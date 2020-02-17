Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-17T20:20+0300
https://ria.ru/20200217/1564881904.html
В КС прокомментировали слова судьи об СССР
https://cdn24.img.ria.ru/images/154748/85/1547488594_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_aa6290415ef9b57cd7b1fe847c0f708f.jpg
РИА Новости

В КС прокомментировали слова судьи об СССР

17:06 17.02.2020 (обновлено: 20:20 17.02.2020)
34638
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЗаседание Конституционного суда по делу об административной границе между Чечней и Ингушетией
Заседание Конституционного суда по делу об административной границе между Чечней и Ингушетией
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев — РИА Новости. Пресс-служба Конституционного суда прокомментировала позицию судьи Константина Арановского касательно СССР и подчеркнула, что его мнение не является составной частью решения КС России.

"Это отдельный документ, исходящий от этого судьи, размещаемый на официальном сайте вместе с самим решением для удобства читателей. Особое мнение судьи Конституционного суда является его личным мнением, отличающимся от того, которого придерживается большинство судей Конституционного суда", — говорится в сообщении.

В инстанции отметили, что для правоприменительной практики значение имеет только само решение Конституционного суда.
Ранее Арановский назвал СССР "незаконно созданным государством": по его мнению, Россия не должна считаться преемницей "репрессивно-террористических деяний" советской власти. Эту мысль он выразил в дополнении к постановлению КС России о возмещении жилья, отнятого в годы советских репрессий. Позиция Арановского вызвала широкий общественный резонанс.
В декабре 2019 года Конституционный суд обязал законодателей внести в правовое регулирование изменения, чтобы реабилитированные жертвы политических репрессий могли получить жилье при возвращении на прежнее место жительства.
Геннадий Зюганов на первом заседании осенней сессии Государственной Думы РФ. 10 сентября 2019
Вчера, 15:49
Зюганов прокомментировал высказывание судьи КС по СССР
50179882302
Обсудить 100
Конституционный суд РФРоссияСССРОбщество
Популярные комментарии
"В КС РФ напомнили, что это его личная позиция" --- господа, с ним всё ясно, конченый "судья". Неясно с вами... Что, поддерживаете? Или как? Ваша-то "позиция" какая?
17 февраля, 17:25
aalnoor1953
130411013
Официальный сайт КС что,стал частью какой то социальной сети!? Где личное мнение сотрудников,публикуется отдельным документом? Под пафосной ширмой "для удобства читателей". Вы все с этим согласились,т.к это деструктивное мнение,оказалось в правовой документации вашего ведомства! Дальше обязаны соответствующие специальные службы,доложить Президенту РФ о результатах проведенной проверки в отношении сотрудников КС.Ну а Президент уже будет принимать кадровые решения.Давно пора КС приземлить к реальности.
17 февраля, 18:25
Алина Эн
10290015
Рекомендуем
Геннадий Зюганов на первом заседании осенней сессии Государственной Думы РФ. 10 сентября 2019
Зюганов прокомментировал высказывание судьи КС по СССР
Президент России Владимир Путин
Несколько жителей Латвии отправили Путину письмо с просьбой о помощи
Осколок Челябинского метеорита
Ученые обнаружили неизвестную форму углерода в Челябинском метеорите
Печь крематория
Сотрудница крематория рассказала о странных случаях на работе
Здание министерства иностранных дел в Киеве
В МИД Украины вызвали временного поверенного в делах России
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимира Якушева. 10 февраля 2020
Переводчик рассказал о реакции Путина на его ошибку
Московский Кремль
В Кремле прокомментировали позицию судьи Конституционного суда по СССР
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Кремль отреагировал на высказывания Лукашенко в адрес России
Президент Сирии Башар Асад
Сирийская армия продолжит освобождение Алеппо и Идлиба, заявил Асад
Офис ОАО Газпром
Верховный суд Швеции отклонил претензии Литвы к "Газпрому"
Художественный руководитель Театра кошек Юрий Куклачев в ММПЦ МИА Россия сегодня во время творческой встречи, приуроченной к его 70-летнему юбилею
Куклачев оценил размер своей пенсии
Грузовое судно Альта
У берегов Ирландии заметили "корабль-призрак"
Женщины в защитных масках на одной из улиц в Гонконге
ВОЗ назвала количество зараженных коронавирусом за пределами Китая
Кадры сопровождения самолета Шойгу истребителями сербских ВВС
Появилось видео сопровождения самолета Шойгу сербскими истребителями
Кадр из сериала Заточенные кепки
Актер из "Острых козырьков" рассказал о съемках шестого сезона
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:48Костромской губернатор: поездки в регионы помогут работе правительства
08:48Singapore Airlines отменила более ста рейсов из-за коронавируса
08:45В Китае основные промышленные госпредприятия запустили на 80%
08:40СМИ: Минприроды и Минэнерго раскритиковали проект "Росшельф"
08:39Семеро пострадавших в ДТП в Кузбассе остаются в больнице
08:36Угроза наводнения в Петербурге миновала, затворы дамбы открыты
08:32Роскачество нашло в говяжьей тушенке антибиотики и ДНК лошади
08:30Страх из-за коронавируса может ударить по экономике, считает эксперт
08:25В Москве во вторник ожидается до восьми градусов тепла
08:25Костромской губернатор попросил помощи в строительстве роддома
08:19Погода в Москве побила рекорд 1949 года
08:15Австралия пожертвует $1,3 миллиона на борьбу с коронавирусом
08:15Костромской губернатор обсудит с Мишустиным вопрос газификации
07:57ЛНР заявила об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков
07:53Казахстан продолжит обсуждать с Россией прохождение "Силы Сибири-2"
07:49Министры обороны США и Южной Кореи проведут переговоры в Вашингтоне
07:43В Москве родители смогут сдать пробный ЕГЭ вместе с детьми
07:40 В Баку горит крупнейший торговый центр
07:18В Кузбассе сообщили о состоянии отравившихся медикаментами подростков
07:06В Алма-Ате задержали планировавших теракты экстремистов
Лента новостейМолния