Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-03-11T18:46+0300
https://ria.ru/20200311/1568419965.html
На фреске Рафаэля в Ватикане нашли автографы туристок с Украины
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568453205_0:284:1800:1297_1036x0_80_0_0_39160eecf8b5f455defdeb74024bbc51.jpg
РИА Новости

На фреске Рафаэля в Ватикане нашли автографы туристок с Украины

12:09 11.03.2020 (обновлено: 18:46 11.03.2020)
28606
CC BY-SA 3.0 / 0ro1 / Станцы Рафаэля в Ватиканском дворце
Станцы Рафаэля в Ватиканском дворце
CC BY-SA 3.0 / 0ro1 /
Станцы Рафаэля в Ватиканском дворце. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. В сообществе "Италия для меня" социальной сети Facebook было опубликовано видео, на котором пользователь показал выцарапанные на фреске Рафаэля в Ватикане имена туристок с Украины.

"Я очень редко ругаюсь, но Лена и Тамара с Винницы нацарапали свои имена на фреске, — говорит пользователь на видео. — Это самое ужасное, что можно сделать. Такое невежество".

Многие пользователи поддержали возмущенные слова туриста, снявшего надпись.
"Ужас!" — написала Альбина Добрынина.
"Куда охрана смотрела?" — поинтересовалась @Ekhtman Natalia.
"Отвратительный поступок!" — присоединилась к обсуждению @Olga Rovnyanskaya.
Работы итальянского живописца и архитектора находятся в Папском дворце Ватикана и располагаются в четырех помещениях, которые называются Станцы Рафаэля. Художник расписывал стены вместе со своими учениками в период с 1508 по 1517 год.
Работа художника Бэнкси, изображенная на Марш-лейн в Бристоле
22 февраля, 11:27Культура
Бэнкси рассказал, почему рад тому, что вандалы испортили его работу
1818681316723
КультураТуризмтуристыНовости - ТуризмНовости культурыВыставкиВатикан
Рекомендуем
Девушки в масках на одной из улиц Милана
Меркель заявила об угрозе заражения коронавирусом 70% населения
Видео с задержанными в Крыму исламистами
В Крыму задержали четырех террористов
Пожарные распыляют дезинфицирующее средство в Тегеране, Иран
В Египте 48 пассажиров покинули лайнер, где обнаружили коронавирус
Солнечная электростанция во Львовской области
Украинская передовая энергетика преподносит сюрприз
Моряк на американской подводной лодке во время учений в Арктике
Адмирал прокомментировал всплытие американской подлодки из-подо льда
Московская биржа
Эксперт оценил заявление АКРА о близости России к финансовому кризису
Панцирь-С1
Минобороны России опровергло турецкие данные об уничтожении "Панцирей"
Вращение аксиона (черный шар) производит избыток вещества (цветные шарики) над антивеществом
Раскрыта тайна происхождения материи во Вселенной
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Песков прокомментировал просьбу итальянских адвокатов Путину
Добыча нефти
Американский экономист предрек России победу в нефтяной войне
Медсестра набирает лекарство в шприц
Неизвестный перевел 50 миллионов рублей девочке с СМА в Югре
Девушки в масках на одной из улиц Милана
Женщину заперли на карантин из-за коронавируса с телом умершего мужа
Женщина с ребенок в защитных масках рядом с автомобилем скорой помощи в Гонконге
ВОЗ объявила о пандемии коронавируса
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Прокурор по делу MH17 рассказала о "русских солдатах" возле "Бука"
Солдаты армии США рядом с батареей Патриот во время учений по развертыванию ракетной системы дальнего действия США Патриот в Литве
Литва предостерегла НАТО от "стратегической ошибки" в отношении России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:53Нефть марки WTI дешевеет более чем на 5%
04:52Нефть марки Brent дешевеет более чем на 5%
04:41Трамп гарантировал помощь пострадавшим от коронавируса американцам
04:40В Польше выступили за улучшение отношений с Россией
04:38В США будут кредитовать малый и средний бизнес из-за коронавируса
04:31Госдума рассмотрит проекты о покупке кабмином акций Сбербанка
04:26Актер Том Хэнкс сообщил, что он и его жена заразились коронавирусом
04:16В Приморье парламентарии поддержали конституционные поправки
04:09США запретят въезд из Европы из-за коронавируса
04:07Стюардесса поделилась советом, который может спасти жизнь
04:05В ЛНР рассказали о подготовке к новому разведению сил
04:01В Китае число жертв коронавируса достигло 3169 человек
03:55Иран получил от России тесты для диагностики коронавируса
03:52Назван срок, за который можно накопить на автомобиль в России
03:49Правительство обсудит изменения в закон о теплоснабжении
03:48Госдума рассмотрит в третьем чтении поправки в бюджет
03:39Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о реформе ОСАГО
03:37Панды в московском зоопарке не останутся без бамбука из-за COVID-19
03:19Канада приветствует передачу Киеву "черных ящиков" сбитого Boeing
03:18Новый вид насекомых за эксцентричность назвали в честь леди Гаги
Лента новостейМолния