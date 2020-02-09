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2020-02-09T03:22+0300
https://ria.ru/20200209/1564446768.html
"Языковая инквизиция": Поклонская сравнила Украину с пиратами Сомали
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РИА Новости

"Языковая инквизиция": Поклонская сравнила Украину с пиратами Сомали

03:22 09.02.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская во время сессии "Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе" в рамках медиаконференции RT MEDIA TALK
Наталья Поклонская во время сессии Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе в рамках медиаконференции RT MEDIA TALK
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская раскритиковала языковую политику на Украине, заявив, что в стране настала так называемая "диктатура демократии". Об этом она написала в своем Telegram-канале.

"Скоро от Украины будут шарахаться все приграничные страны, будто рядом с ними живут пираты из Сомали", – считает парламентарий.

По словам политика, до 2014 года на Украине не возникало вопросов, на каком языке говорят граждане. После событий на Майдане ситуация резко поменялась. Депутат подчеркивает, что в стране пытаются заставить граждан забыть свой родной язык и заговорить по-украински.

"В Киеве почти все было на русском: от цен в магазинах до заголовков в газетах. В Закарпатье – на венгерском. А теперь просто так не выйдет", – отметила она.

По ее мнению, дело может дойти до абсурда, когда "языковая инквизиция" начнет распространяться на животных.

"Наверное, скоро и кошечек начнут проверять: а почему они мяукают не на державной мове? Я себе представляю такую языковую инквизицию для животных. Пан Порошенко пойдет допрашивать хрюшек – ему привычно быть в свинском состоянии. Будет лазить с фонариком по сараям и заставлять боровов хрюкать по-украински", – шутливо пишет Поклонская.

Закон "О полном общем среднем образовании"

Парламент Украины на заседании в четверг отказался отменить закон "О полном общем среднем образовании", который позволяет существенно сократить обучение в школах на языках нацменьшинств, в том числе русском, теперь документ может быть передан на подпись главе государства Владимиру Зеленскому. Рада приняла этот закон в середине января.
В соответствии с законом право получать образование на родном языке на протяжении всего времени обучения в средней школе имеют только представители коренных народов, к которым на Украине относят крымских татар, караимов и крымчаков. Меньшинства, говорящие на языках стран Евросоюза, будут учиться на родном языке до пятого класса, а затем время преподавания на украинском постепенно увеличивается с 20 до 60 процентов к девятому классу. При этом для русскоговорящих детей эта доля еще выше – не менее 80 процентов после пятого класса.
Ученики на торжественной линейке, посвященной Дню знаний в Киеве
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По словам депутата Верховной рады от "Оппозиционной платформы – за жизнь" Наталии Королевской, партия намерена обратиться в Конституционный суд с просьбой признать дискриминационными некоторые норма закона о среднем образовании, так как они нарушают права русскоязычных граждан страны.
Ранее Россия призвала международные правозащитные институты ООН, ОБСЕ и Совета Европы дать адекватную оценку действиям украинских властей в связи с дискриминацией русского языка с принятием на Украине закона "Об общем среднем образовании".
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
16 декабря 2019, 03:56
В Раде заявили, что на Украине русский язык "знают лучше" россиян
6230015
Обсудить 4
Ситуация на УкраинеНаталья ПоклонскаяЕвромайданПетр ПорошенкоНаталия КоролевскаяГосдума РФЕвросоюзВладимир ЗеленскийСомалиРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
уже в России давно работает а всё на украину смотрит... че ты туда лезешь? своей страной занимайся!!! тебе за это зарплату платят
9 февраля, 03:37
sergeyleshchov
600024
Эта особь изменила присяге и более того перешла на сторону оккупанта. Предатель и подлец не уважаем ни когда
9 февраля, 06:09
Alex Kharko
200027
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