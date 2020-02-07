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Дело россиянки Миры Тэрада (Оксаны Вовк)
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РИА Новости

Дело россиянки Миры Тэрада (Оксаны Вовк)

03:55 07.02.2020
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© AP Photo / Jacquelyn MartinСтатуя Фемиды у здания федерального суда в городе Александрия, штат Вирджиния, США
Статуя Фемиды у здания федерального суда в городе Александрия, штат Вирджиния, США
© AP Photo / Jacquelyn Martin
15 декабря 2018 года при прохождении пограничного контроля в аэропорту Хельсинки (Финляндия) была задержана россиянка Мира Тэрада (до 2017 года Оксана Вовк, 1988 года рождения), следовавшая из Санкт-Петербурга транзитом в Испанию.
По данным финских властей, задержание было произведено на основании ордера Интерпола по обращению американских властей.
Власти США обвинили ее в том, что в период проживания в стране с 2013 по 2016 года она нарушила законодательство в сфере борьбы с распространением наркотиков и отмыванием денег. Свою вину россиянка отрицала.
По словам матери обвиняемой, в 2015-2016 годах ее дочь училась в Америке в университете, вышла там замуж. В 2016 году она вернулась в Россию, где работала в IT-компании.
В соответствии с финско-американским соглашением о взаимной выдаче преступников, финские власти потребовали у американской стороны доказательства обоснованности обвинений, крайний срок предоставления которых составил 29 января 2019 года.
Россиянке был назначен бесплатный адвокат, а также предоставлена возможность звонить в посольство России и родственникам.
Защитой была подана апелляция, однако 2 января 2019 года на втором заседании суда стало известно, что суд финского города Вантаа отказался освободить женщину под подписку о невыезде. 18 января 2019 года суд повторно принял решение оставить россиянку под стражей.
25 января 2019 года Минюст Финляндии получил запрос США об экстрадиции Миры Тэрада. 20 июня 2019 года она была экстрадирована в США.
В октябре 2019 года в аэропорту "Пулково" в Санкт-Петербурге задержали бывшего мужа россиянки Алета Тэрада и по решению суда выдворили из России и передали США. Алета Тэраду обвиняют в США в организации транспортировки и сбыта наркотиков в крупном размере.
5 декабря 2019 года в американском суде россиянка признала себя виновной в отмывании денег.
Тэрада подписала заявление, в котором признала, что она и ее бывший муж Алет Тэрада получали деньги за продажу кокаина от своих сообщников по делу. При этом федеральный судья Клод Хилтон снял с нее обвинения в контрабанде наркотиков.
6 февраля 2020 года обвинение в США предложило приговорить Миру Тэраду к 46 месяцам (3 года и 10 месяцев) заключения по обвинению в отмывании денежных средств. Согласно заявлению прокуроров, женщина и ее муж Алет Тэрада продавали кокаин двум неназванным сообщникам, за что получили более 78 тысяч долларов. Суд установил, что Тэрада путешествовала в одной машине с соучастником преступной схемы, в автомобиле было спрятано около 1 килограмма кокаина.
Приговор будет оглашен 7 февраля 2020 года.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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