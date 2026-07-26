В Пермском крае нашли тело девушки, унесенной потоками воды

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В реке Чусовая обнаружено тело девушки, пропавшей 10 июля 2026 года в селе Кын.
- Следователи СК России продолжают проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
ПЕРМЬ, 26 июл - РИА Новости. Найдено тело девушки, которую 10 июля в пермском селе Кын унесла река, сообщили РИА Новости в краевом СУ СКР.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин более двух недель назад сообщал, что в момент затопления села Кын на фоне сильных осадков под потоки воды попала женщина, ее ищут. Известный пермский путешественник и фотограф Олег Чегодаев в своем Telegram-канале указывал, что речь идет о местной художнице Олесе Косаревой.
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"В реке Чусовая обнаружено тело девушки, безвестно пропавшей 10 июля 2026 года в селе Кын. Следователями СК России продолжается проведение проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - рассказал собеседник в ведомстве.
В воскресенье вечером в Telegram-канале погибшей девушки ее мама опубликовала пост: "Нашли. Тело. Прощай дочка".
Олеся Косарева родилась в 1998 году в Лысьве Пермского края, обучалась в Кунгурском художественно-промышленном колледже на отделении керамики. Девушка увлекалась акварельной живописью, писала преимущественно пейзажи, в том числе кыновские виды. Ее творческий путь также неразрывно связан с путешествиями по живописным местам Урала: хребты Кваркуш и Уреньга, национальные парки "Таганай" и "Зюраткуль", берега Чусовой и озеро Тургояк. В соцсетях художница про себя указывала, что самоучка. В марте у нее состоялась персональная выставка в творческом центре Ирбитского музея изобразительных искусств, в сентябре 2025 года - в Народном доме в пермской Лысьве.