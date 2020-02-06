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В США предложили приговорить россиянку Тэраду к четырем годам
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РИА Новости

В США предложили приговорить россиянку Тэраду к четырем годам

09:26 06.02.2020 (обновлено: 09:28 06.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости, Алексей Богдановский. Обвинение в США предлагает приговорить гражданку России Миру Тэраду, известную также под именем Оксана Вовк, почти к четырем годам по обвинению в отмывании денежных средств, говорится в меморандуме, поданном в суд.
По данному обвинению рекомендован срок от 46 до 57 месяцев тюрьмы, отмечают прокуроры. Учитывая частичное признание вины подсудимой, обвинение рекомендует срок в 46 месяцев (3 года и 10 месяцев тюрьмы), говорится в меморандуме.
Прокуроры заявляют, что Мира Тэрада и ее муж Алет Тэрада продавали кокаин двум неназванным сообщникам, за что получили более 78 тысяч долларов. Суд установил, что Тэрада путешествовала в одной машине с соучастником преступной схемы. В машине было спрятано около 1 кг кокаина.
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Тэрада была арестована в Финляндии по запросу Интерпола в декабре 2018 года. В июне 2019 года она была экстрадирована в США и в декабре признала себя виновной по обвинению в сговоре с целью отмывания денег. Это позволило ей договориться с прокурорами о снятии более тяжелого обвинения в контрабанде наркотиков, по которому ей грозило многолетнее тюремное заключение.
Приговор Тэраде будет оглашен 7 февраля.
Бывший муж и предполагаемый сообщник россиянки Алет Тэрада в октябре 2019 года был задержан в петербургском аэропорту "Пулково" и по решению суда выдворен из России и передан властям США. Алета Тэраду обвиняют в США в организации транспортировки и сбыта наркотиков в крупном размере.
Статуя Фемиды в суде
10 января, 04:09
Дело россиянки Миры Тэрада (Оксаны Вовк) в США
1832111
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Мира ТэрадаИнтерполПулково (аэропорт)ФинляндияВашингтон (штат)СШАВ мире
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