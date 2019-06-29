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РИА Новости

В Петербурге повредили открывшийся после реставрации Банковский мост

01:13
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкБанковский мост в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Банковский мост в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Банковский мост в Санкт-Петербурге. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Специалисты нашли дефекты позолоченных шариков на перилах Банковского моста в Петербурге, открывшегося после реставрации только на прошлой неделе, сообщается на сайте государственный "Мостотрест".
Банковский мост со знаменитыми скульптурами грифонов открылся после реставрации 19 июня.
"Уже через день после пуска пешеходного движения по мосту специалистами было зафиксировано появление дефектов позолоченных декоративных элементов перильного ограждения, а именно соскобы позолоты на "шариках", - говорится в сообщении.
По данным "Мостотреста", предполагаемая причина их появления – "вандальные действия со стороны пешеходов, проходящих по мосту". В организации призвали жителей и гостей Петербурга воздержаться от порчи позолоченных элементов моста, к которым относятся и скульптуры крылатых львов. Там также напомнили, что большинство переправ северной столицы - объекты культурного наследия, история и достояние страны.
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Четыре скульптуры грифонов были демонтированы и отправлены на реставрацию в январе 2017 года. Вес каждой из них - 1,6 тонны. Скульптуры простояли на этом месте 200 лет, никогда не покидав мост, и были в неудовлетворительном состоянии. После их демонтажа и снятия плинтов с постамента в нем обнаружилось множество камней, монеты и записки, которые будут переданы пользователю памятника - Государственному музею городской скульптуры.
Реставрация грифонов впервые за историю их существования с 1828 года выполнялась в мастерской. Проводился также капитальный ремонт Банковского моста. Внутри грифонов находятся несущие конструкции моста, которые удерживают ванты и уходят в землю. Демонтаж скульптур позволил полноценно обследовать конструкции Банковского моста и выполнить его капитальный ремонт (последний раз он проводился в 1976 году).
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Банковский мост - пешеходный мост через канал Грибоедова в центре Петербурга, соединяет Казанский и Спасский острова. Это памятник мостостроительной архитектуры первой четверти XIX века, один из трех сохранившихся пешеходных цепных мостов в Петербурге (наряду с Львиным и Почтамтским мостами). Он был построен в 1825-1826 годах по проекту инженера Вильгельма фон Треттера. Пролетное строение состоит из двух металлических цепей, подвесок и полотна. Для укрепления цепей, несущих мост, служат чугунные консоли, скрытые внутри четырех полых фигур львов.
Особую известность мосту принесли угловые скульптуры мифических крылатых львов (часто именуемых грифонами) работы скульптора Павла Соколова. Сидящие фигуры крылатых львов высотой 2,85 метра отлиты из чугуна в 1828 году на Александровском чугунолитейном заводе. Крылья вычеканены из листовой меди и позолочены.
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