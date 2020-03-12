Лена и Тамара были здесь. Что и где портят туристы-вандалы

Фрески Рафаэля в Папском дворце в Ватикане пострадали не только от рук Лены и Тамары из Винницы (которые нацарапали там свои имена). В XVI веке на этих же стенах оставили автографы наемники императора Карла V.

Итальянский живописец, график и зодчий Рафаэль Санти трудился над фресками вместе с учениками с 1508 по 1517 год.