Случаи покушений на первых лиц государств в мире в 2001-2020 годах

11 ноября 2011 года с расстояния более чем полкилометра по резиденции президента США Белому дому были сделаны несколько выстрелов. Сотрудники спецслужб обнаружили брошенный автомобиль, а в нем - автомат. На территории Белого дома были найдены две пули. Одна пуля попала в окно официальной резиденции президента США, однако не прошла сквозь пуленепробиваемое стекло, а вторая была обнаружена на территории, прилегающей к Белому дому. В момент обстрела своей резиденции президент США Барак Обама с супругой находились с визитом в Калифорнии. 16 ноября был задержан Оскар Ортега Эрнандес, которому были предъявлены обвинения в попытке совершения покушения на президента. В марте 2014 года он был приговорен к 25 годам тюремного заключения.