, — 4,2 метра. Считается, что морского царя ваяли с заказчика — герцога Козимо Медичи. А более 200 лет назад, в 1830 году, во время карнавала украли одного из смеющихся сатиров, стоящих по периметру фонтана.

Поврежденная рука Нептуна, знаменитой статуи эпохи Возрождения во Флоренции. 3 августа 2005 года
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На статую Нептуна на центральной площади Синьория в итальянской Флоренции в 2005 году взобрались двое пьяных, откололи руку и сильно повредили трезубец. Высота скульптуры, работу над которой закончили в 1565 году, — 4,2 метра. Считается, что морского царя ваяли с заказчика — герцога Козимо Медичи. А более 200 лет назад, в 1830 году, во время карнавала украли одного из смеющихся сатиров, стоящих по периметру фонтана.

© AFP 2020 / STR
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

С крыльев грифонов на Банковском мосту в Санкт-Петербурге вандалы регулярно стирают позолоту, соскабливают краску с декоративных элементов перил. Мост открылся после реставрации 19 июня 2019 года, и уже через день появились потертости на "шариках". Автор скульптур — Павел Соколов. Львов отлили из чугуна в 1828 году, крылья — из позолоченной листовой меди.

С крыльев недавно отреставрированных грифонов у Банковского моста хулиганы соскоблили всю позолоту на Банковском мосту в Санкт-Петербурге
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С крыльев грифонов на Банковском мосту в Санкт-Петербурге вандалы регулярно стирают позолоту, соскабливают краску с декоративных элементов перил. Мост открылся после реставрации 19 июня 2019 года, и уже через день появились потертости на "шариках". Автор скульптур — Павел Соколов. Львов отлили из чугуна в 1828 году, крылья — из позолоченной листовой меди.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© AP Photo / PA/Ben Birchall

На одной из последних работ Бэнкси в Бристоле спустя всего 48 часов возникла нецензурная надпись. Девочку, которая из рогатки целится в небо, и красный взрыв в правом верхнем углу стены всемирно известный стрит-артист нарисовал в этом году ко Дню святого Валентина.

Разрисованная работа художника Бэнкси на стене дома на Марш-лейн в Бристоле
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На одной из последних работ Бэнкси в Бристоле спустя всего 48 часов возникла нецензурная надпись. Девочку, которая из рогатки целится в небо, и красный взрыв в правом верхнем углу стены всемирно известный стрит-артист нарисовал в этом году ко Дню святого Валентина.

© AP Photo / PA/Ben Birchall
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