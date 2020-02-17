В ГД оценили призыв судьи КС не считать Россию правопреемницей СССР

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов раскритиковал заявление судьи Конституционного суда Российской Федерации Константина Арановского, предложившего не считать Россию правопреемницей "незаконно созданного" СССР, и назвал недопустимым путать правопреемство и политический режим.
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"Очень странное заявление от человека, который занимает довольно серьезное положение в системе государственной власти, и от юриста. Правопреемство не касается преемственности политического режима, это касается совсем других вещей. И путать правопреемство и политический режим совершенно недопустимо, это азбука юриспруденции", — заявил РИА Новости Емельянов.
Депутат напомнил об историческом опыте Франции, где также происходило чередование политических режимов, однако там никто не говорит, что "Франция-республика" — не правопреемница "Франции-монархии".
"Можно по-разному оценивать политический режим, но к правопреемству это не имеет отношения", — добавил он.
Как следует из материалов на сайте Конституционного суда, Арановский характеризует вину советской власти как "в буквальном смысле невыносимую" и отмечает, что "под этим бременем и рухнула коммуно-советская власть, так что теперь ни продолжать, ни возрождать ее нельзя иначе как на ее стороне и с ее неискупимой виной".
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"Правопреемство с нею ставило бы под сомнение право России определять условия возмещения вреда жертвам репрессий, в том числе состав пострадавших", — отметил судья КС.
По его оценке, конституционный статус государства, непричастного тоталитарным преступлениям ни "лично", ни в правопреемстве, позволяет восстанавливать справедливость бессрочно, безотносительно к давности, которая ограждала бы виновную сторону. "Такое государство вправе и обязано как честная власть оценить и причиненный жертвам вред, и другие важные обстоятельства, включая наилучшие и доступные средства, которыми может оно возмещать вред репрессированным", — заключил Арановский.
Его мнение было опубликовано на официальном сайте КС в дополнение к постановлению по делу о жилищных правах жертв политических репрессий. Согласно этому документу, КС обязал законодателей внести в правовое регулирование изменения с тем, чтобы реабилитированные жертвы политических репрессий и приравненные к ним лица могли получить жилье при возвращении на прежнее место жительства. Это постановление вынесено в первой декаде декабря прошлого года, и мнение судьи, как уточнили РИА Новости в пресс-службе КС, опубликовано около двух месяцев назад.
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