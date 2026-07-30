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Два строения получили повреждения при атаке БПЛА на Пермский край - РИА Новости, 30.07.2026
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Специальная военная операция на Украине
 
14:46 30.07.2026 (обновлено: 15:16 30.07.2026)
Два строения получили повреждения при атаке БПЛА на Пермский край

Губернатор Пермского края заявил о самой массированной атаке дронов на регион

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Последствия обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Пермском крае повреждены два нежилых строения в результате атаки дронов.
  • Обломки одного из дронов упали на границе придомового участка в Очерском округе, без пострадавших.
  • Сегодняшняя атака дронов на Пермский край стала самой массированной.
ПЕРМЬ, 30 июл — РИА Новости. Два нежилых строения получили повреждения в результате массированной атаки дронов на Пермский край, сообщил губернатор Дмитрий Махонин.
"В результате отражения сегодняшней атаки есть незначительные повреждения двух нежилых строений", — написал он на платформе "Макс".
Обломки одного из дронов упали на границе придомового участка в Очерском округе, там никто не пострадал. Оперативные службы уже устраняют последствия, добавил Манохин.
Губернатор отметил, что налеты беспилотников в последние два дня были самыми массированными: накануне силы ПВО и мобильные огневые группы сбили 23 аппарата, сегодня — 30.
Режим беспилотной опасности ввели в Пермском крае в 9:45 по местному времени. Он действовал примерно четыре часа.
По информации Минобороны, минувшей ночью бойцы ПВО сбили над территорией России 258 украинских беспилотников.
В отличие от ВСУ, российская армия бьет исключительно по объектам ВПК противника. Бойцы используют высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияПермский крайДмитрий Махонин
 
 
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