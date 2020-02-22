Бэнкси рассказал, почему рад тому, что вандалы испортили его работу

Работа художника Бэнкси, изображенная на Марш-лейн в Бристоле

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Бэнкси заявил, что "рад" тому, что его последнюю работу испортили вандалы, потому что эскизы были лучше того, что получилось в итоге, . Бэнкси заявил, что "рад" тому, что его последнюю работу испортили вандалы, потому что эскизы были лучше того, что получилось в итоге, сообщает Independent.

Новое произведение анонимного художника появилось на стене здания в Бристоле 13 февраля накануне Дня Святого Валентина. На нем молодая девушка целится из рогатки в небо, а на стене справа сверху появляется красный взрыв.

Работа продержалась всего 48 часов, затем на ней появилась надпись “BCC W***ERS”.