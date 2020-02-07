В Раде обжалуют закон, позволяющий сократить обучение на русском языке

КИЕВ, 7 фев - РИА Новости. Украинская партия " Украинская партия " Оппозиционная платформа – за жизнь " намерена обратиться в Конституционный суд с просьбой признать дискриминационными некоторые норма закона о среднем образовании, так как они нарушают права русскоязычных граждан страны, заявила депутат Верховной рады от этой партии Наталия Королевская

Парламент Украины на заседании в четверг отказался отменить закон "О полном общем среднем образовании", который позволяет существенно сократить обучение в школах на языках нацменьшинств, в том числе русском, теперь документ может быть передан на подпись главе государства Владимиру Зеленскому . Рада приняла этот закон в середине января. После этого депутаты фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" зарегистрировали проект постановления об отмене голосования за этот закон, считая, что он противоречит конституции и нарушает права национальных меньшинств.

"Мы хотим иметь право учить своих детей на том языке, на котором мы хотим, чтобы они учились, право читать книги на том языке, на котором хотим, смотреть фильмы. Мы не хотим чувствовать сегодня в нашей стране вторым сортом. Поэтому "Оппозиционная платформа - За жизнь" обращается в Конституционный суд и мы начинаем подготовку и сбор подписей, чтобы отменить дискриминационную норму по отношению к русскоязычным семьям в нашей стране. Никто не имеет права рассказывать нам, на каком языке любить свою любимую Украину", - сказала Королевская на брифинге в Верховной раде в пятницу.

Для направления обращения в Конституционный суд необходимо собрать подписи 45 депутатов парламента.

Закон "О полном среднем образовании" предусматривает три модели изучения украинского языка в школах. Первая модель предусмотрена для коренных народов Украины, не проживающих в языковой среде своего языка и не имеющих государства. Прежде всего, речь идет о крымских татарах. Для них заложено обучение на языке коренного народа с 1 до 11 (12) класса наряду с основательным изучением украинского языка.

Вторая модель - для школ с обучением на языке национальных меньшинств, языки которых относятся к языкам Евросоюза. В зависимости от языковой группы и речевой среды, использование этой модели может быть разное, в частности, на родном языке наряду с изучением государственного, они будут учиться в начальной школе. С 5 класса не менее 20% годового объема учебного времени должно преподаваться на украинском языке с постепенным увеличением объема, чтобы в 9 классе достичь отметки в размере не менее 40% предметов, которые изучаются на государственном языке. Со старшей школы не менее 60% годового объема учебного времени в этих заведениях должно читаться на государственном языке.

Третья модель будет работать для остальных национальных общин Украины. В частности, она касается нацменьшинств, язык которых относится к одной из украинских языковых семей, а также проживающих преимущественно в среде собственного языка (русский язык). Там начальная школа также будет преподаваться на языке меньшинства вместе с изучением украинского, а с 5 класса не менее 80% учебного времени будет читаться на государственном языке.