В Индии зафиксировали два новых случая заболевания коронавирусом

Люди в защитных медицинских масках. Архивное фото

Люди в защитных медицинских масках

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 мар – РИА Новости. Власти Власти Индии сообщили о двух новых случаях заболевания коронавирусом COVID-19

"Один случай заболевания COVID-19 был обнаружен в Нью-Дели, а еще один - в Телингане (штат на юго-востоке Индии - рег.). Человек из Дели путешествовал из Италии, в то время как человек из Телинганы приехал из Дубая. Подробности его маршрута выясняются", - сообщило министерство здравоохранения и поддержки семьи Индии.

Ведомство отметило, что оба пациента стабильны и находятся под пристальным наблюдением.

Ранее в Индии было подтверждено три случая заболевания новым коронавирусом, все заболевшие – приехавшие из Китая студенты, где они проходили обучение. На данный момент все они выздоровели.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.