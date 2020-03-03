На Бали проверяют информацию о россиянине с подозрением на коронавирус

Медицинские работники во время учений по отработке действий на случай вспышки коронавируса на острове Бали

БАНГКОК, 3 мар — РИА Новости. Сотрудники консульского отдела российского посольства в Сотрудники консульского отдела российского посольства в Индонезии проверяют информацию СМИ о россиянине, госпитализированном на острове Бали с подозрением на Covid-19, сообщил РИА Новости пресс-атташе дипмиссии Денис Тетюшин.

Накануне в Индонезии выявили первых двух больных коронавирусом . Обе пациентки — индонезийки — заразились им от японских туристов и находятся в инфекционном отделении одной из больниц Джакарты.

По информации местных СМИ, ссылающихся на управление здравоохранения, с подозрением на коронавирусное заболевание также были госпитализированы несколько иностранных граждан, отдыхавших на Бали.

Эпидемия Covid-19

В конце прошлого года Пекин объявил о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса SARS-CoV-2. Случаи заражения зафиксированы более чем в 60 странах. По данным на 3 марта, число заболевших по всему миру превысило 90 тысяч, умерли 3116 человек, выздоровели более 48 тысяч пациентов.

Российское правительство для борьбы с распространением Covid-19 ранее запретило въезд гражданам КНР, закрыло участки границы с Китаем на Дальнем Востоке, сократило количество пересечений границы с Монголией, отменило рабочие визы. Из провинции Хубэй, эпицентра распространения болезни, вывезли находившихся там россиян. Были приостановлены авиаперелеты в КНР, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. С 3 февраля РЖД прекратили железнодорожное сообщение с Китаем.