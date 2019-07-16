На Украине вступил в силу закон о госязыке

КИЕВ, 16 июл - РИА Новости. Закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни во вторник вступил в силу на Украине, однако ряд пунктов начнут действовать в течение нескольких лет. Документ подписывал в мае тогда еще президент страны Петр Порошенко. Сменивший его на этом посту Владимир Зеленский до избрания обещал провести ревизию закона на предмет соответствия конституции. А после избрания пообещал, что будет защищать украинский язык.

Оппозиция считает, что этот закон раскалывает общество и лишит русский и другие языки национальных меньшинств защиты, предусмотренной в конституции Украины, отнимет у русскоязычных украинцев право занимать госдолжности. Представители оппозиционных партий оспорили закон в Конституционном суде.

Говорить по-украински

Парламент Украины в апреле принял закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование только украинского языка практически во всех сферах жизни - он должен стать обязательным для органов госвласти и местного самоуправления, всех учебных заведений, больниц и сферы обслуживания. Административную ответственность же за нарушение закона отложили на три года.

Закон предполагает создание специальной "языковой комиссии", которая будут следить за применением украинского языка. Кроме того, предлагается ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень его знания. Однако законом не предусмотрены штрафы или иной вид наказания за общение на русском или ином языке, кроме украинского.

Закон будет регулировать применение украинского языка как единственного государственного во всех сферах общественной жизни на всей территории страны. Исключения будут касаться только частного общения и религиозных обрядов.

В соответствии с документом, свободно владеть украинским языком должно не только высшее руководство страны — президент, премьер и члены кабмина, – но и депутаты, педагоги, медицинские работники, адвокаты и нотариусы.

Тот, кто намерен получить украинское гражданство, обязан подтвердить соответствующий уровень владения государственным языком, сдав экзамен. Требования к уровню владения им определяет Национальная комиссия по стандартам госязыка.

В соответствии с законом, чиновники обязаны использовать украинский язык во время заседаний, мероприятий, встреч и рабочего общения. Сотрудники органов госвласти должны использовать версии компьютерных программ с интерфейсом на государственном языке. Интернет-сайты, страницы в социальных сетях госорганов, предприятий и государственных СМИ должны будут вестись на украинском языке.

Использование украинского языка также будет обязательным в судебном процессе, армии, органах правопорядка, рекламе, в ходе предвыборной кампании и проведении референдумов.

Образование во всех учебных заведениях страны также будет осуществляться на государственном языке. Представителям коренных народов и нацменьшинств, а также иностранцам создаются условия для изучения госязыка на специальных курсах.

В сфере здравоохранения и в сфере услуг языком общения является украинский, однако по просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться на другом языке, приемлемом для обеих сторон.

При этом правительство намерено через полгода внести в Раду другой закон, который будет касаться языков нацменьшинств.

Язык на ТВ и в культуре

Украинский язык теперь будет доминировать в культурной и образовательной сферах. Все концерты и культурные массовые мероприятия будут проводиться на украинском языке - в частности, ведущие должны говорить на государственном языке либо должен быть обеспечен синхронный перевод. Применение других языков во время культурных мероприятий разрешается в том случае, если это оправдано "художественным, творческим замыслом организатора мероприятия".

Все иностранные фильмы будут дублироваться либо озвучиваться на украинском языке.

"Кинотеатры могут демонстрировать иностранные фильмы на языке оригинала, сопровождая субтитрами на украинском языке", - говорится в тексте закона. Доля сеансов таких фильмов не может превышать 10% в месяц, а киноафиши и входные билеты должны печататься на государственном языке.

Доля вещания на государственном языке на ТВ должна составлять не менее 90% в промежутке между 7.00 и 18.00 и между 18.00 и 22.00 (совпадает с мск).

Дублироваться также должны все телерадиопрограммы, если они транслируются не на украинском языке. Исключение предлагают сделать только для песен. Закон допускает вещание на других языках для "удовлетворения потребностей национальных меньшинств либо иностранной аудитории", однако суммарная продолжительность иностранных телерадиопрограмм не может превышать 10% от времени суточного вещания.

