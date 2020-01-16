Очевидец рассказал о стрельбе в здании суда в Новокузнецке

Здание с судебным участком мирового судьи Новокузнецка, где вооруженный мужчина убил судебного пристава и тяжело ранил свидетеля-женщину

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Мужчина по имени Владимир, находившийся в момент атаки в суде, рассказал " Мужчина по имени Владимир, находившийся в момент атаки в суде, рассказал " 360 ", что подозреваемый в стрельбе в здании мирового суда в Новокузнецке открыл огонь после завершения заседания.

После разбирательства между истцом и ответчиком, по словам очевидца, один из них "спустился на этаж", взял ружье, а затем вернулся и "застрелил того насмерть".

Ранее утром в участок мирового суда на улице Энтузиастов в Новокузнецке пришел мужчина с ружьем. По данным следствия, его остановил судебный пристав, но мужчина выстрелил в него, а затем еще и в женщину.

Пристав скончался, женщину доставили в больницу, где ее прооперировали.