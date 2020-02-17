Судья КС призвал не считать Россию правопреемницей Советского Союза

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Судья Конституционного суда Судья Конституционного суда Константин Арановский в "особом мнении" по одному из решений КС назвал СССР "незаконно созданным государством" и предложил не считать Россию его правопреемницей, сообщает " Ъ ".

Член судейской коллегии высказал свою позицию в комментарии к постановлению КС по делу, связанному с компенсацией утерянного жилья детям пострадавших от политических репрессий.

По словам Арановского, реабилитация жертв советских репрессий не должна рассматриваться как возмещение вреда, причиненного потерпевшему виновным лицом.

"Восстанавливать справедливость можно не только по вине, но и просто ради права с верой в правду, из положительной ответственности и по милосердию", — отметил он.

Судья предложил считать Россию государством , "непричастным к тоталитарным преступлениями ни "лично", ни в правопреемстве".

В Госдуме раскритиковали Арановского.

"Очень странное заявление от человека, который занимает довольно серьезное положение в системе государственной власти, и от юриста. Правопреемство не касается преемственности политического режима, это касается совсем других вещей. И путать правопреемство и политический режим совершенно недопустимо, это азбука юриспруденции", — прокомментировал РИА Новости первый зампред комитета нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов.

Депутат напомнил об историческом опыте Франции, где также происходило чередование политических режимов, однако там никто не говорит, что "Франция-республика" — не правопреемница "Франции-монархии".