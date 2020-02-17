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Клишас оценил призыв судьи КС не считать Россию правопреемницей СССР
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РИА Новости

Клишас оценил призыв судьи КС не считать Россию правопреемницей СССР

12:22 17.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАндрей Клишас
Андрей Клишас
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Андрей Клишас. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Вопрос об установлении правопреемства СССР не являлся предметом рассмотрения Конституционного Суда РФ, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Ранее судья КС Константин Арановский назвал СССР "незаконно созданным государством": по его мнению, Россия не должна считаться преемницей "репрессивно-террористических деяний" советской власти. Эту мысль он выразил в дополнении к постановлению КС о возмещении жилья, отнятого в годы советских репрессий.
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"В постановлении, по которому судья Арановский выразил мнение, затрагивались вопросы правовой природы института возмещения вреда жертвам политических репрессий и членам их семей. При этом судья в общем согласился с решением. Напомню, что оспоренные положения Конституционным Судом признаны не соответствующими Конституции РФ. Вопрос об установлении правопреемства СССР не являлся предметом рассмотрения Конституционного суда", - заявил Клишас.
Он подчеркнул, что судья КС вправе выразить несогласие в какой-то части с мотивировкой решения.
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"Мнение судьи позволяет выразить аргументацию, которая не нашла отражение в решении Конституционного Суда. Оно не обладает юридической силой. Возможность изложения особого мнения судьи является одной из гарантий независимости судьи КС", - напомнил сенатор.
По словам Клишаса, как следует из мнения судьи Арановского, обстоятельства дела не позволяют трактовать положение о России как правопреемнике СССР в смысле универсального (общего) правопреемства по широкому спектру прав и обязанностей.
"Поэтому речь в данном случае идёт исключительно о дополнительной аргументации по делу, которую другие не разделяют", - подчеркнул глава комитета.
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Константин АрановскийАндрей КлишасСовет Федерации РФРоссияСССРОбщество
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