Дело россиянки Миры Тэрада (Оксаны Вовк)

15 декабря 2018 года при прохождении пограничного контроля в аэропорту Хельсинки (Финляндия) была задержана россиянка Мира Тэрада (до 2017 года Оксана Вовк, 1988 года рождения), следовавшая из Санкт-Петербурга транзитом в Испанию.

По данным финских властей, задержание было произведено на основании ордера Интерпола по обращению американских властей.

Власти США обвинили ее в том, что в период проживания в стране с 2013 по 2016 года она нарушила законодательство в сфере борьбы с распространением наркотиков и отмыванием денег. Свою вину россиянка отрицала.

По словам матери обвиняемой, в 2015-2016 годах ее дочь училась в Америке в университете, вышла там замуж. В 2016 году она вернулась в Россию, где работала в IT-компании.

В соответствии с финско-американским соглашением о взаимной выдаче преступников, финские власти потребовали у американской стороны доказательства обоснованности обвинений, крайний срок предоставления которых составил 29 января 2019 года.

Россиянке был назначен бесплатный адвокат, а также предоставлена возможность звонить в посольство России и родственникам.

25 января 2019 года Минюст Финляндии получил запрос США об экстрадиции Миры Тэрада. 20 июня 2019 года она была экстрадирована в США.

В октябре 2019 года в аэропорту "Пулково" в Санкт-Петербурге задержали бывшего мужа россиянки Алета Тэрада и по решению суда выдворили из России и передали США. Алета Тэраду обвиняют в США в организации транспортировки и сбыта наркотиков в крупном размере.

5 декабря 2019 года в американском суде россиянка признала себя виновной в отмывании денег.

Тэрада подписала заявление, в котором признала, что она и ее бывший муж Алет Тэрада получали деньги за продажу кокаина от своих сообщников по делу. При этом федеральный судья Клод Хилтон снял с нее обвинения в контрабанде наркотиков.

6 февраля 2020 года обвинение в США предложило приговорить Миру Тэраду к 46 месяцам (3 года и 10 месяцев) заключения по обвинению в отмывании денежных средств. Согласно заявлению прокуроров, женщина и ее муж Алет Тэрада продавали кокаин двум неназванным сообщникам, за что получили более 78 тысяч долларов. Суд установил, что Тэрада путешествовала в одной машине с соучастником преступной схемы, в автомобиле было спрятано около 1 килограмма кокаина

Приговор будет оглашен 7 февраля 2020 года.