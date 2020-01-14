В Перу шесть туристов задержали за причинение ущерба Мачу-Пикчу

Мачу-Пикчу, город на вершине горного хребта на высоте 2400 метров, является одним из новых чудес света. Вход в него строго регламентирован, попасть без гида, имеющего специальное разрешение на работу, не удастся, действуют ограничения как по времени пребывания, так и по количеству туристов, которые могут посещать город ежедневно.