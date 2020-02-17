Константин Малофеев: проблему демографии решит рост религиозности

Внесение в Конституцию России понятий Бога и брака как союза мужчины и женщины, а также идеи некоторых других изменений основного государственного документа сегодня активно обсуждаются в российском обществе и властных структурах. Замглавы Всемирного русского народного собора (главой ВРНС является патриарх Московский и всея Руси) Константин Малофеев уверен, что импульсом к началу дискуссии послужила Стратегия народосбережения ВРНС, представленная президенту еще осенью 2019 года. В эксклюзивном интервью РИА Новости он рассказал о том, почему к авторам стратегии прислушались, чего они ждут от нового правительства, зачем нужно менять Конституцию и как сделать многодетность модной. Беседовал Артем Буденный.

— Константин Валерьевич, могли бы вы, как юрист по образованию и патриот по взглядам, дать краткую оценку предложению президента закрепить приоритет российской Конституции над международным правом — что это принесет России?

— Это сильнейшее заявление президента направлено на защиту традиционной семьи. Европейская конвенция по правам человека, которую мы ратифицировали, привела нас к некоторым издержкам.

Например, в конце января Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию с претензиями к России как члену организации. В документе нашу страну призвали в том числе принять меры против нарушения прав представителей ЛГБТ.

Европа отходит от "медицинской нормы": однополые браки и гендеры вместо двух полов стали признаваться там правами меньшинств.

Сейчас, если в России произойдет что-то подобное — унижение или дискриминация традиционной семьи, — мы сможем обращаться в Конституционный суд. Приведя Конституцию в соответствие с идеей народосбережения, мы приведем в соответствие с этой идеей все законодательство.

— Россия отказывается от уже подписанных международных соглашений?

— Не отказывается, но они должны не противоречить Конституции. А в 55-й статье Конституции сказано, что осуществление прав и свобод человека не может ущемлять нравственность.

Речь идет о нашей нравственности, это наша Конституция. Вот вам и ключ к пониманию того, как нужно соблюдать международные соглашения.

(Статья 55, пункт 3 – "Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства". — Прим. ред.).

Когда мы обсуждали закон о семейно–бытовом насилии, поняли, что источником всех проблем стали именно международные конвенции, которые постоянно вступали в противоречие с нашим законодательством.

— Что теперь станет с законопроектом о семейном насилии?

— Мы надеемся, что после послания президента законопроект о семейно-бытовом насилии исчезнет. Реальная аргументация его сторонников была такой: "что о нас скажут в Страсбурге". Мол, иностранные организации спрашивали, приблизились ли мы к их высоким стандартам "ювенальной семьи". А теперь будет что ответить. Больше для нас членство в международных организациях не основание для изменения законодательства.

В логике народосбережения лучше принять закон о принудительном лечении от нарко- и алкозависимости, а не о семейно-бытовом насилии.

В логике народосбережения лучше принять закон о принудительном лечении от нарко- и алкозависимости. Реальная проблема — не дети, которых некоторые призывают забирать из семьи из-за ябед соседей. Настоящая проблема — зависимость родителей. У женщины, например, должна быть возможность сделать звонок, чтобы приехали специалисты, провели освидетельствование и забрали мужа-алкоголика на капельницу или лечение. Ведь именно к разрушению семьи приведет запрет одному из родителей общаться с детьми или отправка мужа в тюрьму, а детей – в детский дом.

— Русская православная церковь поддержала ваши предложения о включении в Конституцию понятия семьи как союза мужчины и женщины. Насколько такие поправки необходимы сегодня?

— Если уж мы тронули Конституцию, почему бы не устранить явные несовершенства – такие, как отсутствие определения семьи как союза мужчины и женщины? Также в нашей Конституции нет упоминания о русском народе, который десятками поколений строит Россию. Еще мы с 2013 года выступаем за внесение понятия "православие" в преамбулу Конституции. Все традиционные конфессии, я считаю, также должны быть обозначены в основном законе. Только при росте религиозности будет решаться демографическая проблема.

— Почему только при росте религиозности? Есть мнение, что россияне испытывают страх перед будущим из-за финансовых проблем. Поможет ли вера избавиться от чувства неопределенности?

