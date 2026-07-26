В Пермском крае нашли тело девушки, унесенной потоками воды

Олеся Косарева родилась в 1998 году в Лысьве Пермского края, обучалась в Кунгурском художественно-промышленном колледже на отделении керамики. Девушка увлекалась акварельной живописью, писала преимущественно пейзажи, в том числе кыновские виды. Ее творческий путь также неразрывно связан с путешествиями по живописным местам Урала: хребты Кваркуш и Уреньга, национальные парки "Таганай" и "Зюраткуль", берега Чусовой и озеро Тургояк. В соцсетях художница про себя указывала, что самоучка. В марте у нее состоялась персональная выставка в творческом центре Ирбитского музея изобразительных искусств, в сентябре 2025 года - в Народном доме в пермской Лысьве.