Все газеты и журналы должны издаваться либо на украинском, либо на двух языках, один из которых украинский. Доля изданных на украинском языке газет и журналов должна составлять не менее 50% от общего объема продукции. При этом закон не регулирует обязательное применение украинского языка для интернет-СМИ.

Языковая комиссия и штрафы

Одним из главных новшеств закона является создание Национальной комиссии по стандартам государственного языка. Ее деятельность будет координироваться кабмином через министра образования и науки.

Новый орган будет определять требования, методы и порядок проверки уровня владения государственным языком чиновниками и желающими получить гражданство Украины. Сертификат, который начнут выдавать по результатам экзамена на знание госязыка, будет действовать бессрочно. Например, его должен будет получить кандидат в президенты.

Закон предполагает создание специальной должности уполномоченного по защите госязыка. Любой гражданин Украины сможет обратиться к нему с жалобой относительно несоблюдения стандартов украинского языка и нарушения норм данного закона.

Если "языковая комиссия" зафиксирует нарушение языкового законодательства, нарушителей могут штрафовать в размере от 200 до 700 необлагаемых минимумов доходов граждан - от 3,4 тысячи до 11,9 тысячи гривен (от 128 долларов до 450 долларов). Однако председатель комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий заявил, что эту административную ответственность отложили на три года.

Ко второму чтению из документа изъяли скандальную норму об уголовном наказании за нарушение закона. В частности, публичное унижение или презрение к украинскому языку предлагалось считать равнозначным надругательству над государственными символами Украины. За такие действия хотели предусмотреть арест на срок до шести месяцев или лишение свободы на срок до трех лет. Однако позже от этой идеи отказались.

Оппозиция оспорила в КС

Конституционный суд Украины в конце июня получил обращение 51 оппозиционного депутата Верховной рады с просьбой признать неконституционным закон о госязыке.

Иск подготовили депутаты Рады от "Оппозиционного блока" Александр Долженков и сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" в Верховной раде Вадим Новинский.

Депутаты считают, что ряд статей закона нарушают права граждан на использование родного языка, ограничивают доступ граждан к культурной продукции на родном языке и создают атмосферу нетерпимости к языковому разнообразию.

Кроме того, по их мнению, законом не регулируется порядок применения языков национальных меньшинств на Украине.

В тексте конституционного представления также отмечается, что некоторые положения закона "фактически означают дискриминацию русскоязычных граждан по языковому признаку".

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко считает, что признание КС Украины неконституционным закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" может привести в новому "майдану".

Русский язык без статуса

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан в интервью украинским СМИ заявил, что русский язык в Донецке и Луганске мог бы стать региональным при условии, что государственным языком будет украинский, а территория Донбасса будет в составе Украины. При этом Богдан выступает против того, чтобы сделать русский вторым государственным. Спикер Верховной рады Андрей Парубий возмутился такими планами и заявил, что парламент не допустит возвращения русскому языку статуса регионального.

Представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук также поспешил заверить, что заявление Богдана не совпадает с программой президентской партии "Слуга народа".

"Мне кажется, следует рассматривать (заявление Богдана - ред.) как личную позицию Андрея Богдана, поскольку она не совсем коррелирует с тем, что заявлено в программе нашей партии. Для нас определяющим является положение конституции Украины, согласно которой единственным государственным языком на Украине является украинский язык", - заявил Стефанчук.

Президент страны Зеленский часто во время публичных выступлений использует сразу два языка - украинский и русский. По его словам, таким образом он демонстрирует, что на Украине нет дискриминации русского языка.

В частности, во время выступления в Краматорске Донецкой области президент перешел на русский язык, чтобы продемонстрировать: никто не мешает на нем говорить в Донбассе. По данным открытых источников, почти три четверти жителей, в частности, Донецкой области, считают русский язык родным.

"В последние годы есть много разговоров о том, что якобы в Донбассе запрещают говорить на русском языке, начинают говорить, что притесняют русский язык. Даже кто-то говорит, что нужно ехать на танках, чтобы защищать всех. Поэтому, чтобы больше не было манипуляций по этому поводу, если вы не против, я продолжу на русском языке", - заявил Зеленский.