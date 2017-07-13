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Происшествия

Без снисхождения: участники убийства Немцова получили от 11 до 20 лет

Сюжет:
Приговор по делу об убийстве Немцова (46)
14:0513.07.2017
(обновлено: 14:06 13.07.2017)
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© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкОглашение приговора обвиняемым в убийстве Бориса Немцова. 13 июля 2017Оглашение приговора обвиняемым в убийстве Бориса Немцова. 13 июля 2017
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Московский окружной военный суд вынес приговор по делу об убийстве политика Бориса Немцова. Киллер Заур Дадаев получил 20 лет колонии строгого режима, а его подельники — от 11 до 19 лет.

Заур Дадаев, братья Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев, обвиняемые в совершении убийства политика Бориса Немцова, в зале Басманного суда Москвы. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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Дело об убийстве Бориса Немцова
В конце июня присяжные вынесли вердикт о виновности всех подсудимых. Коллегия также посчитала, что никто из них не достоин снисхождения.

Суть дела

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. Преступление произошло на глазах 23-летней украинки Анны Дурицкой, которая сопровождала политика.

Изначально следствие рассматривало несколько версий случившегося: убийство как провокация для дестабилизации политической обстановки в России, исламско-экстремистский след, версия, связанная с внутриукраинскими событиями, а также бытовые версии, связанные с коммерческой деятельностью Немцова и личной неприязнью к нему.

На заседании Мосгорсуда по делу об убийстве Немцова. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Семья Немцова сомневается в виновности одного из подсудимых, заявил адвокат
Седьмого-восьмого марта силовики задержали пятерых подозреваемых: братьев Анзора и Шадида Губашевых, Заура Дадаева, Хамзата Бахаева и Тамерлана Эскерханова. Еще один предполагаемый соучастник преступления — Беслан Шаванов — покончил с собой во время задержания, взорвав гранату.

По версии следствия, непосредственным убийцей был Заур Дадаев. Хамзат Бахаев снабжал сообщников информацией и должен был укрыть их после убийства политика, а Темерлан Эскерханов отслеживал маршруты Немцова. Роли Анзора и Шадида Губашевых следствие не раскрыло.

На первых допросах Заур Дадаев признал свою вину и дал показания на подельников, однако позднее изменил показания, обвинив следствие в пытках. Остальные фигуранты дела заявили о непричастности к убийству Немцова и утверждали, что вообще не знали политика.

На скамье подсудимых оказались лишь исполнители убийства Немцова. Организатором преступления следствие считает офицера чеченского батальона "Север" Руслана Мухудинова. По данным ФСБ, он скрывается в Объединенных Арабских Эмиратах.

На зеседании Мосгорсуда по делу об убийстве Б.Немцова. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Прокурор требует посадить убийц Немцова на сроки от 17 лет до пожизненного
Следствие пришло к выводу, что убийство Немцова никак не связано с его политической и государственной деятельностью. По мнению СК, исполнители пошли на преступление из-за денег (за убийство им заплатили 15 миллионов рублей), а мотивы организатора неизвестны.

В рамках следствия семья Немцова просила о переквалификации дела со статьи "убийство" на "посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля". Следователь отклонил это ходатайство, позднее его правоту подтвердил суд, куда обратились адвокат дочери политика Жанны Вадим Прохоров.

Обе статьи предусматривают максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы, однако за убийство минимальный порог наказания предусмотрен в виде шести лет заключения, а за посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля — от 12 лет.

Приговор

Заур Дадаев во время оглашения приговора по делу об убийстве Бориса Немцова. 13 июля 2017
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Осужденные за убийство Немцова заявили, что не поняли приговор
В четверг суд вынес всем фигурантам дела приговор. Самый большой срок получил Заур Дадаев — 20 лет колонии строгого режима. Также его лишили звания лейтенанта и ордена Мужества.

Его подельники также получили длительные сроки: Анзора Губашева суд приговорил к 19 годам заключения, его брата Шадида — к 16, Темирлана Эскерханова — к 14, а Хамзата Бахаева — к 11 годам. Кроме того, каждый из осужденных должен заплатить штраф в 100 тысяч рублей.

Услышав вердикт суда, подсудимые заявили, что не поняли приговор.

"Бог вам судья", — сказал Заур Дадаев.

Позиции сторон

Прокурор Мария Семененко, которая поддерживала государственное обвинение на процессе, осталась довольна приговором. При этом она не исключила, что вердикт будет обжалован.

Хамзат Бахаев, Заур Дадаев и Анзор Губашев во время оглашения приговора по делу об убийстве Бориса Немцова. 13 июля 2017
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Эксперт рассказала, почему Дадаев избежал пожизненного наказания
"Мы просили назначить Дадаеву пожизненное лишение свободы, а суд назначил 20 лет. Назначение наказания — прерогатива суда. Вопрос об обжаловании приговора в этой части мы решим после изучения текста", — сказала Семененко журналистам.

В свою очередь, адвокаты осужденных пообещали обжаловать приговор.

"Обязательно будем, это просто сумасшествие какое-то", — заявил журналистам адвокат Заурбек Садаханов.

Главное — найти заказчиков и организатора

В свою очередь, родные Бориса Немцова, что считают, что организатор и заказчики его убийства должны получить еще большие сроки, чем исполнители.

"Мы предпримем все усилия, чтобы заказчики и организатор оказались на скамье подсудимых и получили большие сроки наказания", — сказал журналистам адвокат семьи Немцова Вадим Прохоров.

Оглашение приговора обвиняемым в убийстве Бориса Немцова. 13 июля 2017
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Кремль не стал комментировать приговор суда по делу Немцова
Аналогичную позицию занимает и Следственный комитет.

Официальный представитель ведомства Светлана Петренко заявила, что уголовное дело в отношении предполагаемого заказчика и организатора убийства Руслана Мухудинова выделено в отдельное производство. В материалах также фигурирует "ряд неустановленных лиц".

"Следствием продолжается сбор доказательств в отношении организаторов убийства Немцова", — заявила Петренко после оглашения приговора исполнителям.

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