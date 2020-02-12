Крупные ЧП в российских судах в 2004-2020 годах

12 февраля 2020 года в Чертановском суде Москвы экс-начальник одного из управлений центрального аппарата ФСИН Виктор Свиридов, находясь в зале судебного заседания, после оглашения приговора по делу о вымогательстве покончил с собой. Ему было назначено наказание ниже низшего предела – три года с отбыванием в колонии строгого режима.
16 января 2020 года в участок мирового суда на улице Энтузиастов в Новокузнецке пришел мужчина с ружьем. По данным следствия, его остановил судебный пристав, но мужчина выстрелил в него, а затем еще и в женщину. В результате чего от полученного ранения в живот скончался судебный пристав и была тяжело ранена женщина-свидетель по делу. Стрелявший задержан, возбуждено уголовное дело.
1 августа 2017 года в Московском областном суде произошла перестрелка, трое арестованных были убиты при попытке побега. В суде рассматривалось дело "банды ГТА". Пятеро подсудимых, находясь в лифте с двумя конвоирами, напали на них, повалили на пол и начали душить. После того, как потерпевшие потеряли сознание, участники банды освободились, завладели служебным оружием конвоиров, а вырвавшись из лифта, напали на сотрудников Росгвардии, которые находились в зале суда. В ходе начавшейся перестрелки один из сотрудников правоохранительных органов получил ранение, трое нападавших были ликвидированы, двое ранены, один из них скончался в медицинском учреждении.
1 ноября 2013 года в заседании мирового суда Кургана Михаил Вдовин, обвиняемый в нанесении побоев, двумя ручными гранатами подорвал себя вместе с приставом, попытавшимся его досмотреть до прохода в зал заседаний. В результате оба они погибли, еще два посетителя получили незначительные травмы.
18 декабря 2012 года в Воткинском районном суде Удмуртии женщина напала с ножом на старшего помощника Воткинского межрайонного прокурора Марину Лошкареву, которая была назначена государственным обвинителем на рассмотрение дела ее 16-летнего сына. Мать обвиняемого остановила для беседы Лошкареву, направлявшуюся в зал судебного заседания на оглашение приговора. Женщина стала душить работника прокуратуры шарфом и попыталась ударить ножом. Лошкаревой помог проходивший мимо судья.
6 июня 2012 года в Октябрьском райсуде Тамбова подсудимый, бывший заместитель начальника отдела информационных технологий инспекции Федеральной налоговой службы по Тамбову Андрей Ляшков, обвиняемый в мошенничестве, ударил ножом в живот и руку председательствующего судью, а также нанес ранение в руку другому судье. Как было установлено, подозреваемый пронес нож в здание суда за несколько дней до заседания, спрятав его в складной зонт.
В ночь на 2 июля 2011 года неизвестные обстреляли из гранатомета здание районного суда города Малгобек Игушетии, в котором находились сотрудники отдела вневедомственной охраны при районном ОВД, охранявшие объект. После этого рядом со зданием сработало самодельное взрывное устройство, мощностью около 10 килограммов тротила. Пострадавших не было. В результате взрыва здание суда получило повреждения.
В ночь на 3 сентября 2006 года произошел взрыв в здании Октябрьского районного суда Новосибирска. В нескольких окнах на первом этаже здания были обнаружены просверленные дыры, через которые была залита легковоспламеняющаяся жидкость. По версии правоохранительных органов, поджог суда был совершен с целью оказания давления на одного из судей либо чтобы уничтожить материалы уголовных дел. Взрывом частично разрушило стены двухэтажного здания, выбило стекла, пострадало 40 уголовных дел.
15 июня 2005 года в Приморском районном суде Петербурга произошел взрыв во время вынесения приговора трем бывшим сотрудникам правоохранительных органов, обвинявшимся по статьям "хулиганство" и "превышении служебных полномочий". При оглашении приговора, в соответствии с которым обвиняемые, находившиеся под подпиской о невыезде, должны были быть взяты под стражу, один из них – Андрей Лапин взорвал гранату. В результате взрыва пострадали 12 человек. Один из них – сотрудник патрульно-постовой службы – скончался на месте происшествия. Остальные, в том числе судья, секретарь, сотрудники Приморского РУВД, службы судебных приставов и двое адвокатов получили ранения различной степени тяжести. У самого подсудимого оторвало руку. В июне 2006 года Андрей Лапин был приговорен к 20 годам строгого режима. Его признали виновным сразу по четырем статьям, в том числе – "покушение на судью", "убийство" и "причинение телесных повреждений".
22 октября 2004 года в Заводском районе Грозного в зале федерального суда взорвался бытовой газ. В результате ЧП пострадали четыре человека, в том числе судья и судебный пристав. Документация не пострадала.
25 февраля 2004 года в зале Братского городского суда в Иркутской области два сотрудника милиции во время оглашения приговора по их делу, угрожая пистолетом и гранатой, потребовали предоставить им транспорт и беспрепятственный выезд из города. Мужчины находились под подпиской о невыезде и проходили по делу об избиении в 2000 году доставленного в вытрезвитель мужчины, который скончался от полученных травм. Во время оглашения приговора один из них выстрелил из пистолета в сторону судьи, однако отрикошетившая от стены пуля попала стрелку в голову. Второй милиционер вырвал чеку и с зажатой в руке гранатой был вывезен на берег Братского водохранилища, где выбросил гранату, а затем застрелился. 10 апреля стало известно, что выживший стрелок был оправдан присяжными Иркутского областного суда.
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