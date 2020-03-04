На море за копейки: выгодно и безопасно ли сейчас ехать на пляж

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости, Светлана Баева. Российские путешественники отказываются от путевок или переносят поездки за границу из-за распространения коронавируса. При этом именно сейчас появилась возможность отдохнуть в хороших отелях по сниженным ценам. О самых больших скидках на пляжные туры и о том, безопасно ли ехать в теплые страны, — в материале РИА Новости.

Таиланд, Вьетнам: мойте руки, обстановка спокойная

Туристов существенно меньше, чем обычно. Многие гостиницы заполнены лишь наполовину. Вернувшиеся из Таиланда россияне и те, кто там сейчас отдыхает, сообщают на форумах и в соцсетях, что обстановка спокойная.

К 3 марта в стране выявили 43 случая заражения коронавирусом, в расположенном неподалеку Вьетнаме — 16 (но, как уточняют эксперты, здесь все выздоровели, новых заболевших не фиксируют).

По информации туристов, граждан Китая там сейчас немного. Как и большинство местных, все они выходят в люди в масках. Во Вьетнаме не принимают иностранцев, которые в течение последних 14 дней были в КНР, посетивших Южную Корею отправят на двухнедельный карантин.

Туристическое управление Таиланда (ТАТ) выпустило специальные рекомендации для комфортного путешествия по стране. Советуют проходить скрининг в аэропорту и у известных достопримечательностей, носить маски, мыть руки с мылом или протирать антибактериальным гелем. О въездных ограничениях не сообщалось.

Россияне пользуются средствами защиты в основном в общественных местах, аэропортах, самолетах, потому что дышать через марлю в жару непросто.

Сейчас можно найти специальные предложения и отправиться, например, 12 марта на вьетнамский курорт Нячанг на неделю в пятизвездочный отель с перелетом, заплатив всего 25,7 тысячи рублей за человека. Для сравнения — только авиабилеты на регулярные рейсы в эти даты стоят от 32 тысяч рублей.

"Трешка" в Пхукете по системе "Фортуна" (когда выбираете не конкретный отель, а проживание определенной категории) обойдется в 18,7 тысячи рублей.

Конечно, это редкие предложения, но, по словам представителя крупного российского туроператора Анны Филатовской, многие гостиницы Таиланда, Вьетнама сейчас предлагают гостям значительные скидки, так как они лишились потока китайских туристов.

Тем, кто плохо себя чувствует, от поездок лучше отказаться или изменить дату — велика вероятность вместо отдыха оказаться на карантине.

Индия, Шри-Ланка: все еще в безопасности

"Мы знаем, что весь мир беспокоится о коронавирусе, но Индия все еще безопасна. Мы соблюдаем бдительность во всех международных аэропортах", — заявил министр туризма Прахлад Патель.

Всего в стране зафиксировано пять случаев заражения коронавирусом, два — буквально на днях. В Дели заболевание выявили у туриста, побывавшего в Италии, а в Телингане (штат на юго-востоке Индии) — у вернувшегося из Дубая. Въезд всем иностранцам, которые посещали КНР после 15 января 2020 года, запрещен. В Шри-Ланке зарегистрировали один случай инфекции — у китаянки из провинции Хубэй, но она уже вылечилась и вернулась на родину. Гостям из Поднебесной перестали выдавать визы в аэропорту.

Несмотря на то что эксперты туристического поисковика отмечают 24-процентное повышение спроса на Индию, цены не поднимаются. Туры в Гоа на семь ночей с вылетами 10-11 марта можно купить от 50 тысяч рублей за двоих. А в Шри-Ланку на тот же срок — за 70 тысяч рублей. Правда, в очень экономичные отели категории "одна-две звезды" или по системе "Фортуна".

ОАЭ: карантина нет, скидки большие

В Эмиратах выявлен 21 случай заражения коронавирусом, не считая индийца, который вернулся из Дубая на родину, где и подтвердилось заболевание.

Меры по безопасности там серьезные: власти отменили два последних этапа многодневной велогонки "Тур ОАЭ", закрыли два отеля в Абу-Даби и перенесли с марта на ноябрь международное шоу яхт.

Но, по отзывам туристов, прибывших в ОАЭ, моллы, парки развлечений — все работает. Температуру пассажиров в аэропорту измеряют дистанционно, многие такого контроля даже не замечают. В масках мало кто ходит.

"Некоторые отели предоставляют скидки до 70 процентов", — рассказывает сотрудница международного туроператора Светлана Баранова. Например, на восемь дней в четырехзвездочную гостиницу в Дубае можно отправиться даже за 30 тысяч рублей на двоих. Перелет входит в стоимость.

Мальдивы: минус в цене и ужин в подарок

Случаев заболеваний коронавирусом на Мальдивах не выявлено. Но опытные туристы предупреждают: несколько изменились правила въезда — помимо стандартной миграционной карты нужно заполнить новый бланк с информацией о недавних путешествиях и о состоянии здоровья. Это увеличивает время прохождения контроля.

Для граждан Китая, которых обычно на островах было довольно много, страна пока закрыта. Как и для тех, кто побывал в Иране, ряде городов Южной Кореи. Еще Мальдивы не принимают круизные лайнеры.

"Отели направляют спецпредложения с небывалыми скидками, доходящими до 60 процентов, — рассказывает Анна Филатовская. — Появились номера в гостиницах, куда всегда было сложно попасть, так как их раскупали заранее".

Еще один приятный бонус: по словам Светланы Барановой, в некоторых отелях действует акция "Повышение категории питания", ужины предлагают в подарок.

Правда, несмотря на скидки, все-таки будьте готовы заплатить за тур (девять дней, четыре звезды, все включено) от 120 тысяч рублей за человека. Самое дешевое на сегодня предложение — 50 тысяч рублей (семь ночей, без указания категории гостиницы, с завтраками).

Индонезия (Бали): остров мечты движется к банкротству

В понедельник на острове выявили коронавирус у двух местных жительниц. По данным на 3 марта сотрудники консульского отдела российского посольства в Индонезии проверяют информацию СМИ о нашем соотечественнике. Его госпитализировали с подозрением на Covid-19.

Ежегодно на Бали прилетали более миллиона туристов из Китая, сейчас их здесь практически нет. Гостей, побывавших в КНР в последние две недели, не пускают. В итоге пустуют гостиницы, кафе, рестораны, стоят на приколе лодки, возившие путешественников из Поднебесной, отельеры вынуждены сокращать персонал.

По словам российских туроператоров, туры на "райский остров" продаются с 25-процентной скидкой. Например, путевку на двоих на 11 ночей можно купить за 105-125 тысяч рублей в зависимости от категории отеля.