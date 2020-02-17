В КС прокомментировали слова судьи об СССР

"Это отдельный документ, исходящий от этого судьи, размещаемый на официальном сайте вместе с самим решением для удобства читателей. Особое мнение судьи Конституционного суда является его личным мнением, отличающимся от того, которого придерживается большинство судей Конституционного суда", — говорится в сообщении.