Россиянка Тэрада признала себя виновной в суде США в отмывании денег

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости, Алексей Богдановский. Экстрадированная из Финляндии в США гражданка России Мира Тэрада, известная также под именем Оксана Вовк, признала себя виновной в отмывании денег, свидетельствуют документы суда.

Тэрада подписала заявление, в котором признала, что она и ее бывший муж Алет Тэрада получали деньги за продажу кокаина от своих сообщников по делу.

Отмечается, что обвиняемая "лично участвовала либо знала" о том, что ее сообщники перевезли контрабандой более 500 граммов, но менее двух килограммов кокаина.

При этом федеральный судья Клод Хилтон снял с нее обвинения в контрабанде наркотиков.

Приговор огласят 10 января 2020 года.

За отмывание денежных средств Тэраде грозит формально до 20 лет тюрьмы и 500 тысяч долларов штрафа, но признание вины должно снизить срок. Обвинение признало, что она помогла в расследовании. При этом россиянка отказалась оспаривать приговор.