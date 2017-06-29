Виновны: присяжные вынесли вердикт по делу Немцова

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Коллегия присяжных заседателей путем голосования признала всех пятерых фигурантов дела об убийстве политика Бориса Немцова виновными и не заслуживающими снисхождения.

Гособвинение осталось довольно таким решением, а адвокат предполагаемого исполнителя убийства уже успел заявить о фальсификации вердикта. При этом представители семьи Немцова уверены, что вину как минимум одного фигуранта следствие не доказало, а основной заказчик не найден и не привлечен к ответственности.

Немцов был застрелен в центре Москвы на Большом Москворецком мосту в ночь на 28 февраля 2015 года. Он занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию.

По версии следствия, Заур Дадаев застрелил Немцова, Хамзат Бахаев снабжал сообщников информацией и должен был укрыть их после преступления, Темирлан Эскерханов отслеживал маршруты Немцова, Анзор Губашев забрал киллера с места убийства, а его брат Шадид занимался сбором информации.

СК продолжает поиск организаторов и заказчика преступления.

Напутственное слово

Председательствующий судья Юрий Житников перед уходом присяжных в совещательную комнату обратился к ним с напутственным словом, которое было расписано на 50 листах. В нем он напомнил и перечислил имеющиеся в деле доказательства, допросы, экспертизы и вещдоки, представленные следствием.

Судья попросил присяжных подойти к ответу на поставленные 26 вопросов беспристрастно, по собственному убеждению, основанному на фактических обстоятельствах дела и не обращая внимание на косвенные признаки, изменение показаний обвиняемых, их поведение в суде.

"Выводы не могут быть основаны на предположении", — несколько раз повторил судья.

Суровый вердикт

Вынесение вердикта растянулось на три дня, а в общей сложности заняло около 13 часов. Он во многом совпал с мнением потерпевшей стороны.

"Большей частью вердикт повторяет нашу позицию, только, с нашей точки зрения, не доказана вина Бахаева, но присяжные решили по-иному", — сказал журналистам адвокат дочери Немцова Вадим Прохоров.

Однако их решение справедливо, считает второй адвокат потерпевшей стороны.

"Присяжные жесткие, но нельзя назвать их несправедливыми: из вердикта видно, что по некоторым моментам у них были сомнения", — сказала журналистам представляющая дочь убитого Ольга Михайлова.

В связи с их позицией относительно Бахаева многие ожидали, что он получит снисхождение. Однако присяжные признали его, как и остальных, виновным не только в подготовке убийства политика, но и незаконном приобретении, транспортировке и использовании оружия.

Супруга Бахаева, заключившая с фигурантом дела официальный брак уже после его ареста, услышав, что он не заслуживает снисхождения, заплакала.

Реакция

Подсудимые отреагировали на решение присяжных спокойно, без единого слова. Уже после их ухода Дадаев улыбался, махал рукой родственникам и близким, говоря, что "все будет хорошо".

"Нормально будет все, не переживайте, еще увидимся", — сказал он.

Анзор Губашев попросил передать привет знакомым.

Судья объявил, что обсуждение вердикта состоится во вторник, 4 июля. В этот день прокуратура назовет наказание, которое считает заслуженным для фигурантов дела.

Заявление о фальсификации вердикта

После получения копии вердикта адвокат Дадаева Марк Каверзин заявил, что он был сфальсифицирован после его вынесения.

"В опросном листе, так как присяжные голосовали, в каждом ответе должно было быть указано, какое количество голосов… На первый вопрос голоса не указаны. Плюс судья сказал вписать ответ на оборотной стороне пятого листа, но ответ указан на отдельном листе, который не пронумерован. Более того, там указаны слова "Да, виновен", хотя речь в вопросе шла о доказанности. Слово "виновен" было зачеркнуто уже после того, как вердикт был оглашен, тем более, слово "доказано" не прозвучало из уст старшины", — сказал адвокат.

Он также заявил, что "это фальсификация", которая влечет отмену решения. На это, по словам адвоката, он обратил внимание в момент оглашение вердикта, в котором слова о доказанности не прозвучали. В пятом вопросе идет речь об Анзоре Губашеве.

Фабула дела

Следствие считает, что преступники тайно следили за Немцовым, установили образ его жизни, место проживания и работы, частые маршруты.

Немцов был убит поздно вечером на пешеходной дорожке Большого Москворецкого моста. Политик возвращался домой после ужина в кафе в ГУМ с подругой — украинской моделью Анной Дурицкой. По данным следствия, киллер догнал их и шесть раз выстрелил Немцову в спину из 9-миллиметрового пистолета неустановленного образца. Четыре ранения были смертельными.

После этого, по данным следствия, убийцу забрали соучастники, поле чего они скрылись с места преступления. Следствие также утверждает, что автомобиль они оставили в одном из дворов в районе Арбата. Пистолет, из которого был застрелен политик, так и не был найден.

По версии следствия, за убийство неустановленный пока заказчик пообещал преступникам 15 миллионов рублей.

Расследование убийства

Сразу после убийства следователи получили биллинг (детализацию телефонных соединений) с места преступления. По этой информации они вычислили предполагаемых преступников и, запросив данные, выяснили, что те уехали из Москвы на Кавказ.

Позднее следователи нашли машину, на которой убийца уехал с Большого Москворецкого моста. В ней были обнаружены генетические следы подсудимых.

Кроме того, обвинение обосновывает причастность подсудимых к преступлению с помощью записей с камер наблюдения.

Поиск заказчика продолжается

"Мы ждем реакции от СК. Более двух лет нет реакции по заказчикам, это возмутительно", — сказал журналистам адвокат дочери убитого Прохоров. Он отметил, что из материалов дела очевидно, что настоящим заказчиком убийства является "не водитель, а майор Руслан Геремеев", являющийся приближенным главы Чечни Рамзана Кадырова.

Между тем в настоящее время продолжается расследование выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении предполагаемого заказчика и организатора убийства Руслана Мухудинова. Он с ноября 2015 года находится в международном розыске.

Как отметила в прениях сторон прокурор Мария Семененко, Следственный комитет продолжает поиск других организаторов и заказчика преступления.

Еще один фигурант дела Беслан Шаванов, по версии следствия, в вечер убийства следил за Немцовым и был в машине, которая забрала киллера с места преступления. Шаванов погиб при попытке задержать его в Грозном.