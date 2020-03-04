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Туризм
2020-03-04T08:06+0300
https://ria.ru/20200304/1568114610.html
На море за копейки: выгодно и безопасно ли сейчас ехать на пляж
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РИА Новости

На море за копейки: выгодно и безопасно ли сейчас ехать на пляж

08:00 04.03.2020 (обновлено: 08:06 04.03.2020)
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© AFP 2020 / Giuseppe CacaceТуристы на пляже в Дубае
Туристы на пляже в Дубае
© AFP 2020 / Giuseppe Cacace
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости, Светлана Баева. Российские путешественники отказываются от путевок или переносят поездки за границу из-за распространения коронавируса. При этом именно сейчас появилась возможность отдохнуть в хороших отелях по сниженным ценам. О самых больших скидках на пляжные туры и о том, безопасно ли ехать в теплые страны, — в материале РИА Новости.

Таиланд, Вьетнам: мойте руки, обстановка спокойная

Туристов существенно меньше, чем обычно. Многие гостиницы заполнены лишь наполовину. Вернувшиеся из Таиланда россияне и те, кто там сейчас отдыхает, сообщают на форумах и в соцсетях, что обстановка спокойная.
К 3 марта в стране выявили 43 случая заражения коронавирусом, в расположенном неподалеку Вьетнаме — 16 (но, как уточняют эксперты, здесь все выздоровели, новых заболевших не фиксируют).
По информации туристов, граждан Китая там сейчас немного. Как и большинство местных, все они выходят в люди в масках. Во Вьетнаме не принимают иностранцев, которые в течение последних 14 дней были в КНР, посетивших Южную Корею отправят на двухнедельный карантин.
Туристическое управление Таиланда (ТАТ) выпустило специальные рекомендации для комфортного путешествия по стране. Советуют проходить скрининг в аэропорту и у известных достопримечательностей, носить маски, мыть руки с мылом или протирать антибактериальным гелем. О въездных ограничениях не сообщалось.
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Сейчас можно найти специальные предложения и отправиться, например, 12 марта на вьетнамский курорт Нячанг на неделю в пятизвездочный отель с перелетом, заплатив всего 25,7 тысячи рублей за человека. Для сравнения — только авиабилеты на регулярные рейсы в эти даты стоят от 32 тысяч рублей.
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Конечно, это редкие предложения, но, по словам представителя крупного российского туроператора Анны Филатовской, многие гостиницы Таиланда, Вьетнама сейчас предлагают гостям значительные скидки, так как они лишились потока китайских туристов.
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Индия, Шри-Ланка: все еще в безопасности

"Мы знаем, что весь мир беспокоится о коронавирусе, но Индия все еще безопасна. Мы соблюдаем бдительность во всех международных аэропортах", — заявил министр туризма Прахлад Патель.
Всего в стране зафиксировано пять случаев заражения коронавирусом, два — буквально на днях. В Дели заболевание выявили у туриста, побывавшего в Италии, а в Телингане (штат на юго-востоке Индии) — у вернувшегося из Дубая. Въезд всем иностранцам, которые посещали КНР после 15 января 2020 года, запрещен. В Шри-Ланке зарегистрировали один случай инфекции — у китаянки из провинции Хубэй, но она уже вылечилась и вернулась на родину. Гостям из Поднебесной перестали выдавать визы в аэропорту.
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Несмотря на то что эксперты туристического поисковика отмечают 24-процентное повышение спроса на Индию, цены не поднимаются. Туры в Гоа на семь ночей с вылетами 10-11 марта можно купить от 50 тысяч рублей за двоих. А в Шри-Ланку на тот же срок — за 70 тысяч рублей. Правда, в очень экономичные отели категории "одна-две звезды" или по системе "Фортуна".

ОАЭ: карантина нет, скидки большие

В Эмиратах выявлен 21 случай заражения коронавирусом, не считая индийца, который вернулся из Дубая на родину, где и подтвердилось заболевание.
Меры по безопасности там серьезные: власти отменили два последних этапа многодневной велогонки "Тур ОАЭ", закрыли два отеля в Абу-Даби и перенесли с марта на ноябрь международное шоу яхт.
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Но, по отзывам туристов, прибывших в ОАЭ, моллы, парки развлечений — все работает. Температуру пассажиров в аэропорту измеряют дистанционно, многие такого контроля даже не замечают. В масках мало кто ходит.
"Некоторые отели предоставляют скидки до 70 процентов", — рассказывает сотрудница международного туроператора Светлана Баранова. Например, на восемь дней в четырехзвездочную гостиницу в Дубае можно отправиться даже за 30 тысяч рублей на двоих. Перелет входит в стоимость.

Мальдивы: минус в цене и ужин в подарок

Случаев заболеваний коронавирусом на Мальдивах не выявлено. Но опытные туристы предупреждают: несколько изменились правила въезда — помимо стандартной миграционной карты нужно заполнить новый бланк с информацией о недавних путешествиях и о состоянии здоровья. Это увеличивает время прохождения контроля.
Для граждан Китая, которых обычно на островах было довольно много, страна пока закрыта. Как и для тех, кто побывал в Иране, ряде городов Южной Кореи. Еще Мальдивы не принимают круизные лайнеры.
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"Отели направляют спецпредложения с небывалыми скидками, доходящими до 60 процентов, — рассказывает Анна Филатовская. — Появились номера в гостиницах, куда всегда было сложно попасть, так как их раскупали заранее".
Еще один приятный бонус: по словам Светланы Барановой, в некоторых отелях действует акция "Повышение категории питания", ужины предлагают в подарок.
Правда, несмотря на скидки, все-таки будьте готовы заплатить за тур (девять дней, четыре звезды, все включено) от 120 тысяч рублей за человека. Самое дешевое на сегодня предложение — 50 тысяч рублей (семь ночей, без указания категории гостиницы, с завтраками).

Индонезия (Бали): остров мечты движется к банкротству

В понедельник на острове выявили коронавирус у двух местных жительниц. По данным на 3 марта сотрудники консульского отдела российского посольства в Индонезии проверяют информацию СМИ о нашем соотечественнике. Его госпитализировали с подозрением на Covid-19.
Ежегодно на Бали прилетали более миллиона туристов из Китая, сейчас их здесь практически нет. Гостей, побывавших в КНР в последние две недели, не пускают. В итоге пустуют гостиницы, кафе, рестораны, стоят на приколе лодки, возившие путешественников из Поднебесной, отельеры вынуждены сокращать персонал.
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По словам российских туроператоров, туры на "райский остров" продаются с 25-процентной скидкой. Например, путевку на двоих на 11 ночей можно купить за 105-125 тысяч рублей в зависимости от категории отеля.
Отдельный вопрос — стоит ли в принципе ехать за границу. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рекомендовала россиянам максимально сократить зарубежные вояжи из-за коронавируса. А вот Всемирная организация здравоохранения пока не накладывала каких-либо ограничений на поездки.
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