Бэнкси рассказал, почему рад тому, что вандалы испортили его работу

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Бэнкси заявил, что "рад" тому, что его последнюю работу испортили вандалы, потому что эскизы были лучше того, что получилось в итоге, сообщает Independent.
Новое произведение анонимного художника появилось на стене здания в Бристоле 13 февраля накануне Дня Святого Валентина. На нем молодая девушка целится из рогатки в небо, а на стене справа сверху появляется красный взрыв.
Работа продержалась всего 48 часов, затем на ней появилась надпись “BCC W***ERS”.
"Я рад, что моя работа в Бристоле подверглась нападению вандалов, изначальный набросок был значительно лучше…", — написал Бэнкси в своем инстаграме, разместив несколько пробных рисунков.
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