— Ко мне часто обращаются семьи с просьбой помочь продовольствием или купить машину для большой семьи — и я помогаю.

Считаю, что глупо и наивно планировать: "Буду рожать, когда у меня будет такая-то квартира, машина". Если Господь посылает человеку детей, значит, обеспечит их пропитанием, а тебя работой. Верующего от неверующего отличает именно полагание на волю Божию, а не на свою. Рассуждая "может, не сейчас", мы берем на себя функцию Бога. Ведь в будущем может быть все что угодно, но для этого надо дать человеческой жизни случиться сейчас.

В будущем может быть все что угодно, но для этого надо дать человеческой жизни случиться сейчас

— А реально повысить рождаемость настолько, насколько призвал президент? С нынешнего коэффициента 1,5 до 1,7 в 2024 году?

— Это вполне реалистичная задача. Сейчас в России идет депопуляция, которая может привести к катастрофическим последствиям. Чтобы она прекратилась, по нашим оценкам, к 2035 году коэффициент рождаемости должен стать даже 2,1.

Это значит, что в обществе должно быть много семей с тремя и более детьми.

Для повышения рождаемости президент предложил очень сильные меры, например выплата маткапитала с рождением первого ребенка. Есть разные мнения на этот счет: некоторые считают, что надо платить больше с рождением второго и третьего, потому что первого рожают, как правило, и в отсутствие материальных стимулов. Однако наметилась тенденция: первые роды стали происходить поздно. Поэтому эта мера призвана снизить возраст рожениц, чтобы репродуктивный период у женщины увеличился и она успела родить второго и третьего. А льготная ипотека позволит молодым семьям не переступать черту бедности и оставаться на том же уровне с большим семейным счастьем.

Льготная ипотека позволит молодым семьям не переступать черту бедности и оставаться на том же уровне с большим семейным счастьем

Ежемесячные выплаты для детей в возрасте от трех до семи лет для малоимущих семей (доходы которых меньше прожиточного минимума в расчете на одного члена семьи), горячее питание в школах для всех — все это очень существенные меры поддержки. И мне кажется, этого достаточно, чтобы люди стали рожать второго. А те, у кого уже двое детей, чувствовали поддержку государства и стремились к третьему.

— Как многодетной матери реализоваться профессионально, если у нее нет времени ходить на работу? И как отцу многодетной семьи прокормить всех?

— Новые технологии позволяют работать дистанционно, из дома. На это можно тратить три-четыре часа в день — тогда у женщины будет возможность самореализации.

Но для государства гораздо важнее, чтобы мужья достаточно зарабатывали и содержали большую семью. Это лучше, чем ситуация, когда оба супруга работают за маленькую зарплату. Поэтому меры материального стимулирования отцов должны быть особо проработаны. Мы чаще говорим о помощи только матери, как бы программируя мать-одиночку. А нужно программировать общество на то, что многодетный неразведенный отец должен получать на работе существенные льготы.

Работодатель должен отдавать предпочтение многодетным отцам

Работодатель должен отдавать предпочтение многодетным отцам. Многодетные отцы, мне кажется, могут быть избавлены от части налогов. Работодателю выгодно не платить налог за многодетных: такой сотрудник дешевле. Кроме того, многодетный отец — более стабильный работник: ему семью надо содержать. Кроме того, воспитав детей, он принесет много больше в ВВП страны, чем такой же бездетный работник. А свой пенсионный фонд родитель четырех-пяти детей создаст дома: в старости дети ему помогут.

— А на какие еще аспекты демографической проблемы правительству стоит обратить внимание, на ваш взгляд?

— Невозможно заниматься демографией, не затронув вопроса абортов. Аборты статистически сильнее всего влияют на показатели рождаемости. Нам бы не хотелось, чтобы врачи отчитывались за количество сделанных абортов и получали за эту работу премии. На наш взгляд, врачи, которые делают аборты, не могут принимать роды.

Нужно вывести аборты из услуг по ОМС. Так мы на государственном уровне признаем, что аборт не норма

Патриарх Московский и вся Руси Кирилл говорил, что нужно вывести аборты из услуг по ОМС. Так мы на государственном уровне признаем, что аборт не норма, кроме случаев по медицинским показаниям, когда есть угроза жизни роженице. Но в России выросли поколения женщин, которые делали аборты. Поэтому нужна большая просветительская работа среди женщин и врачей.

