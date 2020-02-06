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Дмитрий Махонин стал врио губернатора Пермского края
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РИА Новости

Дмитрий Махонин стал врио губернатора Пермского края

18:54 06.02.2020 (обновлено: 20:34 06.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин во время встречи
Президент России Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин во время встречи
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин во время встречи
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края, текст указа опубликовали на официальном сайте Кремля.
Кадры встречи президента с новым главой региона показал телеканал "Россия 24".
Махонин будет исполнять обязанности губернатора до вступления в должность лица, избранного на этот пост.
Ранее он возглавлял управление регулирования ТЭК и химической промышленности Федеральной антимонопольной службы.
Экс-главу Пермского края Максима Решетникова в январе назначили на пост министра экономического развития.
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Дмитрий МахонинВладимир ПутинРоссияПермский крайПолитика
Популярные комментарии
Лейтенант Махоуни
6 февраля, 19:16
hhekpacob
720100
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