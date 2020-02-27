Дело об убийстве Бориса Немцова

Известный российский оппозиционный политик Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы на глазах у своей спутницы – 23-летней девушки из Киева.

При осмотре места происшествия правоохранители изъяли шесть гильз 9-миллиметрового калибра, причем магазин был сформирован из гильз разного производителя.

Главная свидетельница убийства политика Бориса Немцова, гражданка Украины Анна Дурицкая рассказала, что вечером 27 февраля они с Немцовым поужинали в одном из кафе в ГУМе, а затем направились на квартиру политика в Замоскворечье . До Большого Москворецкого моста, на котором прозвучали выстрелы, Немцов и Дурицкая дошли спокойно. Стрелявшего в Немцова Дурицкая, по ее словам, не видела. Сразу после убийства она вызвала полицию по телефону 112, а впоследствии сотрудники МВД увезли ее с места преступления. Вызвать скорую девушке помог водитель проезжавшего мимо снегоуборщика.

По факту убийства Бориса Немцова Главным следственным управлением СК России по городу Москве было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и статьей 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

Следствие рассматривало несколько версий убийства: убийство как провокация для дестабилизации политической обстановки в стране, исламско-экстремистский след, версия, связанная с внутриукраинскими событиями, а также и другие бытовые версии, связанные с коммерческой деятельностью Немцова и личной неприязнью к нему. Следствие не исключало, что это могло быть заказное убийство.

4 марта 2015 года глава ФСБ Александр Бортников сообщил , что по делу об убийстве оппозиционера Бориса Немцова есть подозреваемые.

7-8 марта в рамках расследования уголовного дела были задержаны пять человек : братья Анзор и Шадид Губашевы, Заур Дадаев, Хамзат Бахаев и Тамерлан Эскерханов. Еще один предполагаемый соучастник преступления – Беслан Шаванов – совершил самоподрыв при попытке его задержания в Грозном.

В середине марта стало известно, что следствие считает основной версией гибели политика Бориса Немцова убийство по найму

В рамках следствия семья убитого Бориса Немцова просила о переквалификации дела со статьи "убийство" (105 УК РФ) на статью "посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля" (статья 277 УК РФ). Однако следователь отклонил это ходатайство и адвокат дочери политика Жанны Вадим Прохоров обратился с жалобой в суд. 25 декабря Басманный суд Москвы признал законным отказ переквалифицировать дело об убийстве Немцова на статью УК РФ "посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля". Следствие пришло к выводу, что убийство оппозиционного политика Бориса Немцова никак не связано с его политической и государственной деятельностью . Обе статьи предусматривают максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы, однако за убийство минимальный порог наказания предусмотрен в виде шести лет заключения, а за посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля – от 12 лет.

Аналогичное решение вынес Мосгорсуд . Также Мосгорсуд признал законным отказ следствия допросить в рамках данного уголовного дела главу Чечни Рамзана Кадырова и ряд других чеченских чиновников. О конфликте с Кадыровым, который произошел более десяти лет назад, в своей книге написал сам Немцов

29 декабря в окончательной редакции было предъявлено обвинение Зауру Дадаеву, Шадиду Губашеву, Темирлану Эскерханову и Хамзату Бахаеву в совершении убийства по найму в составе организованной группы и незаконном приобретении, ношении, перевозке и хранении огнестрельного оружия (пунктам "ж, з" части 2 статьи 105 УК РФ и части 3 статьи 222 УК РФ).

Следователи также раскрыли имя предполагаемого заказчика убийства политика Бориса Немцова – это экс-офицер батальона "Север" Руслан Мухудинов, который ранее упоминался только как организатор преступления. Уголовное дело в отношении Мухудинова выделено в отдельное производство для его дальнейшего расследования.

14 января 2016 года следствие предъявило окончательное обвинение Анзору Губашеву – пятому фигуранту дела об убийстве политика Бориса Немцова.

20 июня 2016 года управление по расследованию особо важных дел СК России завершило расследование по пяти фигурантам дела об убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова.

Уголовное преследование Шаванова было прекращено по нереабилитирующим основаниям в связи с его смертью при самоподрыве в ходе задержания в городе Грозном.

Как установили следствие, в конце сентября 2014 года Руслан Мухудинов и иные лица предложили Беслану Шаванову, Зауру Дадаеву, Анзору и Шадиду Губашевым, Хамзату Бахаеву и Темирлану Эскерханову за денежное вознаграждение в сумме не менее 15 миллионов рублей совершить убийство Бориса Немцова. Они согласились с предложенными условиями и, объединившись в организованную группу, приступили к планированию преступления.