— Какие еще просветительские проекты нужны? Или матпомощь решит остальные проблемы?

— Материальные меры все не решают. Например, в Норвегии, где материальное стимулирование молодых семей находится на заоблачном для нас пока уровне, коэффициент рождаемости 1,5, как и в России.

Поэтому мать, домохозяйка должна быть в обществе окружена заботой и уважением. Отношение к ней должно быть не хуже, чем к работающей, ведь для государства и общества она делает очень много, воспитывая детей.

Отношение в обществе к отцам тоже должно меняться в лучшую сторону. Человек должен понимать, что, когда он становится отцом, получает больше возможностей. Сейчас же горе-ученые поднимают возраст молодости до 35-40 лет и взрослые дядьки с бородами чувствуют себя школьниками.

Многодетность должна стать модной, чтобы у людей было понимание: по–настоящему крепкая семья — это когда вы завели третьего, четвертого ребенка. Это значит, что вы не будете разводиться, есть общие планы на далекое будущее, например строительство дома для всей большой семьи.

Мы предлагаем ввести преподавание в школах основ семейной жизни , где детям бы рассказывали об основах семейной психологии и о традиционной многодетной семье

Для изменения отношения в обществе к родительству и многодетности мы предлагаем ввести преподавание в школах основ семейной жизни , где детям бы рассказывали об основах семейной психологии и о традиционной многодетной семье.

Также требуется изменить работу телеканалов и Фонда кино. Телесериалы, фильмы, клипы — с телеэкранов должно уйти все, что противоречит идеям традиционной семьи и многодетности: реклама содержанок, разводов, абортов. Молодые люди должны видеть здоровые ролевые семейные модели поведения, которые по телевизору демонстрируют известные люди.

Мы бы хотели, чтобы были внесены изменения в регулирующие отрасль документы. Сейчас они не отражают меры поддержки семьи, о которых сказал президент. Творцам, работающим за государственный счет, нужно ставить задачи, соответствующие госполитике.

— А что делать с творцами, которые живут не за государственный счет, со СМИ?

— В редакционной политике СМИ должны быть пункты о том, что нельзя дискредитировать семью. Например, когда СМИ раскручивают историю про девочку, которую мать заперла на балконе, или про голодаюшего ребенка — что из этого следует? Нужно забрать детей в детские дома, потому что родители не справляются или читатели должны подумать, что лучше бы она не рожала? Или аудитория просто получит пример жестокого обращения к детям? Мы должны писать об успехах многодетных семей, о том, что, например, мальчик выиграл олимпиаду, а он десятый ребенок в семье. Надо делать что-то другое, а не собирать хайп. Всем понятно, что речь идет о рейтингах, что люди, к сожалению, любят "погорячее", но мы все равно должны стараться.

В редакционной политике СМИ должны быть пункты о том, что нельзя дискредитировать семью

— Многие предложения из послания президента Федеральному собранию почти дословно повторяют тезисы из "Стратегии народосбережения" ВРНС. До президента были доведены предложения ВРНС?

— Безусловно. На соборе присутствовал первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко. Сама стратегия обсуждалась и с ним, и с правительством.

Новый премьер-министр обозначил своим приоритетом выполнение задач, указанных президентом в послании. А первая задача, поставленная президентом, — демография. Поэтому мы рассчитываем, что эта задача станет приоритетом для всего правительства.

— Как сделать так, чтобы все новые законы и правительственные программы действительно учитывали демографические задачи?

— Мы думаем, что решением может стать практика демографического обоснования при принятии решений в ведомствах и правительстве, как сейчас делают экономическое обоснование. Если для каждого закона, правительственного постановления, программы нужно будет демографическое обоснование, очень быстро вся наша государственная машина настроится на вектор народосбережения.

Если для каждого закона, правительственного постановления, программы нужно будет демографическое обоснование, очень быстро вся наша государственная машина настроится на вектор народосбережения.

Вообще, все послание президента было посвящено революционному переходу от либеральной экономической доктрины, где каждый сам за себя, к социальному государству, как оно и прописано в Конституции.

Единственный выход — социальное государство, о котором говорит президент: богатые должны платить больше налогов, нести большую ответственность