Соловьев высмеял призыв не считать Россию правопреемницей СССР

"А кто тогда победил в Великой Отечественной войне? Тогда надо отказаться от места в ООН, Совете Безопасности? От всех международных договоров и признать границы России на 1913 год? Какие удивительные люди оказываются судьями Конституционного суда", — написал телеведущий в своем телеграм-канале.