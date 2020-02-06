Дмитрий Махонин стал врио губернатора Пермского края

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края, текст указа опубликовали на официальном сайте Кремля.
Кадры встречи президента с новым главой региона показал телеканал "Россия 24".
Махонин будет исполнять обязанности губернатора до вступления в должность лица, избранного на этот пост.
Ранее он возглавлял управление регулирования ТЭК и химической промышленности Федеральной антимонопольной службы.
Экс-главу Пермского края Максима Решетникова в январе назначили на пост министра экономического развития.