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Россиянка Тэрада признала себя виновной в суде США в отмывании денег
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РИА Новости

Россиянка Тэрада признала себя виновной в суде США в отмывании денег

20:52 05.12.2019 (обновлено: 21:05 05.12.2019)
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CC BY-SA 2.0 / Tim Evanson / Albert V Bryan Federal District Courthouse - Alexandria Va - 0018 - 2012-03-10Здание суда в США
Здание суда в США
CC BY-SA 2.0 / Tim Evanson / Albert V Bryan Federal District Courthouse - Alexandria Va - 0018 - 2012-03-10
Здание суда в США. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости, Алексей Богдановский. Экстрадированная из Финляндии в США гражданка России Мира Тэрада, известная также под именем Оксана Вовк, признала себя виновной в отмывании денег, свидетельствуют документы суда.
Тэрада подписала заявление, в котором признала, что она и ее бывший муж Алет Тэрада получали деньги за продажу кокаина от своих сообщников по делу.
Отмечается, что обвиняемая "лично участвовала либо знала" о том, что ее сообщники перевезли контрабандой более 500 граммов, но менее двух килограммов кокаина.
При этом федеральный судья Клод Хилтон снял с нее обвинения в контрабанде наркотиков.
Приговор огласят 10 января 2020 года.
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За отмывание денежных средств Тэраде грозит формально до 20 лет тюрьмы и 500 тысяч долларов штрафа, но признание вины должно снизить срок. Обвинение признало, что она помогла в расследовании. При этом россиянка отказалась оспаривать приговор.
Миру Тэрада, которая до 2017 года носила имя Оксана Вовк, задержали в декабре 2018 года в Финляндии по ордеру Интерпола по запросу США. Летом 2019 года ее экстрадировали из Финляндии в США. Бывшего мужа россиянки Алета Тэрада в октябре 2019 года задержали в аэропорту "Пулково" и по решению суда выдворили из России и передали США. Алета Тэраду обвиняют в США в организации транспортировки и сбыта наркотиков в крупном размере.
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