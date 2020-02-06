Биография Дмитрия Махонина

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Махонина врио губернатора Пермского края.
Ниже приводится биографическая справка.
Дмитрий Николаевич Махонин родился 18 октября 1982 года в поселке Рябинино Чердынского района Пермской области (сейчас - Пермский край).
Окончил юридический факультет Пермского государственного университета в 2004 году. Во время обучения в университете также работал специалистом первой категории отдела административно-хозяйственного обеспечения и работы с корреспонденцией Пермского территориального управления МАП России.
После университета Махонин работал четыре года юристом на Прикамском промышленном предприятии. С апреля 2008 года Махонин получил должность заместителя руководителя Пермского УФАС, а с 8 июня 2009 года был назначен руководителем Управления ФАС России по Пермскому краю. На руководящей должности в регионе Махонин прослужил четыре года.
28 января 2013 года приказом главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) Дмитрий Махонин назначен начальником управления контроля топливно-энергетического комплекса ФАС.
В составе партии "Яблоко" Махонин баллотировался в Государственную думу РФ VII созыва 18 сентября 2016, но не прошел в созыв.
Дмитрий Махонин является государственным советником РФ первого класса. Махонин был награжден медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени.