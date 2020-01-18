Россия призвала ООН и ОБСЕ оценить украинский закон об образовании

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Москва призвала международные правозащитные институты ОБСЕ и Москва призвала международные правозащитные институты ООН Совета Европы дать оценку украинскому закону "Об общем среднем образовании" и продолжающейся дискриминации русского языка на Украине.

"С сожалением констатируем, что, несмотря на рекомендации Венецианской комиссии Совета Европы "обеспечить необходимый баланс" в языковой сфере и обещания киевских властей их исполнить, на деле ничего не изменилось — русский язык на Украине продолжает подвергаться двойной дискриминации", — говорится в комментарии российского МИД.

В ведомстве отметили, что в соответствии с законом право получать образование на родном языке на протяжении всего времени обучения в средней школе имеют только представители коренных народов, к которым на Украине относят крымских татар, караимов и крымчаков. Меньшинства, говорящие на языках стран Евросоюза, будут учиться на родном языке до пятого класса, а затем время преподавания на украинском постепенно увеличивается с 20 до 60 процентов к девятому классу. При этом для русскоговорящих детей эта доля еще выше — не менее 80 процентов после пятого класса. Помимо русского, под эти меры попадают еще белорусский язык и идиш.

"Таким образом, официальный Киев продолжает идти по пути насильственной украинизации, ассимиляции неукраиноязычного населения в нарушение конституции страны и обязательств в сфере защиты прав человека и национальных меньшинств", — заключили в МИД.

Верховная рада приняла закон "О полном общем среднем образовании" 17 января. Его еще должен подписать президент Владимир Зеленский.

Кроме того, с осени 2017 года на Украине действует закон "Об образовании", в соответствии с которым учиться на языках нацменьшинств можно в детском саду и начальной школе, параллельно изучая государственный язык. С пятого класса языки нацменьшинств можно изучать только как отдельную дисциплину. Венецианская комиссия отмечала, что этот закон не предлагает решений для языков, которые не входят в число официальных языков ЕС, в том числе для русского — как "наиболее широко используемого негосударственного языка", и это говорит о дискриминации.