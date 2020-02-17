Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-17T13:14+0300
https://ria.ru/20200217/1564864824.html
В ГД оценили призыв судьи КС не считать Россию правопреемницей СССР
https://cdn25.img.ria.ru/images/rsport/112965/34/1129653440_0:0:2930:1648_1036x0_80_0_0_1211aada19450f24261d65a70dff094b.jpg
РИА Новости

В ГД оценили призыв судьи КС не считать Россию правопреемницей СССР

11:42 17.02.2020 (обновлено: 13:14 17.02.2020)
19706
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМихаил Емельянов
Михаил Емельянов
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Михаил Емельянов. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов раскритиковал заявление судьи Конституционного суда Российской Федерации Константина Арановского, предложившего не считать Россию правопреемницей "незаконно созданного" СССР, и назвал недопустимым путать правопреемство и политический режим.
Ранее Арановский назвал СССР "незаконно созданным государством": по его мнению, Россия не должна считаться преемницей "репрессивно-террористических деяний" советской власти. Эту мысль он выразил в дополнении к постановлению КС о возмещении жилья, отнятого в годы советских репрессий.
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
13 июня 2017, 04:18
Путин объяснил, почему считает распад СССР крупнейшей катастрофой XX века
"Очень странное заявление от человека, который занимает довольно серьезное положение в системе государственной власти, и от юриста. Правопреемство не касается преемственности политического режима, это касается совсем других вещей. И путать правопреемство и политический режим совершенно недопустимо, это азбука юриспруденции", — заявил РИА Новости Емельянов.
Депутат напомнил об историческом опыте Франции, где также происходило чередование политических режимов, однако там никто не говорит, что "Франция-республика" — не правопреемница "Франции-монархии".
"Можно по-разному оценивать политический режим, но к правопреемству это не имеет отношения", — добавил он.
Как следует из материалов на сайте Конституционного суда, Арановский характеризует вину советской власти как "в буквальном смысле невыносимую" и отмечает, что "под этим бременем и рухнула коммуно-советская власть, так что теперь ни продолжать, ни возрождать ее нельзя иначе как на ее стороне и с ее неискупимой виной".
Экс-президент СССР Михаил Горбачев на презентации своей книги Остаюсь оптимистом в Московском Доме Книги
9 ноября 2019, 16:16
Горбачев назвал виновных в распаде СССР
"Правопреемство с нею ставило бы под сомнение право России определять условия возмещения вреда жертвам репрессий, в том числе состав пострадавших", — отметил судья КС.
По его оценке, конституционный статус государства, непричастного тоталитарным преступлениям ни "лично", ни в правопреемстве, позволяет восстанавливать справедливость бессрочно, безотносительно к давности, которая ограждала бы виновную сторону. "Такое государство вправе и обязано как честная власть оценить и причиненный жертвам вред, и другие важные обстоятельства, включая наилучшие и доступные средства, которыми может оно возмещать вред репрессированным", — заключил Арановский.
Его мнение было опубликовано на официальном сайте КС в дополнение к постановлению по делу о жилищных правах жертв политических репрессий. Согласно этому документу, КС обязал законодателей внести в правовое регулирование изменения с тем, чтобы реабилитированные жертвы политических репрессий и приравненные к ним лица могли получить жилье при возвращении на прежнее место жительства. Это постановление вынесено в первой декаде декабря прошлого года, и мнение судьи, как уточнили РИА Новости в пресс-службе КС, опубликовано около двух месяцев назад.
Проспект Калинина (ныне улица Новый Арбат) в Москве.
25 декабря 2016, 00:21
Эксперты и политики считают, что распад СССР можно было предотвратить
15210141248
Обсудить 37
Константин АрановскийМихаил Емельянов (политик)Госдума РФРоссияСССРОбщество
Популярные комментарии
У нас любят искать агентов Госдепа - так вот они, сидят в КС!
17 февраля, 11:57
Будущее Страны
14710118
Преступен на основании чего? Есть решения суда? Нет? А почему народ не может на тех же основаниях решить, что преступна нынешняя власть... её политический режим?
17 февраля, 11:52
Александра
12141029
Рекомендуем
Московский Кремль
В Кремле прокомментировали позицию судьи Конституционного суда по СССР
Пассажирский самолет в небе над Москвой
Самолёт Nordwind Airlines Уфа — Пхукет неожиданно полетел через Москву
Константин Арановский
Судья КС призвал не считать Россию правопреемницей Советского Союза
Президент России Владимир Путин
Несколько жителей Латвии отправили Путину письмо с просьбой о помощи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Кремль отреагировал на высказывания Лукашенко в адрес России
Андрей Клишас
Клишас оценил призыв судьи КС не считать Россию правопреемницей СССР
Сотрудники ФСБ во время спецоперации
ФСБ арестовала жителя Крыма, примкнувшего к нацбатальону на Украине
Морозы
Синоптик пообещал резкое похолодание в марте
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимира Якушева. 10 февраля 2020
Переводчик рассказал о реакции Путина на его ошибку
Заседание Конституционного суда по делу об административной границе между Чечней и Ингушетией
В КС прокомментировали слова судьи об СССР
Поиски пропавшего подростка в Смоленской области
Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела
Конституция Российской Федерации
В Human Rights Watch раскритиковали поправки в Конституцию России
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион
Митрополит Иларион извинился за слова протоиерея о гражданских женах
Автомобильное движение на Третьем транспортном кольце в Москве
Названы лучшие по качеству жизни регионы России
Лайнер Diamond Princess на рейде в порту Йокогама
У россиянки на лайнере Diamond Princess выявили коронавирус
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:25В Москве во вторник ожидается до восьми градусов тепла
08:25Костромской губернатор попросил помощи в строительстве роддома
08:19Погода в Москве побила рекорд 1949 года
08:15Австралия пожертвует $1,3 миллиона на борьбу с коронавирусом
08:15Костромской губернатор обсудит с Мишустиным вопрос газификации
07:57ЛНР заявила об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков
07:53Казахстан продолжит обсуждать с Россией прохождение "Силы Сибири-2"
07:49Министры обороны США и Южной Кореи проведут переговоры в Вашингтоне
07:43В Москве родители смогут сдать пробный ЕГЭ вместе с детьми
07:40 В Баку горит крупнейший торговый центр
07:18В Кузбассе сообщили о состоянии отравившихся медикаментами подростков
07:06В Алма-Ате задержали планировавших теракты экстремистов
07:02Трутнев заявил, что Россия отстает в разведке месторождений на шельфе
06:59В Катаре представитель ЕС проверил условия труда на объектах ЧМ-2022
06:51В Красноярске коммунальщики обследуют место взрыва на котельной
06:47СМИ сообщило о проблемах на АЭС "Фукусима-1" из-за коронавируса
06:34Мать брошенных в аэропорту детей подала в суд на их отца
06:29Стало известно, что "Рапунцель: Запутанная история" экранизируют
06:28Ранивший двух человек в храме в Москве признался, что "психанул"
06:28В Красноярске сообщили о состоянии пострадавших при взрыве в котельной
Лента новостейМолния