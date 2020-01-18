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Россия призвала ООН и ОБСЕ оценить украинский закон об образовании
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РИА Новости

Россия призвала ООН и ОБСЕ оценить украинский закон об образовании

11:22 18.01.2020 (обновлено: 13:54 18.01.2020)
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© РИА Новости / Григорий ВасиленкоУченики киевской гимназии во время урока
Ученики киевской гимназии во время урока
© РИА Новости / Григорий Василенко
Ученики киевской гимназии во время урока. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Москва призвала международные правозащитные институты ООН, ОБСЕ и Совета Европы дать оценку украинскому закону "Об общем среднем образовании" и продолжающейся дискриминации русского языка на Украине.
"С сожалением констатируем, что, несмотря на рекомендации Венецианской комиссии Совета Европы "обеспечить необходимый баланс" в языковой сфере и обещания киевских властей их исполнить, на деле ничего не изменилось — русский язык на Украине продолжает подвергаться двойной дискриминации", — говорится в комментарии российского МИД.
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В ведомстве отметили, что в соответствии с законом право получать образование на родном языке на протяжении всего времени обучения в средней школе имеют только представители коренных народов, к которым на Украине относят крымских татар, караимов и крымчаков. Меньшинства, говорящие на языках стран Евросоюза, будут учиться на родном языке до пятого класса, а затем время преподавания на украинском постепенно увеличивается с 20 до 60 процентов к девятому классу. При этом для русскоговорящих детей эта доля еще выше — не менее 80 процентов после пятого класса. Помимо русского, под эти меры попадают еще белорусский язык и идиш.
"Таким образом, официальный Киев продолжает идти по пути насильственной украинизации, ассимиляции неукраиноязычного населения в нарушение конституции страны и обязательств в сфере защиты прав человека и национальных меньшинств", — заключили в МИД.
Верховная рада приняла закон "О полном общем среднем образовании" 17 января. Его еще должен подписать президент Владимир Зеленский.
Кроме того, с осени 2017 года на Украине действует закон "Об образовании", в соответствии с которым учиться на языках нацменьшинств можно в детском саду и начальной школе, параллельно изучая государственный язык. С пятого класса языки нацменьшинств можно изучать только как отдельную дисциплину. Венецианская комиссия отмечала, что этот закон не предлагает решений для языков, которые не входят в число официальных языков ЕС, в том числе для русского — как "наиболее широко используемого негосударственного языка", и это говорит о дискриминации.
Сейчас на Украине насчитывается около 200 русских школ, c сентября все они должны стать украиноязычными.
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ОБСЕМИД РФЕвросоюзСовет ЕвропыВладимир ЗеленскийООНРоссияУкраинаВ мире
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18 января, 11:50
maks.chuprin.87
58530004
А в России у нас есть школы где на украинском преподают? Украина независимое признанное всеми государство, у них есть свой язык.
18 января, 11:58
Серж Титявский
6000015
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