Очевидец рассказал о стрельбе в здании суда в Новокузнецке

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Мужчина по имени Владимир, находившийся в момент атаки в суде, рассказал "360", что подозреваемый в стрельбе в здании мирового суда в Новокузнецке открыл огонь после завершения заседания.
После разбирательства между истцом и ответчиком, по словам очевидца, один из них "спустился на этаж", взял ружье, а затем вернулся и "застрелил того насмерть".
Ранее утром в участок мирового суда на улице Энтузиастов в Новокузнецке пришел мужчина с ружьем. По данным следствия, его остановил судебный пристав, но мужчина выстрелил в него, а затем еще и в женщину.
Пристав скончался, женщину доставили в больницу, где ее прооперировали.
Стрелявшего задержали. Возбуждено уголовное дело.