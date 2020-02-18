Соловьев высмеял призыв не считать Россию правопреемницей СССР

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал заявление судьи Конституционного суда Константина Арановского, предложившего не считать Россию правопреемницей "незаконно созданного" СССР, и назвал его "удивительным" человеком.
Ранее Арановский охарактеризовал Советский Союз как "незаконно созданное государство" и призвал не считать Россию преемницей "репрессивно-террористических деяний" советской власти. Эту мысль он выразил в дополнении к постановлению КС о возмещении жилья, отнятого в годы советских репрессий.
По мнению Соловьева, подобный призыв может стать крайне негативным прецедентом в будущем.
"А кто тогда победил в Великой Отечественной войне? Тогда надо отказаться от места в ООН, Совете Безопасности? От всех международных договоров и признать границы России на 1913 год? Какие удивительные люди оказываются судьями Конституционного суда", — написал телеведущий в своем телеграм-канале.
Пресс-служба Конституционного суда подчеркнула, что мнение Арановского не является составной частью решения КС России.
Как отметил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, вопрос об установлении правопреемства СССР не являлся предметом рассмотрения КС. Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов назвал недопустимым путать правопреемство и политический режим.
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