По данным следствия, злоумышленники полтора месяца готовились к убийству, изучая образ жизни Немцова. Следователи установили, что 27 февраля 2015 года Дудаев вместе с Анзором Губашевым и Шавановым приехали к дому, в котором проживал Немцов. Вечером, когда Немцов направлялся на автомобиле к ГУМ, за ним последовали злоумышленники.

По информации СК, примерно в 23.31, когда Немцов со своей знакомой Анной Дурицкой направлялся в сторону дома по Большому Москворецкому мосту, Дадаев как минимум шесть раз выстрелил в него. В момент убийства, по данным следствия, Анзор Губашев и Беслан Шаванов, сидя в машине, следили за обстановкой.

Следствие установило, после убийства все трое скрылись. По данным следствия, Мухудинов, Шадид Губашев, Эскерханов, Бахаев и другие люди помогали троим соучастникам скрываться от правоохранителей.

Следствием проверялись показания обвиняемых Дадаева и Анзора Губашева о том, что убийство Немцова совершено ими по мотивам религиозной ненависти, так как потерпевший поддержал карикатуры в отношении пророка Мухаммеда во французском журнале "Шарли Эбдо" в январе 2015 года. Однако собранные доказательства свидетельствовали, что участниками организованной группы еще в сентябре 2014 года была начата подготовка к совершению убийства Немцова, что полностью исключило указанный ими мотив убийства на почве религиозной ненависти. Следователи полностью подтвердили корыстный мотив обвиняемых.

По информации Следственного комитета, причастность обвиняемых к убийству Немцова удалось подтвердить собранными доказательствами. В частности, заключениями более 70 сложных судебных экспертиз, допросами свидетелей, очными ставками, осмотрами предметов и документов, изъятых в ходе обысков по местам жительства обвиняемых, и протоколами осмотров записей с камер видеонаблюдения, в том числе установленных на местах убийства, а также подхода и отхода соучастников.

Уголовное дело рассматривалось военным судом, так как Заур Дадаев в момент совершения инкриминируемого преступления был офицером полка внутренних войск "Север".

Все фигуранты дела об убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова отрицали свою причастность к преступлению.

29 июня 2017 года коллегия присяжных заседателей путем голосования признала всех пятерых фигурантов дела об убийстве политика Бориса Немцова виновными и не заслуживающими снисхождения.

13 июля Московский окружной военный суд вынес приговор по делу об убийстве политика Бориса Немцова. Самый большой срок получил Заур Дадаев – 20 лет колонии строгого режима.

Также его лишили звания лейтенанта и ордена Мужества. Его подельники также получили длительные сроки: Анзора Губашева суд приговорил к 19 годам заключения, его брата Шадида – к 16, Темирлана Эскерханова – к 14, а Хамзата Бахаева – к 11 годам. Кроме того, каждый из осужденных должен был заплатить штраф в 100 тысяч рублей. Согласно приговору, отбывать наказание всем им предстоит в колониях строгого режима

10 октября 2017 года Верховный суд России незначительно смягчил приговор по делу об убийстве политика Бориса Немцова, отменив штрафы, но подтвердив сроки заключения.

11 октября 2017 года стало известно, что в отношении Темирлана Эскерханова было возбуждено новое уголовное дело – об оскорблении следователя.

По версии следствия, Эскерханов оскорбил одного из членов следственной группы Александра Камашева, который пришел на заседание по делу об убийстве Немцова в качестве свидетеля, чтобы дать пояснения по некоторым из доказательств.

22 февраля 2018 года Басманный суд Москвы за оскорбление следователя добавил осужденному за убийство политика Бориса Немцова Темирлану Эскерханову один месяц колонии к 14-летнему сроку.

Уголовное дело в отношении предполагаемого заказчика и организатора убийства Руслана Мухудинова, находящегося с ноября 2015 года в международном розыске, выделено в отдельное производство и продолжается. В материалах также фигурирует "ряд неустановленных лиц"

В феврале 2019 года заместитель председателя Следственного комитета России (ныне генеральный прокурор РФ) Игорь Краснов , возглавлявший группу по делу об убийстве Немцова, заявил в интервью об определенных подвижках в расследовании уголовного дела в отношении заказчика и организатора убийства Бориса Немцова.