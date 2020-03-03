Россияне променяли Италию на Турцию и Индию

МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Из-а новостей о коронавирусе россияне стали в два с половиной раза реже покупать авиабилеты в Италию. Зато в Индию и Турцию турпоток вырос, свидетельствуют данные Aviasales.

Специалисты туристического поисковика сравнили бронирования авиабилетов в период с 17 по 23 февраля с периодом с 24 февраля по первое марта и обнаружили, что наши соотечественники стали в два с половиной раза меньше решаться на поездки в Италию. При этом интерес к Индии повысился за неделю на 24 процента, а в Турцию — на 14 процентов.

После объявления 23 февраля о новой вспышке вируса эксперты заметили, как путешественники перестали планировать свой отпуск в Италии. Кроме того, упал спрос на перелеты в Грецию, Германию и Швейцарию. Также стало меньше бронирований в Испанию, Чехию, Францию, Черногорию и Португалию.

Снижается спрос и на некоторые азиатские направления. Например, за прошлую неделю сократилось количество бронирований билетов в Южную Корею и в Японию.

Тем не менее, за этот же период нашлись и растущие маршруты. Так, увеличилось число бронирований перелетов в Индию и в Турцию. Любопытно, что рост показали и ближайшие страны — Кыргызстан, Беларуссия, Грузия, Казахстан и Узбекистан.