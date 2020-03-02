В Индонезии выявили первые два случая заражения коронавирусом

Проверка температуры тела пассажирки на станции в Джакарте, Индонезия

Проверка температуры тела пассажирки на станции в Джакарте, Индонезия

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Первые два случая заражения новым Первые два случая заражения новым коронавирусом COVID-19 выявлены в Индонезии , сообщает газета Jakarta Post со ссылкой на президента страны Джоко Видодо.

По словам индонезийского лидера, коронавирус был обнаружен у 64-летней женщины и ее 31-летней дочери. Они контактировали с гражданином Японии, у которого коронавирус был выявлен в Малайзии 27 февраля, после того как он посетил Индонезию в начале месяца.

"Когда мы получили информацию (о гражданине Японии), команда специалистов в Индонезии сразу же выяснила, с кем встречался японский гражданин. Мы проверили (двоих), и сегодня утром я получил от министра здравоохранения отчет о том, что они показали положительный результат на коронавирус", - цитирует газета президента Индонезии.

Он добавил, что в стране подготовлены более сотни больниц с карантинными палатами и "оборудованием, которое соответствует международным стандартам", что призвано помочь справиться с COVID-19.

По словам главы минздрава Индонезии Агус Путранто, две заболевших женщины - жительницы города Депок в индонезийской провинции Западная Ява - в настоящее время проходят лечение в инфекционной больнице в Джакарте.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.