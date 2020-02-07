Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-07T14:14+0300
https://ria.ru/20200207/1564399022.html
В Раде обжалуют закон, позволяющий сократить обучение на русском языке
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/6/1564348740_0:0:1202:677_1036x0_80_0_0_9d047e97816bdf5183e389a9d15ef322.jpg
РИА Новости

В Раде обжалуют закон, позволяющий сократить обучение на русском языке

14:14 07.02.2020
343
© Стоп-кадр трансляции заседания Верховной рады УкраиныПотасовка во время заседания Верховной рады Украины
Потасовка во время заседания Верховной рады Украины
© Стоп-кадр трансляции заседания Верховной рады Украины
КИЕВ, 7 фев - РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа – за жизнь" намерена обратиться в Конституционный суд с просьбой признать дискриминационными некоторые норма закона о среднем образовании, так как они нарушают права русскоязычных граждан страны, заявила депутат Верховной рады от этой партии Наталия Королевская.
Парламент Украины на заседании в четверг отказался отменить закон "О полном общем среднем образовании", который позволяет существенно сократить обучение в школах на языках нацменьшинств, в том числе русском, теперь документ может быть передан на подпись главе государства Владимиру Зеленскому. Рада приняла этот закон в середине января. После этого депутаты фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" зарегистрировали проект постановления об отмене голосования за этот закон, считая, что он противоречит конституции и нарушает права национальных меньшинств.
Зимняя сессия ПАСЕ в Страсбурге
31 января, 16:00
На Украине оценили решение депутата Рады поддержать Россию в ПАСЕ
"Мы хотим иметь право учить своих детей на том языке, на котором мы хотим, чтобы они учились, право читать книги на том языке, на котором хотим, смотреть фильмы. Мы не хотим чувствовать сегодня в нашей стране вторым сортом. Поэтому "Оппозиционная платформа - За жизнь" обращается в Конституционный суд и мы начинаем подготовку и сбор подписей, чтобы отменить дискриминационную норму по отношению к русскоязычным семьям в нашей стране. Никто не имеет права рассказывать нам, на каком языке любить свою любимую Украину", - сказала Королевская на брифинге в Верховной раде в пятницу.
Для направления обращения в Конституционный суд необходимо собрать подписи 45 депутатов парламента.
Закон "О полном среднем образовании" предусматривает три модели изучения украинского языка в школах. Первая модель предусмотрена для коренных народов Украины, не проживающих в языковой среде своего языка и не имеющих государства. Прежде всего, речь идет о крымских татарах. Для них заложено обучение на языке коренного народа с 1 до 11 (12) класса наряду с основательным изучением украинского языка.
Вадим Рабинович
6 февраля, 21:00
В Раде заподозрили команду Зеленского в подготовке побега
Вторая модель - для школ с обучением на языке национальных меньшинств, языки которых относятся к языкам Евросоюза. В зависимости от языковой группы и речевой среды, использование этой модели может быть разное, в частности, на родном языке наряду с изучением государственного, они будут учиться в начальной школе. С 5 класса не менее 20% годового объема учебного времени должно преподаваться на украинском языке с постепенным увеличением объема, чтобы в 9 классе достичь отметки в размере не менее 40% предметов, которые изучаются на государственном языке. Со старшей школы не менее 60% годового объема учебного времени в этих заведениях должно читаться на государственном языке.
Третья модель будет работать для остальных национальных общин Украины. В частности, она касается нацменьшинств, язык которых относится к одной из украинских языковых семей, а также проживающих преимущественно в среде собственного языка (русский язык). Там начальная школа также будет преподаваться на языке меньшинства вместе с изучением украинского, а с 5 класса не менее 80% учебного времени будет читаться на государственном языке.
Ранее Россия призвала международные правозащитные институты ООН, ОБСЕ и Совета Европы дать адекватную оценку действиям украинских властей в связи с дискриминацией русского языка с принятием на Украине закона "Об общем среднем образовании".
Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко во время заседания Верховной рады Украины. 6 февраля 2020
6 февраля, 15:32
Тимошенко повредила палец во время попытки блокировать президиум Рады
1100000
Обсудить 0
Оппозиционная платформа - За жизньНаталия КоролевскаяВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Рекомендуем
Кадр из сериала Игра престолов
Фанаты нашли "лазейку" в сюжете сериала "Игра престолов"
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Токаев рассказал о массовой драке на юге Казахстана
Отвал соли на озере Сасык-Сиваш под Евпаторией
Поклонская обвинила Украину в уничтожении озера на границе с Крымом
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн
Хинштейн предложить представить Хайруллина к награде посмертно
Производство питьевой бутилированной воды
В Липецке первоклассникам из бедных семей запрещали пить из кулера
Президент Молдавии Игорь Додон
Додон заявил, что готов предоставить Приднестровью широкую автономию
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская перед началом первого заседания осенней сессии Государственной Думы
Поклонская сравнила Зеленского с персонажем советской комедии
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко
Ляшко рассказал о газовом обмане украинцев
Израильский истребитель F-16
В Сирии при авиаударе Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер
В Италии сошел с рельсов скоростной поезд Frecciarossa
В Италии началась всеобщая забастовка железнодорожников
Данила Козловский в 6 сезоне сериала Викинги
Зрители комментируют игру Данилы Козловского в "Викингах"
Угольный разрез в Кемеровской области
В Кузбассе прокомментировали отказ Польши от покупки российского угля
Айрат Хайруллин
Депутат Госдумы Хайруллин погиб при крушении вертолета в Татарстане
Здание Центрального банка РФ в Москве
В ЦБ оценили влияние реализации мер послания Путина на инфляцию
Полиция в Китае
В Китае завели дело против женщины, скрывавшей поездку в Ухань
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:47В НАТО заявили о российской угрозе в космосе
06:46СМИ: минюст США прекратил расследование против автопроизводителей
06:19Четвертый сезон "Очень странных дел" станет последним
06:07Онколог назвал способ снизить риск заболевания раком
06:04Буттиджич поспорил с Байденом о необходимости изменений в партии
05:59Байден прокомментировал итоги голосования в Айове
05:27В Японии среди заразившихся коронавирусом на лайнере нет россиян
05:26Названы вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей
05:21Окраины Алеппо опустели из-за обстрелов боевиков
05:04В Луизиане 200 человек заразились норовирусом после посещения казино
04:46Инвестор из США объяснил, стоит ли сейчас покупать акции Tesla
04:36Отельер рассказал, как наводнение отразилось на туризме в Венеции
04:24Историк из Франции проведет раскопки на местах сражений Крымской войны
04:22Познер оценил идею упростить получение гражданства России иностранцам
04:20В Липецке первоклассникам из бедных семей запрещали пить из кулера
04:17На лайнере в Японии выявили еще три случая заражения коронавирусом
04:09Российские банки заранее подготовились к снижению ключевой ставки ЦБ
04:04Ляшко рассказал о газовом обмане украинцев
03:58В Госдуме предложили разработать рекомендации по здоровому питанию
03:50СМИ: Дженнифер Энистон поужинала с бывшим возлюбленным
Лента новостейМолния