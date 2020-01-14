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В Перу шесть туристов задержали за причинение ущерба Мачу-Пикчу
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РИА Новости

В Перу шесть туристов задержали за причинение ущерба Мачу-Пикчу

17:37 14.01.2020 (обновлено: 17:44 14.01.2020)
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© РИА Новости / Мария Ващук / Перейти в фотобанкВид на гору Уайна-Пикчу
Вид на гору Уайна-Пикчу
© РИА Новости / Мария Ващук
Перейти в фотобанк
Вид на гору Уайна-Пикчу . Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 14 янв - РИА Новости. Шесть туристов задержаны за причинение ущерба знаменитому городу инков Мачу-Пикчу в Перу, согласно закону, им может грозить минимум четыре года тюрьмы, сообщает телеканал TN.
Мачу-Пикчу, город на вершине горного хребта на высоте 2400 метров, является одним из новых чудес света. Вход в него строго регламентирован, попасть без гида, имеющего специальное разрешение на работу, не удастся, действуют ограничения как по времени пребывания, так и по количеству туристов, которые могут посещать город ежедневно.
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"Шесть туристов были задержаны, в их отношении проводится расследование Генпрокуратурой Перу из-за нанесения ущерба памятнику культурного наследия", - приводит телеканал слова главы полиции Куско Уилберта Лейвы.
Граждане Аргентины, Бразилии, Чили и Франции незаконно проникли на территорию Мачу-Пикчу ночью в субботу, они были обнаружены рано утром в районе храма солнца. Туристы спровоцировали падение камня из одной из стен города.
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