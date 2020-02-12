Мосгорсуд подтвердил смерть экс-главы управления ФСИН Свиридова

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Экс-начальник управления ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой в суде после оглашения приговора по делу о вымогательстве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
По ее словам, инцидент произошел в Чертановском суде, подсудимый предпринял попытку самоубийства "после того, как судья огласил назначенное наказание". "Он не выжил", - сказала Солопова.
Она отметила, что наказание было назначено ниже низшего предела - 3 года с отбыванием в колонии строгого режима.
"Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 163 УК РФ (санкции предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы). Осуждённый признан виновным в вымогательстве в особо крупном размере", - заявила Солопова.
По ее словам, на месте работают сотрудники полиции и Следственного комитета.