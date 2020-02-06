В США предложили приговорить россиянку Тэраду к четырем годам

ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости, Алексей Богдановский. Обвинение в . Обвинение в США предлагает приговорить гражданку России Миру Тэраду, известную также под именем Оксана Вовк, почти к четырем годам по обвинению в отмывании денежных средств, говорится в меморандуме, поданном в суд.

По данному обвинению рекомендован срок от 46 до 57 месяцев тюрьмы, отмечают прокуроры. Учитывая частичное признание вины подсудимой, обвинение рекомендует срок в 46 месяцев (3 года и 10 месяцев тюрьмы), говорится в меморандуме.

Прокуроры заявляют, что Мира Тэрада и ее муж Алет Тэрада продавали кокаин двум неназванным сообщникам, за что получили более 78 тысяч долларов. Суд установил, что Тэрада путешествовала в одной машине с соучастником преступной схемы. В машине было спрятано около 1 кг кокаина.

Тэрада была арестована в Финляндии по запросу Интерпола в декабре 2018 года. В июне 2019 года она была экстрадирована в США и в декабре признала себя виновной по обвинению в сговоре с целью отмывания денег. Это позволило ей договориться с прокурорами о снятии более тяжелого обвинения в контрабанде наркотиков, по которому ей грозило многолетнее тюремное заключение.

Приговор Тэраде будет оглашен 7 февраля.