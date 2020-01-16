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Очевидец рассказал о стрельбе в здании суда в Новокузнецке
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РИА Новости

Очевидец рассказал о стрельбе в здании суда в Новокузнецке

12:30 16.01.2020 (обновлено: 15:15 16.01.2020)
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© СК РФ / Перейти в фотобанкЗдание с судебным участком мирового судьи Новокузнецка, где вооруженный мужчина убил судебного пристава и тяжело ранил свидетеля-женщину
Здание с судебным участком мирового судьи Новокузнецка, где вооруженный мужчина убил судебного пристава и тяжело ранил свидетеля-женщину
© СК РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Мужчина по имени Владимир, находившийся в момент атаки в суде, рассказал "360", что подозреваемый в стрельбе в здании мирового суда в Новокузнецке открыл огонь после завершения заседания.
После разбирательства между истцом и ответчиком, по словам очевидца, один из них "спустился на этаж", взял ружье, а затем вернулся и "застрелил того насмерть".
Ранее утром в участок мирового суда на улице Энтузиастов в Новокузнецке пришел мужчина с ружьем. По данным следствия, его остановил судебный пристав, но мужчина выстрелил в него, а затем еще и в женщину.
Пристав скончался, женщину доставили в больницу, где ее прооперировали.
Стрелявшего задержали. Возбуждено уголовное дело.
Опубликовано видео с места стрельбы в здании суда в Новокузнецке
Вчера, 08:45
Опубликовано видео с места стрельбы в здании новокузнецкого суда
170210149
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Следственный комитет РФНовокузнецкПроисшествия
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Следственные действия в судебном участке мирового судьи Новокузнецка, где вооруженный мужчина убил судебного пристава и тяжело ранил свидетеля-женщину
Источник рассказал о мотивах стрелявшего в суде Новокузнецка
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