Два строения получили повреждения при атаке БПЛА на Пермский край

Краткий пересказ от РИА ИИ В Пермском крае повреждены два нежилых строения в результате атаки дронов.

Обломки одного из дронов упали на границе придомового участка в Очерском округе, без пострадавших.

Сегодняшняя атака дронов на Пермский край стала самой массированной.

ПЕРМЬ, 30 июл — РИА Новости. Два нежилых строения получили повреждения в результате массированной атаки дронов на Пермский край, сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

"В результате отражения сегодняшней атаки есть незначительные повреждения двух нежилых строений", — написал он на платформе " Макс ".

Обломки одного из дронов упали на границе придомового участка в Очерском округе, там никто не пострадал. Оперативные службы уже устраняют последствия, добавил Манохин.

Губернатор отметил, что налеты беспилотников в последние два дня были самыми массированными: накануне силы ПВО и мобильные огневые группы сбили 23 аппарата, сегодня — 30.

Режим беспилотной опасности ввели в Пермском крае в 9:45 по местному времени. Он действовал примерно четыре часа.

По информации Минобороны, минувшей ночью бойцы ПВО сбили над территорией России 258 украинских беспилотников.